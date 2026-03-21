Система ПРО Израиля не смогла «штатно» перехватить ракеты над Димоной
Ближневосточные источники пишут о том, что система противоракетной обороны не смогла «штатно» перехватить иранские ракеты, нацеленные на Димону. Напомним, что в этом израильском городе, точнее в его окрестностях, располагается израильский ядерный центр.
При этом появляются свидетельства очевидцев, согласно которым как минимум одну из иранских ракет действие системы ПРО ЦАХАЛ несколько отклонило от её траектории, и она изменила параметры полёта.
Теперь в израильских СМИ пишут о том, что в результате ракетного удара по городу Димона по меньшей мере 47 человек получили ранения. Причём кадры из Димоны дают повод говорить о том, что многие жители города решили не спускаться в убежище перед ударами.
После прилётов:
Поступают сообщения о том, что несколько кварталов Димоны объяты пламенем. В городе работают дополнительные пожарные бригады.
Есть ли попадания по объектам ядерного центра, на данный момент не сообщается. Да и вряд ли от официальных лиц Израиля такой информации стоит ожидать.
В Иране удары позиционирует как ответную меру на израильскую атаку Бушера, где расположена иранская АЭС.
