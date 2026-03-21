Взрывы прогремели в израильской Димоне, где расположен ядерный центр

Сирены воздушной тревоги слышны в целом ряде городов Израиля – как на севере, так и на юге. Израильская пресса пишет о том, что по северным районам Израиля бьёт ливанская шиитская группировка «Хизбалла», а по другим территориям, включая южные районы, Иран.

Израильский портал Ynet:



Сирены воздушной тревоги были активированы в районе Димоны и вдоль Мёртвого моря после ракетного обстрела со стороны Ирана. Почти в то же время сирены звучали и на севере Израиля, включая Нахарию, после запусков из Ливана.

Напомним, что в Димоне располагается ядерный центр Израиля. Предполагается, что именно в этом районе Израиль хранит как минимум часть своего ядерного арсенала.

Ранее Иран уже «пристреливался» по этой территории, нанося определённый ущерб израильской инфраструктуре.

Израильские источники пишут о прилётах и взрывах, а также о решении приостановить занятия в учебных заведениях в ближайшие дни в районе Димоны. О жертвах, пострадавших и разрушениях израильские источники не сообщают.

Ранее израильский премьер призывал иранцев «сменить режим». Но пока Нетаньяху положительного ответа на свой призыв никак не дождётся.
  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +20
    Сегодня, 19:40
    Натанияху будет жаловаться в МАГАТЭ?А что ответит товарищ Гросси ,просто интересно .
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +7
      Сегодня, 19:50
      Возможно даже напишет в лигу сексуальных реформ
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 20:44
        Цитата: Ivan№One
        Возможно даже напишет в лигу сексуальных реформ

        Ставлю на спортлото
    2. 5.11 Звание
      5.11
      +3
      Сегодня, 20:01
      А что он ответит.
      Осудит Иран.
      Поддержит Израиль.
      Его туда и поставили, чтобы он защищал интересы коллективного запада.
    3. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 20:05
      Ответит, вероятно, то же, что и про Запорожскую АЭС - кто обстрелял точно не установить. laughing
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 20:26
        Как раз вот тут они установят стрелявших наиточнейшим образом. А вот если Израиль обстреляет Иранские ядерные объекты, вот тогда они в упор не будут видеть стрелявшего
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 20:35
      израильский премьер призывал иранцев «сменить режим»

      Сам сменись, слушай!
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 19:41
    Напомним, что в Димоне располагается ядерный центр Израиля
    Помнится, ещё год назад иранцы долбанули по этому Центру. И даже были серьезные разрушения
  4. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 19:41
    Главное, что бы хуситы объявившие вояшку, работали круглосуточно 🏪 🤗
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 19:45
      Главное, что бы хуситы объявившие вояшку, работали круглосуточно

      Если уж державы типа США и России не могут работать круглосуточно то ку да уж хуситам. Хорошо хоть и так "шлют приветы".
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 20:15
        Именно. Хуситы могут 24 часа. Они же не "цивилизованные" парни в тапках, без сна и отдыха 🤗
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 20:41
          Они же не "цивилизованные" парни в тапках, без сна и отдыха

          Всё сводится к тому есть ли у них на это вооружения в таком количестве. Наверное если бы у нас в России было до буя ракет то мы бы какелов кошмарили сутками.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:42
    Цитата: Мини Мокик
    Главное, что бы хуситы объявившие вояшку, работали круглосуточно
    За ними не заржавеет. Не переживайте wink
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 19:42
    Если Трамп хочет остаться в истории как миротворец, то он должен вывести из Израиля ядерное оружие.
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 20:02
      Куда ему -убогому вывезти ! По ходу радикальные евреи -рулят. am
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 20:14
      Цитата: Irokez
      Если Трамп хочет остаться в истории как миротворец, то он должен вывести из Израиля ядерное оружие.

      не верно, нужно вывести оттуда еврейцев
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +3
    Сегодня, 19:42
    Ну, вот. Ставки повышаются!:)
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      -1
      Сегодня, 20:56
      Это ответка за утреннее:
      Армии США и Израиля атаковали расположенный в иранском городе Натанзе комплекс по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошун».
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +8
    Сегодня, 19:48
    Каждый день бы их окучивали, чтобы из подвала боялись свои шнобели высунуть.
  9. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +3
    Сегодня, 19:56
    ...Но пока Нетаньяху положительного ответа на свой призыв никак не дождётся....

    С шестью пальцами на руке? belay
    По ходу уже дождался...
  10. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +1
    Сегодня, 19:58
    Библейский талион работает и для богоизбранного народца.
    "Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать» (Левит 19:20);" yes
  11. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    +2
    Сегодня, 20:02
    19.03.2026, 19:13
    Иран назвал преднамеренной атакой удар возле реактора АЭС «Бушер»
    Инцидент со снарядом на территории АЭС «Бушер» носил преднамеренный характер и произошел в 200 м от реактора. Об этом сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи в интервью телеканалу Press TV. По его словам, это третий удар вблизи ядерных объектов страны после атак на Натанз и Исфахан.
    «Мы не видели никакой положительной реакции от МАГАТЭ, только призывы к сдержанности»,— отметил господин Наджафи....

    Ну вот и ответочка за Бушер. Я как прочитал об иранской АЭС, то сразу об израильском реакторе в Димоне подумал.
  12. g_ae Звание
    g_ae
    +7
    Сегодня, 20:06
    Сегодня прочитал интересную мысль.
    В XX веке антисемитами называли тех, кто не любит евреев. В XXI веке антисемитами называют тех, кого не любят сионисты.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 20:13
    мдаа, борцун за мир решил от мира камня на камне не оставить
    смотришь на старые карикатуры и понимаешь, как наши отцы были правы
    1. bbb Звание
      bbb
      +1
      Сегодня, 20:22
      Да, на некоторые картинки начинаешь смотреть другими глазами.
  14. Пленник Звание
    Пленник
    +6
    Сегодня, 20:22
    Вот и ответка. Не стали откладывать в долгий ящик. Молодцы персы, шустрые перцы! Получай фашист гранату от иранского солдата. sad
  15. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 20:58
    Ранее израильский премьер призывал иранцев сменить режим

    Пора иранцам обратиться к израильтянам сменить свой людоедский режим.
  16. MrWolf Звание
    MrWolf
    0
    Сегодня, 21:09
    Цитата: Туре Хунд Собака
    Библейский талион работает и для богоизбранного народца.
    "Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать» (Левит 19:20);" yes

    Это правило действует только в применении к евреям.. Для Гоев, коими считаются все неевреи, действуют другие правила, изложенные в талмуде. Например это: «Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом. Имущество не-еврея подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый ее захватит».
    (Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1).
    Это далеко не единственная цитата, изложенная в кодексе евреев.