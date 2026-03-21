Система ПРО Израиля не смогла «штатно» перехватить ракеты над Димоной

4 415 14
Ближневосточные источники пишут о том, что система противоракетной обороны не смогла «штатно» перехватить иранские ракеты, нацеленные на Димону. Напомним, что в этом израильском городе, точнее в его окрестностях, располагается израильский ядерный центр.

При этом появляются свидетельства очевидцев, согласно которым как минимум одну из иранских ракет действие системы ПРО ЦАХАЛ несколько отклонило от её траектории, и она изменила параметры полёта.



Теперь в израильских СМИ пишут о том, что в результате ракетного удара по городу Димона по меньшей мере 47 человек получили ранения. Причём кадры из Димоны дают повод говорить о том, что многие жители города решили не спускаться в убежище перед ударами.

После прилётов:



Поступают сообщения о том, что несколько кварталов Димоны объяты пламенем. В городе работают дополнительные пожарные бригады.

Есть ли попадания по объектам ядерного центра, на данный момент не сообщается. Да и вряд ли от официальных лиц Израиля такой информации стоит ожидать.

В Иране удары позиционирует как ответную меру на израильскую атаку Бушера, где расположена иранская АЭС.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    +1
    Сегодня, 22:25
    "Штатно" оно уже давно работать не может. Чем дальше - тем хуже. Перезарядка явно отстает.
    1. Incvizitor Звание
      0
      Сегодня, 23:13
      Чем хуже для них, тем лучше для людей.
  2. Младший рядовой Звание
    +3
    Сегодня, 22:30
    Одного куМпола мало. Минимум восемь надо. Готовьте шекели, дорогие израильтяне.
    1. ZovSailor Звание
      0
      Сегодня, 23:11
      hi Пора с рыжего Сатаны и педофила из Фашингтона брать неустойку за ложную информацию о разгроме вооружённых сил ИРИ.
      Кто же тогда выносит сионистов биби на территории Палестины?
      what
  3. михаилл Звание
    +2
    Сегодня, 22:36
    А что на это скажет МАГАТЭ?
    Что Иран сначала свою АЭС обстрелял, а потом и израильтянскую?
  4. Ныробский Звание
    +2
    Сегодня, 22:42
    Неплохая припарка от персов на сон грядущий!
    Пусть димонцы скажут спасибо своему лопоухому Нетаньяху и его рыжему корефану Донику Тампенауману.
  5. g_ae Звание
    0
    Сегодня, 22:44
    Фигня! Они богоизбранные, ничего с ними не будет.
    1. commbatant Звание
      0
      Сегодня, 22:53
      Цитата: g_ae
      Они богоизбранные, ничего с ними не будет.

      Осталось узнать у Бога, что он в курсе, что он израильских евреев куда-то избрал...
  6. mitrich Звание
    -3
    Сегодня, 22:53
    Каждое такое попадание в цель, это ещё и удар по заСтенышам, которые от одной такой мысли, что так можно и нужно - обгадятся.
    Или им сцы в глаза, божья роса?
  7. ТермиНахТер Звание
    +2
    Сегодня, 22:54
    Ну, если уж ядерный центр не смогли прикрыть, то что говорить о других объектах? Хотя. персы резко поднимают ставки - за удар по своему ядерному объекту, евреи могут ответить не предсказуемо.
  8. 5.11 Звание
    0
    Сегодня, 23:03
    Странно это все . Неужели у них маленькие запасы были . Вроде с деньгами проблем нет , многие годы успешно доят американцев . Вроде к таким атакам готовились годы .
    А сдулись так быстро в плане ПРО.
    Не верю я в это . Что-то хитрят .
    1. rytik32 Звание
      0
      Сегодня, 23:16
      Цитата: 5.11
      Неужели у них маленькие запасы были

      Нет, у них победили маркетологи.
      Сейчас главное - продать и заработать. А как с этим воевать - дело десятое.
  9. Уарабей Звание
    0
    Сегодня, 23:06
    Пошла инфа что Иран снова нанес удар по Димоне.
  10. Старина Хэнк Звание
    0
    Сегодня, 23:11
    С ленты:
    Израиль закрывает город Димона на выезд и въезд. Отменены занятия в школах. Вводится режим ЧС.
    Начнешь тут переживать. Не каждый день две тяжелые ракеты Фаттах-1 прилетают в ядерный центр, где хранится от 80 до 200 ТЯО.
    У кого-то явно задался Шабат…