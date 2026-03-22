После атаки Ирана на базу Диего-Гарсия Стармер обещает не пускать США на Кипр
Британия не даст разрешения США на использование расположенной на Кипре военной базы Акротири для ударов по Ирану. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер.
После попытки Ирана ударить по британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане двумя баллистическими ракетами всполошились власти тех стран, на территории которых также расположены британские военные базы. Накануне Стармеру позвонил президент Кипра с соответствующим вопросом, ведь на острове располагаются сразу две военные базы. Британский премьер пообещал не пускать американцев на Кипр и запретить использование базы Акротири для нанесения ударов по Ирану.
Премьер-министр подтвердил, что база королевских ВВС Акротири не будет частью соглашения Великобритании с США об использовании британских баз для коллективной самообороны региона, в том числе для ослабления иранского ракетного потенциала.
Стоит отметить, что военная база Акротири уже была атакована в ходе военного конфликта США и Израиля с Ираном. 2 марта по ней отработал ударный беспилотник. Как заявляют британские военные, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака.
Британия официально в войну с Ираном не вступила, но Стармер дал согласие на использование британских военных баз для ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атаковал военную базу на острове Диего-Гарсия двумя баллистическими ракетами. Как утверждается, одна из ракет «сбилась с курса», по второй была запущена ракета-перехватчик, но информации о перехвате до сих пор нет.
