Первый день переговоров США и Украины оказался безрезультатным

Во Флориде прошли переговоры США и Украины по мирному соглашению и завершению конфликта. Россия в них не участвовала, впрочем, ничего от этого не потеряла — встреча закончилась безрезультатно, судя по звучащим заявлениям.

В субботу, 21 марта, в США состоялся очередной раунд переговоров американской и украинской делегаций. Представители США попытались заставить Киев принять российские условия, но не преуспели. Как заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, на встрече американцы были сосредоточены на «сужении и решении» оставшихся вопросов, желая приблизиться к итоговому мирному соглашению.



В общем, договориться не удалось, украинская делегация уперлась и отказалась принимать предлагаемые условия. Так прошел первый день переговоров, сегодня стартует второй. Уиткофф заявил, что переговоры «конструктивные».

Мы приветствуем продолжение взаимодействия для решения оставшихся вопросов, признавая его важность для более широкой глобальной стабильности.

Как заявил Зеленский по итогам первого дня переговоров, Украина якобы готова к мирному соглашению, но только на своих условиях. При этом «нелегитимный» пытается переложить всю ответственность за срыв диалога на Москву.
  Ропот 55
    Сегодня, 06:44
    Говорильня ради говорильни продолжается,договориться не могут НО все довольны,все полны надежд и оптимизма и осталось "всего-то ничего".
    bar
      Сегодня, 07:02
      Ну а что? Флорида неплохое место, там тепло, не то что в холодном Куёве. Слетали, погрелись, отдохнули, плохо ли. Тот же зеля постоянно в гейропах тусит, на месте ему не сидится.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:44
    ❝ Во Флориде прошли переговоры США и Украины по мирному соглашениювстреча закончилась безрезультатно ❞ —

    — Никак не могут "помириться" ...
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:47
    Иллюстрация известных слов Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки — опасно, но быть другом Америки — смертельно без вариантов»
    На Украине этого еще не поняли.
    Ропот 55
      Сегодня, 06:55
      Тот же ЛЕХА hi ,так у Киева новая "крыша" а уж она то точно знает как да что с этой Америкой.
  Stas157
    Сегодня, 07:00
    Представители США попытались заставить Киев принять российские условия

    Какие? Отдать нам Краматорск со Славянском?