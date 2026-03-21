Американская разведка: КНДР уже сейчас может ударить по США ядерной ракетой

По данным, представленным американской разведкой, Северная Корея уже сейчас обладает возможностью нанести по США удар ядерной ракетой. Несмотря на то, что обеспечивающее безопасность США ядерное сдерживание в определенной степени продолжает гарантировать защиту страны от стратегических угроз, Россия, Китай, КНДР, Иран и Пакистан успешно ведут исследования и разрабатывают новые средства доставки ядерных боеголовок.

По оценкам разведки США, уже к 2035 году совокупное количество угроз для Америки вырастет до более чем 16 тысяч ракет, тогда как в настоящее время оно составляет около трех тысяч ракет. При этом американская разведка считает, что Китай и Россия разрабатывают передовые системы доставки, способные преодолевать имеющиеся у США системы противоракетной обороны.



Имеющиеся у Северной Кореи межконтинентальные баллистические ракеты уже способны достигать территории США, и Пхеньян не намеревается останавливать расширение своего ядерного арсенала. В то же время Пакистан также развивает свою ракетную программу, которая потенциально может включать межконтинентальные ракеты с дальностью, достаточной для удара по территории США.

Среди других рисков американское ведомство называет миграционные процессы, киберугрозы и возможное обострение обстановки в Африке. В то же время в обновленном курсе национальной безопасности США декларируются цели по восстановлению американского доминирования в Западном полушарии, урегулированию конфликта на Украине и стабилизации отношений между Россией и Евросоюзом.
  1. Охотовед 2 Звание
    +3
    Сегодня, 20:30
    Поэтому КНДР и не грозит судьба Ирака, Афганистана, Сириии…. А теперь и Ирана.
    Да и руководство КНДР «жестами доброй воли» не страдает, и при угрозе будет отвечать всеми имеющимися средствами.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      +3
      Сегодня, 20:41
      Иран таки может устоять. И я на это очень надеюсь
      1. Nemo70 Звание
        +1
        Сегодня, 20:45
        Ну Персы с 3000-ней историей И не через такое проходили ..Это не арабы с китайцами !!! Они готовились к этому долго ..
      2. частное лицо Звание
        0
        Сегодня, 20:56
        Но что останется от Ирана ? Персы молодцы показали всему Миру что и один в поле воин и не испугались дать достойный ответ америкосам . Лучше умереть стоя чем жить на коленях !
        1. Иван Васильевич 282
          0
          Сегодня, 21:04
          так говорят, пока не придется выбирать самому
  2. Nemo70 Звание
    0
    Сегодня, 20:31
    Англосаксы не могут угомонится ... КНДР это вам не Венесуэла и Иран !! Там чуваки серьезные и женщины тоже !
    Сунетесь ,Россия впрегется сразу ..Договор есть !! И понеслось по всем , кто Русских обидел
    1. Андрей из Челябинска Звание
      +1
      Сегодня, 20:42
      Вот на этот счет испытываю нешуточные сомнения...
      1. Nemo70 Звание
        0
        Сегодня, 20:49
        Ну я тоже не особо ,но если начнется замес мировой ,там уже разбераться поздно будет Ракеты во все стороны и сатана правит миром ..! А КНДР тоже готовы кл всему и за Русских могут отомстить ,как и мы за них !! Было дело в 52-ом
  3. Пленник Звание
    +1
    Сегодня, 20:35
    СШП под прицелом. winked "Апельсину" не повезло. Премию не дали, Гренландию не дали, с пролива послали, лакеи- "союзники" почками начали маяться. Тут ещё Ким загадочно улыбается. "Как страшно жить"(с)laughing
  4. 78bor1973 Звание
    +1
    Сегодня, 20:36
    Всё правильно -это для того чтобы США не забывали про "маленьких людей" из КНДР , ещё лучше если бы они дружно писались по утрам в кровать и так-же дружно вывешивали свои простыни... laughing
    1. Nemo70 Звание
      0
      Сегодня, 20:54
      Трамп помнит КНДР в первый свой срок ..Его нах послал Ын на границе )))) И АУГи сразу отвел Рыжий ..Хотя грозился стереть КНДР !! ))) Вон блин Иран "стирает" дибил рыжий )))
      Тут уже о существовании США речь началась )))..
      Российская империя ,помнится первой признала США и потом вся европа ..головы склонила ..
  5. Уарабей Звание
    0
    Сегодня, 20:38
    Ну так правильно, с волками жить, по волчьи выть, как говорится.
  6. 5.11 Звание
    0
    Сегодня, 20:43
    Ким оказался умнее многих . По мимо того ,что есть ядерка , так он ещё и договор подписал с Россией .
    По сути , ближе чем КНДР у нас никого нет , ну окромя Белоруссии . Нам никак его нельзя предавать . Он единственный кто отправил своих мужиков ,проливать кровь за нас .
    Кстати ,вспомнил, а Батька та своих не оправлял. Но он и так помогает . Возможно так и нужно было.
  7. андрей мартов Звание
    0
    Сегодня, 20:56
    Кого ,кого,а Ким Чен Ына надо бы номинировать на Нобелевскую премию Мира,так как он со своим ядерным оружием не позволил Трампу в первый его президентский срок развязать на Корейском полуострове кровавую войну в которую втянулись бы и Япония и Китай . . . hi
  8. RuAbel Звание
    0
    Сегодня, 20:57
    Вот где реальная угроза американскому сброду, Дон! Но Рокетмен ведь прекрасный парень, потому что у него стальные яйца и ядерный , поэтому вы прекрасно поладите)
  9. 123_123 Звание
    0
    Сегодня, 21:05
    Давно уже может если считать американские острова в тихом океане
  10. Десница ока Звание
    0
    Сегодня, 21:10
    уже к 2035 году совокупное количество угроз для Америки вырастет до более чем 16 тысяч ракет, тогда как в настоящее время оно составляет около трех тысяч ракет.

    Самое интересное, что именно так, мы можем наблюдать "закон компенсации и равновесия", в действии...))) Да, сша, коллективный запад, хоть и являются совокупно, самыми могущественными, богатыми, влиятельными и тп. силами в мире, а так же обладающими в разы, больше чем у всех иных стран видами и кол-вом вооружений, однако, таки не способны на основании сих безусловных по превосходству, давлеющих над всеми иными фактов, обеспечить себе полную вседозволенность в отношении других стран и возможность покарения их и всего мира в итоге, путем реализации закона силы, ибо такой аргумент как наличие ЯО, у даже совсем малоразвитых и слабооснащенных в военном плане стран, гарантирует последним, возможность оставаться неподвластными, непокоренными гегемоном, ограничить их от его ( гегемона) прямой агрессии, покорения и тп.