Лондон уже не сможет спать спокойно: в Британии о ракетах Ирана по Диего-Гарсия

Успешность перехвата второй ракеты остаётся неподтверждённой. Пока факт перехвата не удалось точно установить.

Долетит ли ракета до Лондона или не долетит, неизвестно. Но ясно одно: в Лондоне мы не сможем засыпать так спокойно, как до сегодняшнего дня.

Уже понятно, война приобрела совершенно новое измерение. А человек в Белом доме занят тем, что объявляет о победе.

Если у Ирана уже ничего нет, как говорит Трамп, то что тогда долетает до Бахрейна, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля, Кипра, а теперь и до архипелага Чагос?