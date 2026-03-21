СМИ Британии: вооружённый конфликт США с Ираном выгоден России

Вооруженный конфликт США с Ираном якобы выгоден России. Дело в том, что интенсивные военные действия на Ближнем Востоке становятся причиной дефицита американского оружия.



Так рассуждает в беседе с журналистами британской газеты Daily Express научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.

Он отмечает, что война США с Ираном негативно повлияет на объемы и сроки поставок вооружений киевскому режиму. А это явно на руку российскому президенту Владимиру Путину, четыре года назад объявившему начало специальной военной операции.

По мнению эксперта, Киев не прекратит получать американские оружие, боеприпасы и технику, но сроки поставок очень сильно затянутся.

Матисек прогнозирует:

Решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России.

СМИ Британии обращает внимание на то, что потерявший легитимность украинский президент Владимир Зеленский уже выражает беспокойство по поводу возможного скорого дефицита вооружений у ВСУ, вызванного ближневосточным конфликтом. Теперь осталось понять, как это может отразиться на ситуации в зоне спецоперации.

А что качается западных СМИ, то вряд ли стоит удивляться, если там снова всплывет тема «российского следа» в политике президента США Дональда Трампа. Дескать, это якобы Путин убедил его начать войну против Ирана. И тогда, возможно, главу Белого дома далеко не в первый раз станут обвинять в «работе на Россию».
  silberwolf88
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:41
    Очередные измышления в стиле «британских учёных» … нам невыгодна ни одна война у наших границ или так отборную ведут с нашими партнерами … остальное фантазии и словесный блуд
    Уарабей
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:49
      Это просто очередная попытка бриташек вбить клин между Ираном и Россией. Эти мудни думают что до сих пор подобные их приемы работают и никто ни о чем не догадывается. laughing
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 18:50
      Цитата: silberwolf88
      нам невыгодна ни одна война у наших границ

      Война с Ираном нам ОЧЕНЬ выгодна. В финансовом плане.
  Висенте
    Висенте
    -2
    Сегодня, 18:42
    Главное ведь что вам это совсем не выгодно.Придётся потерпеть и по ходу долго.Как Украину содержать-то будете, российскую нефть покупать начнёте? А если не продадут?
  taiga2018
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 18:45
    Конечно выгоден,вот только воспользоваться этой выгодой не смогут,не захотят,или побоятся...
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 18:48
    Никакого дефицита оружия "вна украине" не грозит, увы... Особенно стрелкового и дронового. Война будет продолжаться, даже если на "вна украине" погасят всё электричество. Там абсолютно забесованное общество и сатана будет гнать их в бой до последнего... Не надо питать на этот счёт никаких иллюзий и уповать на то, что облегчение России придёт откуда-то со стороны... Чтобы закончить с "вна украиной" - надо уже "начинать" с гейропой. Как это делают персы - долбят по союзникам и пособникам еврейских нацистов. Аэродромы, склады, базы и так далее, где хоть как-то отмечего шевеление в пользу "вна украины" - и нашим надо долбить...
    Denis_999
      Denis_999
      0
      Сегодня, 18:56
      У Ирана - война на выживание. У нас - спец.операция, досадно затянувшаяся для Кремля.

      Вот и вся разница! Нас ещё НЕ начали ( ПОКА НЕ начали ) "мариновать" и "жарить", потому и не лезем в глобальный конфликт с потенциалом взаимного применения ЯО.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 18:51
    Вроде не эстонцы но только дошло😁
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:53
    Оба на, ищи КОМУ ВЫГОДНО!!!
    Нгла осталось ещё добавить, что ВВП вертит ДФТ как всегда на том, на чем мы обычно все их хотелки вертим feel