Белый дом ищет возможность начать переговоры с Ираном

Пока Трамп рассказывает, как он «победил Иран», Белый дом прорабатывает сценарии завершения войны, в том числе с помощью переговоров с Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации президента США.

Вашингтон не против завершить конфликт переговорами, но признает, что боевые действия продлятся еще несколько недель. Однако вариант с диалогом все равно прорабатывается. Предполагается, что в какой-то момент Иран согласится на переговоры, и это даст возможность Трампу выйти из конфликта «с минимальными потерями».



Иран, в свою очередь, не против переговоров, но ставит очень жесткие условия: прекращение ударов как со стороны США, так и со стороны Израиля, гарантии ненападения в будущем и компенсации за причиненный ущерб. При выполнении этих условий Тегеран обещает открыть Ормузский пролив и не препятствовать движению танкеров с нефтью, чего и добиваются США.

У США собственные требования к Ирану, Вашингтон требует прекращения ядерной и ракетных программ, а также поддержки проиранских группировок на Ближнем Востоке. Эти условия отвергает Иран, что делает вероятность диалога еще ниже.

На данный момент прямых контактов США и Ирана нет, американцы ищут посредников, через которых можно было бы вести диалог. Предварительно, это может быть Катар. Трампу кровь из носу необходимо разблокировать Ормуз и остановить экономический кризис до промежуточных выборов, которые стартуют в ноябре этого года. И чем дольше он будет тянуть, тем больше будет рисков. Одними заявлениями войны не выигрывают.
    Roust
    +5
    Сегодня, 08:41
    А может этому рыжему бесу ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат!?
      Nemo70
      +5
      Сегодня, 08:46
      Давят на Россию ,типо успокойте персов и мы вам Донбасс отдадим хе хе ..Нет Дональд ..Ставки повысились и речь уже идет о существовании Израиля !!! Мы его породили (Сталин,) мы его и уничтожим при помощи персов !!
      P.S, А с бандеровщиной разберемся и жидами в Киеве ..Там торопиться не стоит ..Все методично будет по Судоплптову !!!
      Кубик123
      +3
      Сегодня, 08:47
      Это его не остановит, а только разгонит аппетит. А по-большому, - это прямая дорога в рабство. Американцам не нужны партнеры, им нужны не имеющие каких-нибудь прав рабы.
    Denis_999
    -3
    Сегодня, 08:42
    Иран, в свою очередь, не против переговоров, но ставит очень жесткие условия: прекращение ударов как со стороны США, так и со стороны Израиля, гарантии ненападения в будущем и компенсации за причиненный ущерб.


    Персы, как были "святой наивностью", так ею и остались:)

    У них убили верховного лидера, чуть ли не всю военно-политическую верхушку, ценнейших учёных, мирных граждан, побили военную и гражданскую инфраструктуру... а они согласны за деньги снова всё "понять и простить", а главное - ПОВЕРИТЬ.
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 09:12
      а они согласны за деньги снова всё "понять и простить", а главное - ПОВЕРИТЬ
      прекращение ударов как со стороны США, так и со стороны Израиля, гарантии ненападения в будущем и компенсации за причиненный ущерб
      . Мне кажется деньги в этих условиях не на первых ролях, напрасно Вы на них так акцентировались. А какая альтернатива у Ирана? Физическое уничтожение США и Израиля? М-мда.
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 09:16
      А у нас лучше что ли ? Такая же "святая наивность".
    Лимрак
    0
    Сегодня, 08:43
    Трумп пытался мимикрировать под великого мЫротворца...но в реале оказался обезьяной с гранатой . Когда настали критические стрессовые времена...при чем созданные им же...с него слетела эта мишура миротворца как прошлогодняя высохшая листва и оголила его сучность (не сущность) в виде обезьяны с гранатой. Поэтому трумп - это самый яркий и точный пример обезьяны с гранатой в мире за всю историю людей.
      Denis_999
      +1
      Сегодня, 08:46
      Да это у него обычные "качели" - плохой-хороший полицейский, повышение-понижение ставок. Проф.деформация. Делец же!:)
      Кубик123
      0
      Сегодня, 08:57
      Не так. Он обычный хищник, который готов сожрать того кто послабее. Поэтому слабым в его мире быть нельзя - сожрут. Наступает эпоха диких джунглей. И это нужно понимать.
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 08:43
    Автор, прекратите использовать материалы агентства «ОБС»: вы зациклились на темах о Трампе и российско-украинских переговоров...
    Статьи без конкретики портят общий фон и имидж «ВО»...
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 09:20
      Боюсь, если автор начнет использовать вместо "ОБС" материалы "ДСП" и "Секретно" его закроют навсегда. what
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:45
    Можно и переговоры - Александр Григорьевич поляну накроет .
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:45
    Над Тегераном свистят американские бомбы...там женщина сняла свою смерть от них можно сказать в прямом эфире.
    Я сейчас пересматриваю документальное кино 1939 года...бомбежки Люфтваффе Варшавы,Лондона,Белграда...все думаю когда наш черед придет...нацисты Украины уже вовсю бомбят американскими ракетами и бомбами наши города.
    Не думал что доживу до такого.
    Антоний
    0
    Сегодня, 08:48
    Ну до ноября времени еще много. Что об этом ноябре и выборах вспоминать то в марте... По теме, Иран выдвинул неприемлемые условия - компенсацию. ИМХО Трамп в 100 раз вероятнее начнет полномасштабку, чем согласится на выплату репараций. Единственный вариант объясняющий позицию Ирана, это то, что Иран вообще не хочет замириться, поэтому и выдвинул такое условие.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:52
    На счёт гарантий ,да легко .США открывают посольство ( человек так 300)в Тегеране.Охрана КСИР. И американцы с аятол пылинки сдавать будут . laughing
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 08:54
    Из одного ручья для утоленья жажды
    Ягненку с волком пить случилося однажды;
    Ягненок ниже был, а выше волк стоял.
    Тогда, разинув пасть, затеял здор нахал:
    «Я пью; как смеешь ты мутить, бездельник, воду?»
    Ягненок отвечал, бояся, сумасброду;
    «Льзя ль статься оному, пожалуй рассуди?
    Ко мне бежит вода; а ты вить впереди».
    Опешил грубиян, как правду тут увидел;
    Потом рек: «Ты еще за полгода обидел». —
    «Я в те поры, — сказал ягненок, — не рожден». —
    «Да я отцом твоим злословно обнесен»,
    Сказав, схватил его и растерзал напрасно.

    Всяк может разуметь, чрез оную баснь ясно,
    Как приобыкшие невинных подавлять
    Умеют ложные причины составлять.
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:54
    — Трамп отдельно, Белый дом отдельно? ...
    (И кто здесь мухи?)
    Мячик
    +1
    Сегодня, 09:12
    Краткое содержание войны США и Ирана словами Трампа: "Я не обкакаюсь... Я не обкакаюсь... Ой! Я не обкакался! Я не обкакался!" :-D
    Мячик
    0
    Сегодня, 09:15
    Ну-ка, пустомеля, расскажи поподробнее про "вовсю бомбят".