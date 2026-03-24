Убийство президента и премьер-министра Ирана в 1981 г.



Президент Мохаммед Али Раджаи (слева) и премьер-министр Мохаммед Джавад Бахонар

Секретарь иранского премьер-министра спрятал смертоносную бомбу в тегеранском офисе



Масуд Кашмири

Иран объявляет о выборах



Аятолла Сейид Рухолла Хомейни

The New York Times

14 сентября 1981 г.

Секретарь премьер-министра Мохаммеда Джавада Бахонара заложил бомбу, от взрыва которой 30 августа погибли сам Бахонар и президент Мохаммед Али Раджаи, сообщила сегодня Генеральная прокуратура Ирана.Это заявление прозвучало в эфире тегеранского радио. Представитель [иранских компетентных] органов заявил, что секретарь Масуд Кашмири погиб в результате взрыва, разрушившего офис премьер-министра и унесшего жизни еще шестерых человек, помимо президента и премьер-министра (позднее выяснилось, что Кашмири удалось скрыться и выехать из Ирана. Он был убит в Париже в 2023 г. - П.Г.).Представитель Генеральной прокуратуры, назвавший Кашмири «диким волком», заявил, что тот настолько хорошо скрывал свою роль антиправительственного агента, что 31 августа был похоронен со всеми почестями как «мученик» Исламской революции (по мусульманским правилам, покойного надо похоронить как можно раньше, желательно в день смерти. – П.Г.).Чиновник рассказал, что Кашмири год назад поступил на работу в канцелярию премьер-министра и не только сумел «скрыть свое отвратительное лицо», но и добился повышения до должности секретаря Совета безопасности Ирана (не следует путать с Высшим советом национальной безопасности Ирана, образованном в 1989 г. – П.Г.).«[Вину за] то, что этот секретарь Совета безопасности оказался диким волком, готовым одним взрывом уничтожить и Раджаи, и Бахонара, не следует возлагать на ответственных чиновников», – говорится в заявлении [этого] представителя, которое транслировалось по государственному радио Тегерана.Он добавил, что почти с самого начала стало ясно, кто несет ответственность за взрыв. Однако он сказал, что чиновник из канцелярии премьер-министра после взрыва сообщил следователям, что вероятность того, что Кашмири был «заблудшим» и выступал против правительства, невелика.Бейрут (Ливан), 13 сентября (Ассошиэйтед Пресс). Тегеранское радио сегодня сообщило, что 2 октября состоятся выборы преемника покойного президента Раджаи.В радиосообщении также говорилось, что правительство намерено продолжать расстрелы противников, обвиняемых в убийстве высших деятелей исламского руководства.Официальное иранское информационное агентство «Парс» процитировало слова министра исполнительной власти Бехзада Набави: «Нам не нравится убивать этих молодых людей, но что мы можем сделать?», «Мы не можем удержаться от казни человека, который убивает людей».Тегеранское радио также сообщило, что вооруженные люди, верные [великому] аятолле Рухолле Хомейни (лидер Исламской революции, рахбар Ирана в 1979–1989 гг. – П.Г.), штурмовали убежища левых партизан в трех городах.Как сообщалось, в городе Рамсар, [расположенном] на [берегу] Каспийского моря, в течение 12 часов шла перестрелка после того, как сторонники Хомейни устроили засаду на штаб партизан, убив двоих и захватив восьмерых «проамериканских лицемеров». Так [иранский] режим называет левых «Народных моджахедов» (Организация моджахедов иранского народа. – П.Г.).В эфире сообщили об аресте трех лидеров группировки в южном городе Казерун, а также о том, что в Керманшахе, на юго-западе Ирана, были арестованы еще трое и один убит.[Иранское] правительство обвинило в [политических] убийствах агентов Соединенных Штатов. Последним [их] нападением стала гранатная атака в пятницу, в результате которой погиб личный представитель аятоллы Хомейни в Тебризе, аятолла Асадолла Мадани. Позднее аятолла Хомейни заявил, что иранцы «отомстят» тем, кого он назвал «лакеями» Америки.