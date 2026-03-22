Во Флориде прошли переговоры США и Украины по мирному соглашению и завершению конфликта. Россия в них не участвовала, впрочем, ничего от этого не потеряла — встреча закончилась безрезультатно, судя по звучащим заявлениям.В субботу, 21 марта, в США состоялся очередной раунд переговоров американской и украинской делегаций. Представители США попытались заставить Киев принять российские условия, но не преуспели. Как заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, на встрече американцы были сосредоточены на «сужении и решении» оставшихся вопросов, желая приблизиться к итоговому мирному соглашению.В общем, договориться не удалось, украинская делегация уперлась и отказалась принимать предлагаемые условия. Так прошел первый день переговоров, сегодня стартует второй. Уиткофф заявил, что переговоры «конструктивные».Как заявил Зеленский по итогам первого дня переговоров, Украина якобы готова к мирному соглашению, но только на своих условиях. При этом «нелегитимный» пытается переложить всю ответственность за срыв диалога на Москву.

Мы приветствуем продолжение взаимодействия для решения оставшихся вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности.

