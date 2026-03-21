СМИ Британии: вооружённый конфликт США с Ираном выгоден России
Вооруженный конфликт США с Ираном якобы выгоден России. Дело в том, что интенсивные военные действия на Ближнем Востоке становятся причиной дефицита американского оружия.
Так рассуждает в беседе с журналистами британской газеты Daily Express научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.
Он отмечает, что война США с Ираном негативно повлияет на объемы и сроки поставок вооружений киевскому режиму. А это явно на руку российскому президенту Владимиру Путину, четыре года назад объявившему начало специальной военной операции.
По мнению эксперта, Киев не прекратит получать американские оружие, боеприпасы и технику, но сроки поставок очень сильно затянутся.
Матисек прогнозирует:
СМИ Британии обращает внимание на то, что потерявший легитимность украинский президент Владимир Зеленский уже выражает беспокойство по поводу возможного скорого дефицита вооружений у ВСУ, вызванного ближневосточным конфликтом. Теперь осталось понять, как это может отразиться на ситуации в зоне спецоперации.
А что качается западных СМИ, то вряд ли стоит удивляться, если там снова всплывет тема «российского следа» в политике президента США Дональда Трампа. Дескать, это якобы Путин убедил его начать войну против Ирана. И тогда, возможно, главу Белого дома далеко не в первый раз станут обвинять в «работе на Россию».
