Лондон уже не сможет спать спокойно: в Британии о ракетах Ирана по Диего-Гарсия

Военные эксперты на Западе анализируют иранский ракетный удар по военной базе США и Британии Диего-Гарсия в Индийском океане. Напомним, что остров этот находится более чем в 3,8 тыс. км от иранского побережья.

Иран пытался атаковать военный объект с применением двух ракет, одна из которых упала в воду, не долетев до острова, а по второй отработал американский боевой корабль с помощью противоракеты SM-3. Причём если изначально американские СМИ сообщали о том, что иранская ракета была перехвачена, то затем сообщения были скорректированы: в ряде публикацией слово «перехвачена» убрали, написав именно о «работе по иранской ракете противоракеты с корабля ВМС США» с неизвестными последствиями.



Американские каналы:

Успешность перехвата второй ракеты остаётся неподтверждённой. Пока факт перехвата не удалось точно установить.

При этом Пентагон до сих пор не назвал конкретный корабль, который был задействован в ракетном перехвате. Эксперты предполагают, что противоракета Standard Missile-3 выпускалась с борта крейсера класса Ticonderoga ВМС США.

Тот факт, что у Ирана вообще есть ракеты с дальностью порядка 4000 км (а по факту, вероятно, и больше), заставляет западных военных экспертов изрядно напрячься.

Британское обсуждение:

Долетит ли ракета до Лондона или не долетит, неизвестно. Но ясно одно: в Лондоне мы не сможем засыпать так спокойно, как до сегодняшнего дня.

Уже понятно, война приобрела совершенно новое измерение. А человек в Белом доме занят тем, что объявляет о победе.

Если у Ирана уже ничего нет, как говорит Трамп, то что тогда долетает до Бахрейна, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля, Кипра, а теперь и до архипелага Чагос?
  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +10
    Сегодня, 21:25
    Лондон априори не должен спать спокойно, эти всегда должны думать что на них что то упадет
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +7
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Dizel200
      Лондон априори не должен спать спокойно, эти всегда должны думать что на них что то упадет

      Согласен с Вами.
      Англичанка переставала гадить только когда была сама в собственном дерьме по уши.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +15
        Сегодня, 21:46
        Иран показывает всему миру и кое-кому в Кремле winked (которого пять или 10 раз обманули request ), как нужно "бить первым, если драка неизбежна", и более того, как надо бить, даже если пропустил первый удар здоровенного амбала.
        1. mann Звание
          mann
          -1
          Сегодня, 22:09
          Цитата: Теренин
          нужно "бить первым, если драка неизбежна", и более того, как надо бить, даже если пропустил первый удар здоровенного амбала.

          Это смотря в каком возрасте... если за 70, то первый пропущенный удар от амбала может легко оказаться последним для пропустившего...
        2. 5.11 Звание
          5.11
          0
          Сегодня, 22:11
          Полностью согласен .
          На самом деле , если мы ударим по ним , и не надо никаких ТЯО или СЯО , достаточно развалить их энергетические хабы ,заводы ВПК и конечно же здание МИ-6 (моя хотелка laughing ) - никакого ответного удара не будет .
          Поджмут хвост . Будут скулить и тявкать . Но не более.
          1. eugen_caro Звание
            eugen_caro
            0
            Сегодня, 22:29
            лично я уже много лет мечтаю увидеть большой атолл на месте мелкобритании.
        3. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          +4
          Сегодня, 22:53
          Ну так-то иранцы тоже до последнего договаривались. Просто у них это последнее наступило, а у нас ещё нет.
    2. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 22:22
      Цитата: Dizel200
      Лондон априори не должен спать спокойно

      Да пусть спит спокойно, но уже вечно. am
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:26
    Все логично- перехваченная упала не долетев, а не перехваченная долетела.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      -1
      Сегодня, 21:28
      Хотелось бы спутниковых снимков острова.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +4
        Сегодня, 21:48
        Цитата: Миха1981
        Хотелось бы спутниковых снимков острова.

        Ща сфоткаю и пришлю.
  3. gsev Звание
    gsev
    +3
    Сегодня, 21:26
    Бравурные заявления Трампа начинают напоминать победные реляции Вестермонда о своих победах над Вьетнамом накануне операции Тэт. Причем Трамп точно так же как Джонсон не разобрался с целями своей войны и реальными последствиями начавшихся боевых действий.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 21:57
      Цитата: gsev
      Бравурные заявления Трампа

      Да уж winked Для меня после "Иран против США" упал рейтинг к нашему военно-политическому руководству, так-же, как к Белоруссии после КНДР.
      1. Ptt Звание
        Ptt
        -1
        Сегодня, 22:44
        Цитата: Теренин
        Цитата: gsev
        Бравурные заявления Трампа

        Да уж winked Для меня после "Иран против США" упал рейтинг к нашему военно-политическому руководству, так-же, как к Белоруссии после КНДР.

        А РБ здесь причем? Вы сами написали про рейтинг руководства РФ, ему уже никто не верит из союзников, думаю С.Корея тоже задумается ( вежливо кивают), сдадут и не поморщатся. Спасение " утопающих" сами знаете в чьих руках.
  4. PN Звание
    PN
    +7
    Сегодня, 21:37
    Если что-то упадёт на Лондон, то я только двумя руками за!
    1. trromar
      trromar
      0
      Сегодня, 22:51
      Посмотрел - по карте до Лондона 5 тыщ км от Тегерана и, над Рублёвкой надо ей лететь.
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 21:47
    А было бы прэлэстно, честное благородное слово. "Насралла" в Тауэре - это просто праздник какой-то laughing
    Впрочем, я согласен и на "Пуккыксон"
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 21:49
    по второй отработал американский боевой корабль
    Сбили, однозначно. Но только обломки ракеты расфигачили все что только можно. Учитесь писать как какелы.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 22:17
      Цитата: Младший рядовой
      Сбили, однозначно. Но только обломки ракеты расфигачили все что только можно.


      А противоракета SM-3 расфигачила пятиэтажку. laughing
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 22:26
        Вроде как они больше на небоскребы заточены.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:58
    Тегеран - Даунинг стрит 10 4 438 км ,могут спокойно спать .Возможно даже перелетит.Иранцы сами не знают на сколько летает их шайтан .Им приходилось маскировать свои испытательные пуски и высчитать на кончике пера дальность.Вот Ким Чен Ын шмаляет на максимальную высоту, а потом баллистики высчитывают долетит до лужайки или бальному залу.Долетит .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 22:05
      Лондону проще - если Иран шмальнёт в сторону Англии ,то это летит не ядерный батон .Автоматом в ответ ядерный батон по Ирану ,то Россия может тоже ответить автоматом. Поди разберись куда это штуковина летит .
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 22:25
      Цитата: tralflot1832
      Им приходилось маскировать свои испытательные пуски и высчитать на кончике пера дальность.
      Вообще то господин Циолковский еще в начале прошлого века все посчитал, и самое главное рассказал всем как надо считать. В Иране достаточно математиков, которые умеют читать и знакомы с трудами Циолковского. Так что нет там никаких секретов и все иранцы знают. Плохо что одна не долетела, значит нет стабильно качества. Видимо по этому КВО иранских ракет требует работы над ошибками. И с прошлого года чуть улучшилось.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 22:49
        Вообще то господин Циолковский еще в начале прошлого века все посчитал

        Считать можно сколько угодно, однако, практика это критерий истины. Об испытаниях иранских БРСД что то не слышно было. Сдается, что их ранее испытали в другом месте what
  8. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 22:00
    "...Долетит ли ракета до Лондона или не долетит, неизвестно. Но ясно одно: в Лондоне мы не сможем засыпать так спокойно, как до сегодняшнего дня..."
    Знают дрозды, что получат....
    Вот и не спят дрозды.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 22:24
      Цитата: Офицер запаса
      Знают дрозды, что получат....

      Жалко только, что пока еще тихо в осеннем лесу laughing
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 22:12
    Но ясно одно: в Лондоне мы не сможем засыпать так спокойно, как до сегодняшнего дня.

    Мелкобритам, за то сколько горя они принесли многим народам, вообще спать не положено.
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 22:13
    Лондон уже не сможет спать спокойно

    Как жаль. Уж очень хотелось сказать:
    - Спи спокойно,дорогой друг. Вечным сном hi
  11. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 22:42
    это они сами себя обстреливают и кондеи у них взрываются
  12. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 23:03
    После их поставок Storm Shadow в недорейх надо бы Ирану тоже помочь с ракетами, а то мелкобриты на своём острове совсем страх потеряли.
  13. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 23:16
    А что ?
    Такой себе Орешник из Ирана по Лондону было бы справедливо запустить
    Или наши мелкобританские партнёры думают иначе ?
    А ведь доиграются в войнушку ,которая их не касается