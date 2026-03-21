Лондон уже не сможет спать спокойно: в Британии о ракетах Ирана по Диего-Гарсия
Военные эксперты на Западе анализируют иранский ракетный удар по военной базе США и Британии Диего-Гарсия в Индийском океане. Напомним, что остров этот находится более чем в 3,8 тыс. км от иранского побережья.
Иран пытался атаковать военный объект с применением двух ракет, одна из которых упала в воду, не долетев до острова, а по второй отработал американский боевой корабль с помощью противоракеты SM-3. Причём если изначально американские СМИ сообщали о том, что иранская ракета была перехвачена, то затем сообщения были скорректированы: в ряде публикацией слово «перехвачена» убрали, написав именно о «работе по иранской ракете противоракеты с корабля ВМС США» с неизвестными последствиями.
При этом Пентагон до сих пор не назвал конкретный корабль, который был задействован в ракетном перехвате. Эксперты предполагают, что противоракета Standard Missile-3 выпускалась с борта крейсера класса Ticonderoga ВМС США.
Тот факт, что у Ирана вообще есть ракеты с дальностью порядка 4000 км (а по факту, вероятно, и больше), заставляет западных военных экспертов изрядно напрячься.
