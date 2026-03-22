Американский безэкипажный катер вынесло на побережье Чёрного моря в Турции

Американский безэкипажный катер вынесло на побережье Чёрного моря в Турции

Соединенные Штаты поставляют Украине безэкипажные катера, причем без какой-либо огласки. К такому выводу пришли украинские ресурсы после опубликования новости об обнаружении американского надводного беспилотника Aegir-W на побережье Турции.

Американский безэкипажный катер Aegir-W разработки компании Sierra Nevada Corporation вынесло на побережье Черного моря в районе города Унье провинции Орду. Катер прибило к берегу течением 21 марта, в субботу. Согласно первичному осмотру, БЭК находится в исправном состоянии, следов какого-либо воздействия на него не обнаружено.



Как предполагается, данный катер был использован Украиной для операций против российских судов в акватории Черного моря. Поскольку ранее об американских БЭКах Aegir-W на вооружении Киева не сообщалось, есть версия, что украинцы проводили тесты нового катера в боевых условиях. Других подробностей нет.

Согласно имеющейся информации, данный катер имеет длину 10 метров, запас хода в 900 км и скорость в 25 узлов. Полезная нагрузка — 300 кг. Может быть использован в качестве разведывательного дрона, а также как дрон-камикадзе.

Как отмечают украинские ресурсы, это не первый безэкипажный катер ВМС Украины, выбрасываемый на побережье Турции.
  1. Nemo70 Звание
    Nemo70
    0
    Сегодня, 09:35
    Дельфины видать ,в свободной охоте ..
    ZovSailor
Сегодня, 11:20
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:20
      Nemo70
      Сегодня, 09:35
      Дельфины видать ,в свободной охоте ..

      hi Пора бы кубинских друзей оснастить аналогичными средствами охоты и рыбалки вблизи Флориды и поместья Мар-а-Лаго.
      А гольф поле и окрестности поручить контролю летающих тарелок НЛО вперемежку с дронами.
      Рыжий Сатана и педофил коалиции Эпштейна обязан нести ответственность вместе с сионистами иврэйского лобби.
      am angry
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:38
      hi Помнится в конце декабря целый начальник ГРУ передавал лично амерзкий блок системы наведения одного из опущенных БПЛА на резиденцию ВГК в Валдае.
      Каков результат передачи улик прямого участия бидэ ( штаб Фашингтона) в нападении на Кремль, кроме переговоров спецпреда Дмитриева?
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 09:37
    это не первый безэкипажный катер ВМС Украины, выбрасываемый на побережье Турции.
    Там и всушные мины находили !
  3. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 09:41
    [
    Поскольку ранее об американских БЭКах Aegir-W на вооружении Киева не сообщалось
    ]
    Наверное и наша разведка уже знает
  4. Thumbs Звание
    Thumbs
    +10
    Сегодня, 09:41
    Да не стоит отчаиваться, в глаза хозяина глядущие, аки пёсик жалостливый, бьёт значит любит - Миротворец ваш, сделкопромышленник)
  5. К-50 Звание
    К-50
    +10
    Сегодня, 09:45
    Соединенные Штаты поставляют Украине безэкипажные катера, причем без какой-либо огласки.

    Может нам тоже кому-нибудь помочь обзавестись такими же дронами.
    Кто там "зуб" на всяких наглоссакцев и прочих имеет. Подарить им, пусть они своими руками вернут "бумеранг" поджигателям и убийцам.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 09:54
      Цитата: К-50
      Подарить им, пусть они своими руками вернут "бумеранг" поджигателям и убийцам.

      «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!»
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 10:36
        Как вариант, кто к нам с мечом придёт - тот тут же в орало и получит... wink
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:50
      Цитата: К-50
      Подарить им, пусть они своими руками вернут "бумеранг" поджигателям и убийцам.

      Ох, как они нужны хуситам, да и персы обрадуются.
    3. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 10:53
      Цитата: К-50
      Может нам тоже кому-нибудь помочь обзавестись такими же дронами.

      Мынитакие. Запашок Анкориджа не дает. Хоть никто не знает , что там было , зато прекрасно видно , что после него есть. Остается надеяться на 100500-уровневый ХПП. Я надеюсь....
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +5
    Сегодня, 09:49
    Гегемон расширяет арсенал оружия, которое поставляет УКРОРЕЙХУ для убийств русских людей.
    Не поддаёмся на провокации!

    Слабые на передок, выразили бы половую озабоченность, и задрав юбки бегом в переговорную.
    Мы лишь сурово насупим брови.

    "Ели б добрые в силе, а злые слабы-
    Мы б от тяжких раздумий не хмурили лбы!
    Если б в мире законом была справедливость-
    Не роптали бы мы на превратность судьбы".
  7. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 09:50
    Как отмечают украинские ресурсы, это не первый безэкипажный катер ВМС Украины, выбрасываемый на побережье Турции.

    Бесплатная доставка, панове! Вот бы Озону у них поучиться, а то за доставку всяко ерунды, столько приписывают... laughing
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:50
    ❝ Соединённые Штаты поставляют Украине безэкипажные катера, причём без какой-либо огласки ❞ —

    — Да и особо не таятся ...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:51
    МАШИНА СЕРЬЁЗНАЯ .SNC 60 лет в бизнесе ." SNC - мировой лидер в области аэрокосмической промышленности и национальной безопасности ,стрнмящейся воплотить в жизнь американскую мечту ".( сайт SNC).Жаль к нам не попал Турки ,типа моментально оценили ,оцепили bully и подорвали .
  10. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    +7
    Сегодня, 10:02
    Почему же наши БЭКи никуда не прибивает? К берегам Омана? ОАЭ? Или Флориды, не дай бог!
    1. ettore Звание
      ettore
      +2
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Podvodnik
      Почему же наши БЭКи никуда не прибивает? К берегам Омана? ОАЭ? Или Флориды, не дай бог!

      А они есть или только в право планируются?
  11. Руслан М Звание
    Руслан М
    +8
    Сегодня, 10:07
    Озабоченность уже выразили или как обычно поза страуса "башка в песок, жопа демонстративно выпячена"?
  12. Pulse Звание
    Pulse
    +5
    Сегодня, 10:12
    А кто сказал что это укровский бэк? Не проще америкосам под видом укров таранить наши танкеры.
  13. zloybond Звание
    zloybond
    +10
    Сегодня, 10:21
    Никак не пойму - на основании таких новостей, что нам мешает поставлять Ирану противокорабельные ракеты???????
    -Там пижоны в белых перчатках что ли все еще никак не поймут с кем они??? И кто их враг???
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +7
      Сегодня, 10:29
      что нам мешает поставлять Ирану противокорабельные ракеты???????
      Недвижимость, банковские счета и учеба там наших чиновников
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 10:39
      А в кого ими там стрелять? Янки ушли на расстояние с запасом, что бы противокорабельные ракеты точно не достали.
    3. ВасАндр Звание
      ВасАндр
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: zloybond
      -Там пижоны в белых перчатках что ли все еще никак не поймут с кем они??? И кто их враг???

      Сдается мне, что они прекрасно знают, с кем. А это мы, наивные, считаем, что они с нами, с Россией. Так что проблема в нас.
      Те, кого мы считаем врагами, наши главнюки считают партнерами. В худшем случае - конкурентами. Врагами для них являемся мы - трудящиеся России. Это мы хотим жить на Родине и не отдавать ее врагам. Это нашу Родину СССР они разрушили, ограбили и продолжают распродавать ресурсы России. Это на нас с нашими мечтами им плевать. Это нас они замещают людьми с другой культурой, часто враждебной нашей. Это нас они поставили на грань обнищания и вымирания. Это они считают, что мы безропотно должны сносить их запреты.
      Но если мы для них враги, то и мы должны воспринимать их врагами. По другому никак. Или мы, как их враг, будем уничтожены.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:28
    Цитата: Rom8681
    Наверное и наша разведка уже знает
    Из газет wink
  15. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 10:30
    Ну, судя по фото, этот катер точно не 10 метров!
  16. eon eon Звание
    eon eon
    +1
    Сегодня, 10:50
    муляж посейдона на пляже Флориды выглядел бы более эпично!)
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:05
    Поскольку ранее об американских БЭКах Aegir-W на вооружении Киева не сообщалось, есть версия, что украинцы проводили тесты нового катера в боевых условиях.

    Доиграемся мы (кремлёвская группа) с этими ударами по центрам принятия решений - в один прекрасный момент может оказаться, что на Украину давно отправлены «ненужные» атомные бомбы...
  18. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 11:08
    Это позавчерашняя новость. В ВО взяли на работу эстонцев? laughing
  19. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 11:21
    А говорили, что проект СССР с дельфинами-диверсантами свернули... Работают же морские братья.