Ракетная тень над Америкой становится всё тяжелее
Новые угрозы
Американская разведка констатирует критическое увеличение числа ракет, способных достичь США — с нынешних 3000 до 16 000. Произойдет это не одномоментно, но уже к 2035 году.
— подчеркивает в своем докладе директор национальной разведки США Тулси Габбард.
Начнем по порядку с начинающих игроков этого чемпионата. Особый интерес представляет Пакистан. Габбард утверждает, что
И вот тут начинаются нестыковки. Пакистан, как известно, скорее дружит с американцами, нежели готов отправить в Вашингтон ядерную боеголовку. Разумеется, сейчас дружит, а завтра к власти придут совсем другие люди и начнут жечь звездно-полосатые флаги. Сейчас мало кто всерьез закладывается на перспективу в нашем изменчивом мире. Но есть и сугубо техническая сторона вопроса.
Самая дальнобойная ракета Пакистана, Shaheen-III, имеет расчетную дальность действия около 2750 км, чего достаточно для покрытия всей территории Индии, которая, как известно, главный соперник Исламабада. Дальность работы даже самой скромной межконтинентальной баллистической ракеты должна начинаться с 5500 км и не меньше. У Пакистана ничего подобного нет и не предвидится. Но даже если бы и была, расстояние до США превышает 11 200 км. Вопрос — с какой целью создавать Исламабаду столь мощную и очень дорогую ракетную систему? Пакистану требуется сдерживать воинственные порывы Индии, и не более того. На это бы сил хватило.
Интересно, что Тулси Габбард не упомянула Индию в списке стран, потенциально готовых ударить по территории США ядерными боеголовками. Политика — дело тонкое. Американцы откровенно заигрывают с Дели в последнее время, пытаясь склонить к антикитайской коалиции. Пакистанские официальные лица справедливо указывают на индийскую организацию оборонных исследований и разработок, которая в настоящее время строит межконтинентальную баллистическую ракету Agni VI, дальность действия которой может достигать 12 000 км. Все это указывает на определенную политическую ангажированность доклада американского разведывательного сообщества. Что совершенно неудивительно. Но проходить мимо подобных манифестов нельзя, так как они формируют настроения внутри Америки, а они пока не сильно позитивные.
Слишком много ракет для США
Времена, когда единственной угрозой для простого американца были советские (позже российские) ракеты, давно позади. Это плохо как для американцев, так и для всего мира. Фактически обесцениваются попытки ограничить гонку вооружений между Вашингтоном и Москвой. Когда угроз становится все больше, сложно играть в игры тет-а-тет с Россией. Впрочем, как и Кремлю, который призывает включить арсеналы Великобритании и Франции в новую итерацию договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Пока у двух ядерных сверхдержав не особо хорошо получается найти общий язык, и доклад разведывательного сообщества еще больше отодвигает перспективу соглашения.
Тусли Габбард преследует сиюминутные цели. Например, каким образом в докладе всплыл Иран? В русле войны, которую сейчас ведут Соединенные Штаты. Оказывается, «Эпическая ярость» не только уничтожает иранцев, но и не позволяет разработать стратегические носители ядерного оружия. В докладе разведки США, в частности, можно встретить такое:
Напомним, в настоящее время ни одна из ракет Исламской республики не в состоянии преодолеть более 2500 км. «Эпическая ярость» и её последствия наверняка заставят многих в Тегеране задуматься о целесообразности получения собственной МБР. Пусть и любой ценой.
Локомотивом новой ядерной эры является Китай, и вот тут американская разведка совсем не зря бьет в набат. На декабрь 2025 года ядерный арсенал КНР уже перешагнул отметку в 600 боеголовок. К концу десятилетия их число неизбежно перевалит за тысячу. Американцев пугают не только цифры, но и уровень готовности. На западе Китая более сотни шахт уже заряжены твердотопливными МБР класса DF-31. Эти ракеты не требуют долгой заправки перед стартом — они готовы к быстрому ответному удару практически мгновенно.
Сентябрьский запуск в 2024 году ракеты DF-31B на дистанцию в 11 000 километров прямо в сердце Тихого океана стал первым подобным испытанием с 1980 года. Отныне любая точка на карте США находится в зоне досягаемости. В декабре прошлого года залповый пуск нескольких МБР окончательно подтвердил — Пекин отрабатывает сценарий полномасштабного ядерного противостояния. Еще немного страшных для американцев цифр. К 2035 году до 4000 увеличится число гиперзвуковых систем, а количество баллистических ракет на подводных лодках КНР вырастет с 72 до 132 единиц.
Сотни новых шахт китайских МБР в пустынях Синьцзяна и Ганьсу
Тройка самых смертоносных ракет из Китая. DF-41 — вершина китайского ракетостроения. Эта МБР с разделяющимися головными частями может базироваться как в шахтах, так и на мобильных платформах, что делает ее поиск почти невозможным. DF-17 — ракета, несущая гиперзвуковой планирующий блок. Она летит по непредсказуемой траектории, обходя радары и системы перехвата. DF-27 — «убийца авианосцев» и не только. Эта новая ракета с дальностью до 8000 км способна накрывать северо-западные штаты США. Уникальность ее в том, что она может нести как ядерный, так и конвенциональный заряд, работая даже по движущимся морским целям.
И, наконец, Россия. Несколько общеизвестных новинок, занимающих особое место в американской оборонной аналитике. К 2025 году Россия завершила глубокую модернизацию своей триады, сосредоточившись на системах, против которых физика современного перехвата бессильна. Тяжелая МБР РС-28 «Сармат» способна атаковать США через Южный полюс, обходя радары на Аляске. Гиперзвуковые блоки «Авангард», идущие к цели в облаке плазмы на скорости 27 Махов, превращают текущие системы защиты в дорогостоящий декор. Особое место в этом противостоянии занимает «оружие судного дня» — беспилотник «Посейдон». Эта автономная ядерная торпеда неограниченной дальности способна незаметно подойти к побережью США и вызвать радиоактивное цунами, уничтожая прибрежную инфраструктуру и базы ВМС. В сочетании с новейшими ПЛАРБ класса «Борей-А» и их ракетами «Булава», способными на скрытный пуск из любой точки мирового океана, это сокращает время на принятие решения в Вашингтоне до критических минут.
Дополнить пугающий паззл от американского разведывательного сообщества остается только межконтинентальной крылатой ракете 9М730 «Буревестник». И этого оружия у России к 2035 году станет только больше. Если не появится что-то новое. Например, средства уничтожения спутниковых группировок на орбите, что потенциально оставит США без системы предупреждения о ракетном нападении. Злые языки утверждают о неких системах орбитального обхода ПРО. Идея проста — взорвать над территорией США спутник с ядерной бомбой и выключить все оборонительные системы. В документах Пентагона такое событие называется «День Зеро», и они его очень опасаются.
Доклад разведывательного сообщества США о растущей ракетной угрозе — не только способ сформировать «правильное» общественное мнение, но и очередной шаг на пути к ПРО «Золотому куполу». Налогоплательщики должны осознать начало новой гонки вооружений и приготовиться платить больше за свою безопасность. Америка стать великой может только через «Золотой купол», и совершенно неважно, что он не сможет остановить даже малую долю из 16 тысяч ракет, нацеленных на Соединенные Штаты к 2035 году.
