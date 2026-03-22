После удара по Араду в Израиле заявили о смене тактики иранских атак
Из Израиля приходят сообщения о том, что Иран в течение последних двух-трёх суток сосредоточился на атаках объектов, расположенных в небольших городах страны. Одним из таких стал 25-тысячный Арад, расположенный в 15 км к востоку от Мёртвого моря.
В самом Израиле считают это новой иранской тактикой, связанной с тем, что многие небольшие населённые пункты страны не имеют сколько-нибудь серьёзной защиты в виде ПВО-ПРО-РЭБ. А те зенитные комплексы, которые прикрывают стратегически важные объекты и военные базы, включая объекты в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и окрестностях, часто не используются для перехватов ракет и БПЛА, летящих на другие цели.
В свою очередь ближневосточные эксперты считают, что Иран не менял тактику, а продолжает то, чем занимался изначально: сначала в значительной степени «выбил» американскую ПВО в регионе – от Катара и ОАЭ до Иордании, потом существенно истощил ПВО Израиля, а теперь продолжает это истощение, работая над тем, чтобы ЦАХАЛ пришёл к тотальному дефициту противоракет и дронов-перехватчиков, полностью оголив стратегические объекты для атак.
Примечательный репортаж ближневосточных СМИ:
Ситуация такова, что эскалация на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Стороны угрожают друг другу невероятными по мощи ударами. Как уже сообщало «ВО», Трамп угрожает бить по иранским электростанциям, Иран в ответ грозит уничтожить опреснительные установки, используемые США на Ближнем Востоке. Например, в Израиле ежегодно опресняется около 800 млн кубометров воды, что покрывает порядка 80% потребностей страны именно в пресной воде для населения и промышленности. Всего крупных опреснительных установок в Израиле шесть: Sorek (крупнейшая), Hadera, Ashkelon, Palmachim, Ashdod, (новая) Western Galilee/Sorek 2. Установка в Западной Галилее - пока не вышла на проектную мощность. Если Иран поразит хотя бы две-три из указанных установок опреснения в Израиле, это может привести к масштабному водному кризису, справиться с которым в условиях войны будет практически невозможно.
