«Ярость Эпштейна»: американский журналист троллит «успехи» операции в Иране
Американский журналист Итан Левинс, по всей видимости, не разделяет восторгов Трампа, накануне в очередной раз заявившего о «значительном прогрессе», якобы достигнутом армией США в ходе военной операции на Ближнем Востоке.
Левинс констатирует, что за 21 после начала операции, которой вполне подошло бы название «Ярость Эпштейна», Трамп смог добиться отмены санкций в отношении российской и иранской нефти, а также введения Тегераном платы в размере два миллиона долларов за проход судов через заблокированный Ормузский пролив. Кроме того, с фондового рынка США за короткий промежуток времени был выведен триллион долларов, американский истребитель F-35 продемонстрировал свою бесполезность, а все базы армии США на Ближнем Востоке беспрестанно подвергаются атакам со стороны Ирана и его союзников в регионе. Стремление Трампа и Нетаньяху свергнуть иранское правительство и сменить режим в Тегеране на более лояльный США и Израилю привело к тому, что после убийства аятоллы Али Хаменеи его место занял жаждущий мести за гибель своего отца другой Хаменеи.
В то же время другой американский журналист Лемон заметил, что, заявляя о практически любых своих целях, Трамп постоянно твердит о сроке в «две недели». Подобно тому как Нетаньяху уже на протяжении без малого сорока лет заявляет, что Иран якобы находится в двух неделях от создания ядерного оружия, Трамп годами обещает: «ещё две недели — и всё будет исправлено». Американский президент обещает за две недели наладить экономику, снизить цены и урегулировать тот или иной конфликт в мире. Однако, как показывает практика, ничего из этого так и не происходит.
