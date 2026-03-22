Рота ВСУ «пропала без вести» при попытках форсировать Северский Донец

Рота ВСУ «пропала без вести» при попытках форсировать Северский Донец

Попытки украинского командования остановить наступление российских войск на Волчанском участке Харьковского направления приводят к большим потерям. Как сообщают российские и украинские ресурсы, недавно на данном участке «без вести пропала» целая рота из состава одной из бригад территориальной обороны.

При попытке форсировать реку Северский Донец в районе села Графское противник потерял практически целую роту из состава 129-й бригады ТРО, переброшенной на этот участок из Славянска. Естественно, не за один день, а в ходе бесплодных атак. Однако командование бригады не стало признавать потери, записав всех погибших в «пропавшие без вести». Это позволяет игнорировать родственников погибших и не выплачивать им обещанную Зеленским компенсацию.



Анализ некрологов показал, что из Славянска на данный участок фронта была переброшена рота 129-й обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское.

Несмотря на потери ВСУ, ситуация на Харьковском направлении сложная, противник пытается сдерживать наше наступление, используя большое количество беспилотников. На сегодняшний день именно БПЛА позволяют врагу держать оборону в условиях дефицита личного состава. Тем не менее наши войска продолжают продвигаться вперед.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:47
    ❝ Рота ВСУ «пропала без вести» при попытках форсировать Северский Донец ❞ —

    — Волной смыло свидомых ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:50
      laughing good ОНО не тонет.

      короткий.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:59
      ❝ Рота ВСУ «пропала без вести» при попытках форсировать Северский Донец ❞ —

      — Волной смыло свидомых ...

      Скорее всего в плен сдались, вот и "пропаои без вести".
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 08:02
        Надеюсь в виде холодных тушек в мешках...

        Надеюсь в виде холодных тушек в мешках...
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:04
        Целая рота? Ну тогда бы наши СМИ этот факт осветили бы точно. Наверно схиляли, ухилянты... laughing
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 08:03
    В Сети опубликованы кадры уничтожения колонны ВСУ в Сумской области. Сообщается, что она попала в засаду российских операторов БПЛА. В результате точечных попаданий грузовые автомобили, которые транспортировали артиллерийские орудия, полностью уничтожены.

    Как можно понять из опубликованных кадров, атака российских дронов стала полной неожиданностью для боевиков киевского режима. Они даже не пытались оказать хоть какого-то сопротивления. Личный состав, находившийся в грузовиках, предпочел бежать с места происшествия при появлении российских дронов. В итоге колонна была разбита полностью.

    https://vkvideo.ru/video-31371206_456283301?t=2m2s
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 08:03
    РИА Новости сообщают, что в Сумской области пропали штурмовики, обученные в Польше. Не выходят на связь. Видать, их хорошо там бучили. Интересно, что про них писать будут.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:27
      ..не выходят на связь?

      симки и номера сменили, стервецы, чтоб панове начальство не дозвонилось... laughing
  4. Single-n Звание
    Single-n
    -4
    Сегодня, 08:18
    Почти и рота за хз какое время. 50 человек за год?
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 08:29
    С помощью беспилотников ВСУ может годами воевать.Ну и тактические ракеты они вполне грамотно используют , Хуженетович заявил на совещании , что теперь ни один регион РФ не может быт быть спокойным.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:20
      теперь ни один регион РФ не может быт быть спокойным.

      Дык он же за безопасность страны нынче отвечает ! Жизнеутверждающее заявление ! am