После атаки Ирана на базу Диего-Гарсия Стармер обещает не пускать США на Кипр

Британия не даст разрешения США на использование расположенной на Кипре военной базы Акротири для ударов по Ирану. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер.

После попытки Ирана ударить по британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане двумя баллистическими ракетами всполошились власти тех стран, на территории которых также расположены британские военные базы. Накануне Стармеру позвонил президент Кипра с соответствующим вопросом, ведь на острове располагаются сразу две военные базы. Британский премьер пообещал не пускать американцев на Кипр и запретить использование базы Акротири для нанесения ударов по Ирану.



Премьер-министр подтвердил, что база королевских ВВС Акротири не будет частью соглашения Великобритании с США об использовании британских баз для коллективной самообороны региона, в том числе для ослабления иранского ракетного потенциала.

Стоит отметить, что военная база Акротири уже была атакована в ходе военного конфликта США и Израиля с Ираном. 2 марта по ней отработал ударный беспилотник. Как заявляют британские военные, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака.

Британия официально в войну с Ираном не вступила, но Стармер дал согласие на использование британских военных баз для ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атаковал военную базу на острове Диего-Гарсия двумя баллистическими ракетами. Как утверждается, одна из ракет «сбилась с курса», по второй была запущена ракета-перехватчик, но информации о перехвате до сих пор нет.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:11
    ❝ Британия не даст разрешения США на использование расположенной на Кипре военной базы Акротири для ударов по Ирану ❞ —

    — Ну тогда американцы будут использовать базы без разрешения ...
    (Трамп уже что-то подобное испанцам пообещал)
    1. Denis_999
      Сегодня, 07:18
      НЕ прокатит. Вроде, в своё время, при Обаме, американцы направили агентов не то фин.надзора, не то и вовсе из ФБР, на один из британских офф-шорных островов, с целью "порыться в грязном белье" тогда ещё живой Королевы Елизаветы 2-й. Счета там поискать, денежки, НЕ учтённые в британской казне.

      Нарыли ( да, грешна бабушка ). И... были с позором выгнаны прочь с острова!

      "Младший" англо-саксонский брат только с виду младший. А на самом деле верховодит вся и всеми.
      1. двп
        Сегодня, 07:25
        В США сегодня у руля человек, который сможет добиться хоть у кого, своих требований. Ковбои нагнут , если будет нужно,и джентльменов,и мусью,и херров германских,и синьоров. Так что придется англичанам влазить в конфликт.
        1. Denis_999
          Сегодня, 07:30
          Так что придется англичанам вылазить в конфликт.


          В который они же ( английские элиты ) этого Вашего "ковбоя" и затащили, в ожидании того, что он сам себя в этом похоронит, заодно и разворошит БВ, устроит, столь любимый бритишами, хаос, похоронит Израиль ( у Британии ВЕЧНЫЕ, кровные враги - Россия, Израиль и США, они каждое утро просыпаются и вспоминают/обновляют "куклу вуду" тех, кто НЕ дал "взлететь" Британской Империи!!! )?

          Ну, канешна!... :)

          НЕ для этого всё это затевалось, Бэрримор, чтобы потом британские лапки "пачкать", подставляясь под черновую работу!
      2. Уарабей
        Сегодня, 07:29
        Это у британцев как раз не прокатит эта тухлая отмазка что они что-то там типа "запретили" амерам. Эту туфту они заявляют просто в рассчете по мордасам не огрести. А базы для амеров они предоставлять будут.
        1. Denis_999
          Сегодня, 07:36
          *пожимаю плечами*

          Поглядим-увидим/посмотрим. Своё мнение по этому поводу я уже написал выше.
    2. ZovSailor
      Сегодня, 07:35
      hi Мочить военные базы наглосаксов, не принимая во внимание их принадлежность.
      Победы иранскому народу в войне с сионистами и матрасниками.
      Российский народ с вами.
      Смерть агрессорам, террористам и оккупантам.
      am angry
    3. Nemo70
      Сегодня, 09:01
      Тырить начнет презиков по всей европе ))))
      Я ору с этой европы ..Вот Дибилы у них руководство !! Их же нагнут все ..России еще репарации заплатят по полной и со времен ВОВ ..Реванш не получился фрицы !!!
  2. Добрый
    Сегодня, 07:30
    В этом случае, в словосочетании "британское очко", слово ОЧЬКО пишется с мягким знаком.
  3. Егоза
    Сегодня, 07:30
    Так это традиционно!! Официально не вступить, а неофициально - поддерживать всеми силами, как Украину.
    1. Nemo70
      Сегодня, 09:06
      Да Елена Россию Бог наказывает и в то же время помогает нам всем В самые трудные моменты !!!Парадаокс ? Нет это мы правые и наказать нам придется опять "исключительных" И Мир нагнуть и превернуть опять !!
      P.S. Лондон мы еще не брали ,как и Вашингтон !!!
      Персы молодцы ..
  4. Ватник_
    Сегодня, 07:40
    Ух ты! Атлантическое единство? Не, не слышали…
  5. Самый вежливый
    Сегодня, 07:56
    Уже попкорн кончается , буфет пустой а спектакль никак не закончится😁
  6. Лимрак
    Сегодня, 08:04
    Что мешает нашему ненаглядному влупить по острову бритых открыто показательно при этом пояснив за устроенные ими терактами и атаками на Россию? Бритые поймут только силу и страх. Многие истерики ошибаются в том что бритые пойдут после этого ответного удара России в атаку на Россиию. они безядерный Иран уже боятся ....но у нас же уникум.....вся рожа в красных линиях...- красномордый стал..вернее краснокожий..одни глаза белые остались...
    1. Наводлом
      Сегодня, 08:20
      Полагаете, что начинать надо именно с этого?
      1. Лимрак
        Сегодня, 08:40
        уже давно начато и не нами - прямые атаки бритых своим оружием на Россию с жертвами. Кое кто сам прямо говорил (а лучше бы молчал..если отвечать боится) что пуски шторм шэдоу бритых без их прямого участия невозможны по России ...а этих пусков с жертвами сколько уже было? то есть согласно этой ущербной логике им можно начинать..уже несколько раз..а России неззья...иначе будет больно....Так уже больно...
        1. Наводлом
          Сегодня, 09:17
          Попробую переформулировать.
          Чтобы услышать прямой ответ
          Считаете ли вы, что удар российскими ракетами по британской территории - единственно верный вариант нашего ответа на враждебные действия объединённого Запада из всех возможных?
    2. Wladislaw
      Сегодня, 08:26
      В том-то и дело, что эти сэры только и понимают, когда им грозят вцепиться в горло и утащить с собой в пропасть.И они включают заднюю. Так как боятся, что им прилетит по Лондону и Иран со товарищи это сделают.
      Но мынетакие и у нас духъ Анкориджа™
  7. faiver
    Сегодня, 08:12
    а англичане чегой то приборзели, Донни может и наказать......
  8. михаил3
    Сегодня, 08:17
    Ясное дело не даст) Насчет Нетаньяху есть два варианта, которые рассматривают умные люди. Первый - его таки догнали персидские ракеты. И второй - ИИшница пошла в ход потому, что Биби сидит там. Ну, в Акротири. И подозрение граждан страны, каждую ночь умирающих под ракетами, которые вызваны им на головы их руководителем, что этот руководитель в безопасности смеется над ними - куда страшнее, чем слухи о его смерти.
    То, что Англия так упорна, склоняет чашу весов в сторону версии о том, что Биби нагадил и убег. Но далеко не может отойти - надо держать руку на пульсе, чтобы евреи продолжали умирать...
  9. tralflot1832
    Сегодня, 08:39
    Врёт собака ,зачем из Перта англицкую АПЛ пригнал в Аравийское море.Да и маринтрафик намекает что нефтепродукты и нефть в Израиль идут через Кипр.Эрдоган с Алииевым стараются.
    1. Nemo70
      Сегодня, 09:14
      Врут и боятся ...Россия спаси уже, звонят в Кремль ..Успогойте Персов )))) А мы причем ? Сами начали убивать их лидеров ..С кем нам там общаться ? ..Да ракетами ебошаат и вцели прям по вашим предприятиям ..о Но никого не убивают из ваших лидеров вместе с семьями ? Как их остановить ? Дайте координаты ваших семей и мы им передадим для удара ..Тогда может и можно будет разговор вести (без Израиля )