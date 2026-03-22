После удара по Араду в Израиле заявили о смене тактики иранских атак

Из Израиля приходят сообщения о том, что Иран в течение последних двух-трёх суток сосредоточился на атаках объектов, расположенных в небольших городах страны. Одним из таких стал 25-тысячный Арад, расположенный в 15 км к востоку от Мёртвого моря.

В самом Израиле считают это новой иранской тактикой, связанной с тем, что многие небольшие населённые пункты страны не имеют сколько-нибудь серьёзной защиты в виде ПВО-ПРО-РЭБ. А те зенитные комплексы, которые прикрывают стратегически важные объекты и военные базы, включая объекты в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и окрестностях, часто не используются для перехватов ракет и БПЛА, летящих на другие цели.



В свою очередь ближневосточные эксперты считают, что Иран не менял тактику, а продолжает то, чем занимался изначально: сначала в значительной степени «выбил» американскую ПВО в регионе – от Катара и ОАЭ до Иордании, потом существенно истощил ПВО Израиля, а теперь продолжает это истощение, работая над тем, чтобы ЦАХАЛ пришёл к тотальному дефициту противоракет и дронов-перехватчиков, полностью оголив стратегические объекты для атак.



Примечательный репортаж ближневосточных СМИ:

Новые кадры демонстрируют масштабы развития иранских ракет, их разрушительные возможности и точность поражения цели.

Ситуация такова, что эскалация на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Стороны угрожают друг другу невероятными по мощи ударами. Как уже сообщало «ВО», Трамп угрожает бить по иранским электростанциям, Иран в ответ грозит уничтожить опреснительные установки, используемые США на Ближнем Востоке. Например, в Израиле ежегодно опресняется около 800 млн кубометров воды, что покрывает порядка 80% потребностей страны именно в пресной воде для населения и промышленности. Всего крупных опреснительных установок в Израиле шесть: Sorek (крупнейшая), Hadera, Ashkelon, Palmachim, Ashdod, (новая) Western Galilee/Sorek 2. Установка в Западной Галилее - пока не вышла на проектную мощность. Если Иран поразит хотя бы две-три из указанных установок опреснения в Израиле, это может привести к масштабному водному кризису, справиться с которым в условиях войны будет практически невозможно.
  Nemo70
    Nemo70
    +9
    Сегодня, 08:01
    Персы вам не арабы..Эти знают чего хотят и действуют !
    Молодцы..иранцы ..четко действуют и даже после того ,как их лидеров ликвидируют одного за другим вместе с семьями ..Твари !! Думали протесты разаогнать и БВ в кармане ? Ну ну
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:09
      hi Кто бы мог помочь дружественному иранскому народу дотянуться длинной рукой до исчадия зла на планете за селёдочной Атлантической лужей и гадящими островами за проливами.
      am angry
      Nemo70
        Nemo70
        0
        Сегодня, 08:18
        КНДР им помогает ..А Русские ,как всегда ,как бы не обидеть "партнеров" ..Лобби еврейское у нас очень сильное..увы ..Славяне со славянами деруться уже пятый год ..На радость им и англосаксам ..Эх Россия ,наивная душа ..
    Боло
      Боло
      +1
      Сегодня, 08:49
      И не кремлёвские соплежуи - партнёры с семьями и виллами в Европе и США.......
  Сергей3
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 08:05
    Смотрел бы видео и смотрел...
    Nemo70
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 08:21
      Да вся Россия смотрит и вздыхает ..Почему мы так не можем по врагам ?
    svarog77
      svarog77
      +1
      Сегодня, 08:25
      Красиво... good
    shtatsov
      shtatsov
      0
      Сегодня, 08:55
      Поддержу. Замечательный хлопок осколка ракеты))) Боюсь представить что бы было, если вся ракета прилетит. Новояз наших чиновников и СМИ, это конечно шедевр! Началось по моему с фразы "украинские боевики"
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +3
    Сегодня, 08:09
    Лишь бы до применения ЯО не дошло а так персы думаю смогут добиться репараций от США , что никому в голову не пришло бы в первые дни конфликта.
    Всё таки гибель верхушки Ирана привело к неожиданному результату , новое руководство теперь не верит в переговоры и договоры.Ведь это так удобно для неожиданного нападения...
    paul3390
      paul3390
      +1
      Сегодня, 09:17
      Зато наше старое упорно продолжает верить.. request Несмотря ни на что.. what
  SSR
    SSR
    +1
    Сегодня, 08:09
    Какой же злобный и геноцидный этот Иран, разом уничтожил более 630 000 гражданских, только в ..... ой!
    Это не Иран?
    Там люди знают цену воды, да и не только воды а у создателей и кураторов " списка Эпштейна", одна цель.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 08:51
      Вот почему если?
      Давно пора расхе рачить эти установки!
  taseka
    taseka
    0
    Сегодня, 08:09
    Как это смело, уничтожать логистические хабы врагов за пределами своей страны, которые предназначены по сути своей уничтожить тебя!
    shtatsov
      shtatsov
      -1
      Сегодня, 08:58
      Видимо в персидском нет слов озабоченность и красные линии.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:29
    Опреснительную установку вывести из строя проще простого - надо соединить её с атмосферой .Можно ещё Натанияху убить .И посмотреть на Доню- может он ещё спасибо скажет .Но это не точно.
    Dart2027
      Dart2027
      0
      Сегодня, 09:17
      Вообще-то ходят слухи, что его уже убили.
  Earl
    Earl
    +1
    Сегодня, 08:31
    Влупить по израильским опрестнителям во-первых было бы красиво. Во-вторых, нехватка питьевой воды привела бы к массовому бегству населения из этого фашистского недогосударства, а те, кто останутся, будут вынуждены стоять в очередях, чтобы набрать канистру воды, познав на своей шкуре, как живется палестинцам в Газе.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:35
    Бум ,бум ,бум - бум - бум,бум ,бум - бум - бум и хабах.И попробуйте сказать ,что это плохая строчка для песни.
  Виктор Чужой
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 09:01
    Если там вынести все танкера, опреснительные установки и НПЗ - вот это будет полный писец. Сразу такой вал пойдет в экономиках - там уже будет дело не до денег, тачек и дворцов. В пустынях должна быть пустыня. А тем кому интересно держать пути дороги вдали от дома и пытаться диктовать условия будет ну очень наглядный урок что свое надо иметь у себя дома - или переезжать... Не которым лучше на остров в дали от морских путей. Хорошо Австралии - их территория не кому по сути не нужна - во туда бы некоторые страны целиком бы переселить. Тот же гадюшник - если учесть кого туда занесло в прошлые века. Теже отбросы что и в США.