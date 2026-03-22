Британия готова ударить по Ирану, перебросив в Аравийское море атомную подлодку

1 170 7
Великобритания перебросила на Ближний Восток атомную субмарину. Как сообщает британская пресса, подводная лодка HMS Anson из состава Королевского флота прибыла в Аравийское море на «боевое дежурство».

Согласно публикации газеты Daily Mail, ссылающейся на военные источники, субмарина вышла из порта Перта 6 марта и совершила переход на Ближний Восток. На данный момент она находится в северной части Аравийского моря в ожидании команды. HMS Anson является единственным представителем ВМС Британии в данном регионе, ее задача — нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.



Предполагается, что она занимает позицию в глубоких водах северной части Аравийского моря.

HMS Anson (S123) — пятая субмарина типа Astute, вошедшая в состав британских ВМС осенью 2022 года. Заложена 13 октября 2011 года, спущена на воду 21 апреля 2021 года, после чего достраивалась на плаву. Долгое строительство связано с пересмотром контракта.

Субмарины данного типа предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации.

Водоизмещение — 7400 тонн, длина корпуса — 97 метров. Скорость под водой — до 29 узлов. Рабочая глубина погружения — 300 метров. Вооружение — шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун».
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мячик Звание
    0
    Сегодня, 09:10
    Ну, да, ну, да, мало Бриташке бед, так эта старая кляча решила в "ух, щас попужаю" с Ираном поиграть... :-D А потом будет сопли, слёзы и слюни на кулак наматывать и скулить "А нас за щё???"
  2. Теренин Звание
    0
    Сегодня, 09:12
    задача — нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

    То есть, конфликт там ещё только еле теплится!) belay
    Англия вовсю воюет против России на Украине, а мы можем в знак благодарности хотя-бы утопить её подлодку (или попытаться).
  3. Denis_999 Звание
    0
    Сегодня, 09:13
    Одна подлодка. С обычным вооружением.

    ОДНА ИЗ многих других, которые будут "ошиваться" в районе залива, в случае РЕЗКОГО ОБОСТРЕНИЯ.

    А так, ничего НЕ значащая "уступка" Донни. Дескать, не ворчи, старый perdun, вот, помогли тебе, как ты и просил, перебросили, а ты, давай, рыжий, начинай свистопляску, вперёд в выкопанную тебе могилку, сколько уже тебя ждать!!!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    0
    Сегодня, 09:14
    ❝ Британия готова ударить по Ирану, перебросив в Аравийское море атомную подлодку ❞ —
    ❝ Подводная лодка HMS Anson из состава Королевского флота прибыла в Аравийское море на «боевое дежурство» ❞ —

    — Ну насчёт «готова ударить» это ещё навряд ли, может по-тихому «отдежурить», чтобы Трамп отвязался ...
  5. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 09:15
    Зачем журналисты раскрыли район патрулировать АПЛ ?Напугать ?Есть " ядрёный" и не один " Томогавк " .Чёт многовато ядерных держав против Ирана.
  6. BAI Звание
    0
    Сегодня, 09:22
    а также крылатые ракеты «Томагавк»

    До сих утверждалось, что Томагавки на вооружении только у США
  7. HAM Звание
    0
    Сегодня, 09:24
    Островитяне в своём репертуаре : а вдруг Рыжий задумает замириться,вот тогда "неизвестная"подводная лодка нанесёт неожиданный удар по любой из конфликтующих сторон...
    Британия далеко и не "при делах"...железная логика.....обычных подстрекателей.