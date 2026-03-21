Сообщается о штурме ВС РФ села Рай-Александровка на подступах к Славянску
На Украине резко потеплело, местами в дневное время температура поднимается до 20 градусов. Возникшая распутица затрудняет наступательные действия нашей армии.
Однако активность ВС РФ не снизилась, ведется массовое прощупывание обороны противника. Это подтверждает и главком ВСУ генерал Сырский, накануне посетивший с проверкой южные участки фронта. Сообщает о регулярных тревожащих атаках ВС РФ, иногда по 200 в сутки. Естественно, все отбиты, но, как выясняется, не везде.
Сегодня российские паблики сообщают об очередном успехе «Южной» группировки войск армии России. В ходе наступательных действий наши штурмовики вошли на окраины села Рай-Александровка и «зацепились» за жилую застройку, идут тяжелые бои. Это достаточно крупный населенный пункт, до 2022 года в нем проживало около тысячи человек.
Но самое важное, что село с окрестностями превращено противником в очень хорошо укрепленный район, чему способствует расположение на господствующих высотах. Фактически Рай-Александровка является предпоследним крепким рубежом обороны ВСУ на подступах к Славянску. Впереди еще остается только Николаевка, но она немного северо-западнее. По прямой от Рай-Александровки до окраин одного из последних, наряду с Краматорском, крупного узла обороны ВСУ в ДНР (Славянска) менее десяти километров.
До последнего времени «южане» обходили Рай-Александровку с флангов, создавая угрозу полуокружения и перерезания путей снабжения. Это уже традиционная тактика наших военных при подготовке штурма хорошо укрепленных населенных пунктов. Образовался так называемый карман, в центре которого находится упомянутое село. Теперь, похоже, наше командование предпринимает действия по выравниванию фронта на этом участке.
Севернее Рай-Александровки идут бои за село Кривая Лука. На южном фланге российские войска продвигаются у Федоровки Второй. Боестолкновения фиксируются у Дибровы и Липовки. Противник контратаковал и сумел вернуть часть утраченных позиций в Малиновке.
Сообщается, что из Славянска ввиду приближения фронта эвакуируют гражданское население, вывозится всё, что еще осталось ценное.
В сегодняшней оперативной сводке Минобороны РФ сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял на этом направлении до 190 военнослужащих, семь ББМ, включая немецкую БМП «Marder» и американский БТР М113. Уничтожены 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Информация