Трамп выдвинул Ирану очередной ультиматум

2 593 23
Дональда Трампа кидает из крайности в крайность. То ему уже не нужен Ормузский пролив, то он снова требует от Ирана его срочно разблокировать. Причем даже выставляет сроки, грозя последствиями. Накануне президент США выставил Тегерану новый ультиматум.

На этот раз Трамп пообещал Ирану удары по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Причем американский лидер дал даже срок — 48 часов, т. е. двое суток. Если за это время пролив разблокирован не будет, то авиация США нанесет точечные удары по электростанциям, начиная с самой крупной. А самой крупной на сегодняшний день является атомная станция в Бушере, где работает один энергоблок и ведется строительство второго.



Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции. Начнут с самой крупной первой!

Ранее Трамп заявил, что США «не нужен» Ормузский пролив, поскольку американцы через него нефть не получают. По его словам, пролив должны разблокировать те, кому «это нужно». Попытка США создать коалицию, которая занялась бы разблокировкой пролива, провалилась, союзники по НАТО, в основном европейские, отказались. Как заявил Макрон, Европа готова к проводке танкеров, но только после окончания боевых действий.

Иран, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив не закрыт, танкеры дружественных стран через него спокойно проходят. А ограничения введены только против тех стран, которые выступили против Ирана.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 06:13
    Болезнь прогрессирует,дядю плющит и колбасит.
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 06:15
    Стоит выполнить одно вражеское "требование", последуют и другие различные требования, нельзя идти на уступки врагам тем самым обнажая свою слабость перед ними.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:16
      Федор Соколов hi , и не говорите,примеров масса.
  3. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 06:15
    И вот что я вспомнил, а ведь Турция построила для украины два фрегата?! Так почему бы зеленскому не отправится на этих фрегатах для разблокировки пролива?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 06:20
      Прикольно! При слове фрегат представился парусних. Эх. у нас в Союзе подобные корабли назывлись сторожевые корабли.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 06:29
        Гардамир hi ,это было в другой стране,теперь у нас тоже фрегаты,корветы. А вот с кораблями океанской зоны не очень.
      2. тлауикол Звание
        тлауикол
        -1
        Сегодня, 06:34
        А как крейсер назывался? Флот? Эскадра? Танкер? Торпеды?
        Корабль тоже слово заимствованное
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 06:58
          Корабль тоже слово заимствованное

          В родительном падеже русские корни прослеживаются
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:57
      PN hi ,пардон а они их уже в эксплуатацию ввели? Вроде как достройка велась на воде.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:19
    ❝ Дональда Трампа кидает из крайности в крайность ❞ —

    — Совсем берегов не видит, в раж вошёл ...
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -2
      Сегодня, 06:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Берегов не видит, в раж вошёл

      Опасный раж, этот...
      На новостных ресурсах уже новость выложена, думаю и здесь скоро появится.
      22 страны выразили готовность разблокировать Ормузский пролив. Среди них - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Конечно обещать не значит жениться, но сама по себе новость оптимизмом не заряжает.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:32
        Алексей Зоммер hi ,они на многое готовы НО потом,когда опасность минует. Если они не вписались когда Вашингтон их звал,то самостоятельно вообще маловероятно.
      2. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 06:36
        Думаю, что фейк. До этого, видите ли, кроме эстонских "горячих" парней на рыболовных траулерах с пулемётом "Максим", смельчаков что-то НЕ наблюдалось даже в телескоп, а тут, смотрите-ка...
      3. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 06:58
        Цитата: Алексей Зоммер
        22 страны выразили готовность разблокировать Ормузский пролив.

        Там... Странно очень все. Такое ощущение, что когда Трамп обиделся на весь мир, за его отказ таскать каштаны из огня для США... то бишь разблокировать Ормузский пролив военной силой, страны, чтобы дедушку не обижать, собрались и приняли совместное заявление, в котором, конечно же, все как один выступили против блокады, решительно осудили происки иранской военщины и твердо потребовали прекратить и покаяться.
        Но вот в части разблокировки там такая интересная фраза
        «Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив»,

        То есть пусть кто-то другой примет какие-то меры (военные? дипломатические?), а мы готовы внести в них вклад, но не скажем, какой...
        Воля Ваша, а только на военную коалицию это не похоже совершенно. Когда планируют военную операцию, определяют, кто будет командовать, готовят к переброске флот и т.д. и т.п. - а тут, очень похоже, просто политическое балабольство
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      0
      Сегодня, 06:47
      Совсем не помнит что вчера говорил, так правильнее!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:27
    Мистер, туда-сюда, себе не изменяет...
    Чем это все закончится, представить сложно...
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 06:28
    В ответ Иран заявил, что любой удар по энергетическим объектам страны вызовет полное отключение электроэнергии в регионе в течение получаса, что создаст возможность для преследования бегущих американских солдат.

    КСИР добавили, что «любое нарушение иранской топливной и энергетической инфраструктуры приведет к ударам по всей энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре, принадлежащей Соединенным Штатам и «сионистскому образованию» в регионе.»

    После чего был нанесен удар по авиабазе США «Victoriya» в Багдаде (с)
  7. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 06:32
    Трамп играет непоследовательного дурачка. А на самом деле развёл очередной костёр в чужом доме и подкидывает дровишки. Те, кто этого не понимает, намного глупее этого дяди
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:40
      тлауикол hi ,стоит подождать чем этот поджог для этого дяди закончится ,тогда и ясно будет кто умный а кто нет
  8. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 06:32
    А самой крупной на сегодняшний день является атомная станция в Бушере, где работает один энергоблок и ведется строительство второго.


    А в Бушере разве не российские спецы работают?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 06:57
      Работали. Вывезли их, вроде как.
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 07:01
        Понял. Запомню. И запишу. Вы-вез-ли.
  9. VladislavZ
    VladislavZ
    0
    Сегодня, 06:35
    Ну что, в дубаях и иных адаба-дуби гасить свет? Гегемон указал ваше будущее. Русским продаванам - стройте свечные заводы срочно! Неужто русские евреи уступят поляну еврейским евреям?