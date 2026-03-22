Трамп выдвинул Ирану очередной ультиматум
Дональда Трампа кидает из крайности в крайность. То ему уже не нужен Ормузский пролив, то он снова требует от Ирана его срочно разблокировать. Причем даже выставляет сроки, грозя последствиями. Накануне президент США выставил Тегерану новый ультиматум.
На этот раз Трамп пообещал Ирану удары по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Причем американский лидер дал даже срок — 48 часов, т. е. двое суток. Если за это время пролив разблокирован не будет, то авиация США нанесет точечные удары по электростанциям, начиная с самой крупной. А самой крупной на сегодняшний день является атомная станция в Бушере, где работает один энергоблок и ведется строительство второго.
Ранее Трамп заявил, что США «не нужен» Ормузский пролив, поскольку американцы через него нефть не получают. По его словам, пролив должны разблокировать те, кому «это нужно». Попытка США создать коалицию, которая занялась бы разблокировкой пролива, провалилась, союзники по НАТО, в основном европейские, отказались. Как заявил Макрон, Европа готова к проводке танкеров, но только после окончания боевых действий.
Иран, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив не закрыт, танкеры дружественных стран через него спокойно проходят. А ограничения введены только против тех стран, которые выступили против Ирана.
