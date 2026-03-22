Белый дом ищет возможность начать переговоры с Ираном
Пока Трамп рассказывает, как он «победил Иран», Белый дом прорабатывает сценарии завершения войны, в том числе с помощью переговоров с Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации президента США.
Вашингтон не против завершить конфликт переговорами, но признает, что боевые действия продлятся еще несколько недель. Однако вариант с диалогом все равно прорабатывается. Предполагается, что в какой-то момент Иран согласится на переговоры, и это даст возможность Трампу выйти из конфликта «с минимальными потерями».
Иран, в свою очередь, не против переговоров, но ставит очень жесткие условия: прекращение ударов как со стороны США, так и со стороны Израиля, гарантии ненападения в будущем и компенсации за причиненный ущерб. При выполнении этих условий Тегеран обещает открыть Ормузский пролив и не препятствовать движению танкеров с нефтью, чего и добиваются США.
У США собственные требования к Ирану, Вашингтон требует прекращения ядерной и ракетных программ, а также поддержки проиранских группировок на Ближнем Востоке. Эти условия отвергает Иран, что делает вероятность диалога еще ниже.
На данный момент прямых контактов США и Ирана нет, американцы ищут посредников, через которых можно было бы вести диалог. Предварительно, это может быть Катар. Трампу кровь из носу необходимо разблокировать Ормуз и остановить экономический кризис до промежуточных выборов, которые стартуют в ноябре этого года. И чем дольше он будет тянуть, тем больше будет рисков. Одними заявлениями войны не выигрывают.
