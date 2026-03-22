Монархии залива сделали Ирану «последнее предупреждение»

Страны Персидского залива сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами по их территории. В случае продолжения атак монархии залива обещают принять «ответные меры». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Страны залива находятся под постоянными ударами Ирана, при этом задаваясь вопросом: «А нас-то за что?». Как утверждают в этих странах, они якобы никакого отношения к войне с Ираном не имеют, поэтому бить по их территориям не нужно. Тем более по нефтеперерабатывающим и газовым заводам.



Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану.

Если Иран не прекратит удары, то страны Персидского залива будут вынуждены принять «ответные меры». На последней встрече в Эр-Рияде они сделали Ирану «последнее предупреждение». В чем именно будут заключаться ответные меры, не сообщается.

Иран ранее предупредил, что все объекты США и Израиля, находящиеся на территории стран залива, являются законной целью для иранских ракет и беспилотников. А за удары по инфраструктуре Ирана непременно последует соответствующий ответ.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 10:27
    ❝ В чём именно будут заключаться ответные меры, не сообщается ❞ —

    — Но в том, что на их «ответные меры» прилетит ответка, из Ирана сомневаться не приходится ...
    lwxx
      lwxx
      +6
      Сегодня, 10:47
      И ответка прилетит по опреснителям. А там многие страны имеют до 90% воды с морских опреснителей.
      alex-defensor
        alex-defensor
        +1
        Сегодня, 11:24
        В чем именно будут заключаться ответные меры, не сообщается.

        "Разрешат" американцам использовать воздушное пространство и базы на их территории для ударов по Ирану laughing

        Иранцы, имея перед глазами пример обмана Западом России, понимают, что даже если воздушное пространство и базы на территории арабских стран не используются снйчас, то они обязательно будут использоваться потом. Потому они просто выносят их заранее. Это более чем разумная стратегия.
      carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:42
        Цитата: lwxx
        А там многие страны имеют до 90% воды с морских опреснителей.

        Израиль получает 75% пресной воды от 7 опреснителей расположенных по побережью на расстоянии 200 км.
      Starover_Z
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 11:43
        Цитата: lwxx
        И ответка прилетит по опреснителям. А там многие страны имеют до 90% воды с морских опреснителей.

        В благородство наверно тоже играют !
        Израильские опреснители нужно было с самого начала гасить !
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:12
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:27
      Но в том, что на их «ответные меры» прилетит ответка, из Ирана сомневаться не приходится

      hi Шейхи должны обратиться к сионистам и полосатым прекратить позорную фашистско-нацистскую войну с мирным иранским народом.
      Смерть агрессорам, террористам и оккупантам Палестинских земель и всего БВ.
      Победы иранскому народу в священной войне с сионистами и матрасниками.
      am angry
  К-50
    К-50
    +10
    Сегодня, 10:27
    Страны Персидского залива сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами по их территории. В случае продолжения атак монархии залива обещают принять «ответные меры».

    Вы уже меры "приняли" позволив неадекватам и просто чокнутым разместиться на вашей земле и оттуда наносить удары по вашему соседу.
    То, что сейчас происходит виноваты сами "государства Персидского залива". А уж коли довели ситуацию до такого, то терпите и страдайте, чтобы следующий раз не кошельком думали, а головой. Она к этому более приспособлена, ну, если ей пользоваться по назначению, а не просто в неё есть. lol
  Сергей3
    Сергей3
    +7
    Сегодня, 10:28
    Ну и выбить у них все опреснительные установки, пусть воду на верблюдах возят. Как то очень вяло шахеды используются, очень вяло...
  Pharmacist
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 10:29
    "Последнее арабское предупреждение"? История развивается по спирали.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +4
    Сегодня, 10:29
    да что они могут с их игрушечными вооруженными силами годными только для парадов ,арабо-израильские войны тому пример , а как только удары ирана по их инфраструктуре примут массовый характер они все сдуются за сутки
    Aken
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:55
      У них очень много самолётов.
      Дед-дилетант
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 11:29
        У них очень много самолётов.
        Да. И песка много... И верблюды в наличии. smile
        Много самолетов - не значит, что на них есть, кому воевать. У Египта в 60-х было много советских танков. Но когда началась война с Израилем, выяснилось: недостаточно иметь много танков, надо было еще и экипажи обучать. Как результат, израильтяне захватили часть боевых машин неповрежденными, экипаж, после первого попадания по броне, просто убегал в панике.
        А вот боевые верблюды - это серьезно. Их много, и экипажи там обученные... wink
        Aken
          Aken
          -1
          Сегодня, 11:36
          Воздушных боёв не будет. Чтобы взлететь и запустить самонаводящуюся ракету много умения не надо.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 11:29
        Может, они на них и летать умеют... Или воевать?
        Aken
          Aken
          0
          Сегодня, 11:38
          Я не лётчик. Я не понимаю разницу. По моему скромному разумению, всему этому учат в лётных училищах.
      abrakadabre
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Aken
        У них очень много самолётов.

        У них и лётчики-ассы есть. Правда их почему-то арестовывают за результативные боевые вылеты lol
  tralflot1832
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:32
    А турок каким образом считает себя страной персидского залива.Алиев тоже в этой гоп- компании.Осталось ещё и Пашиняну к этому присоединиться.
    Миха1981
      Миха1981
      +3
      Сегодня, 10:42
      А турки хотят прибрать к рукам арабов.
    михаилл
      михаилл
      +2
      Сегодня, 10:45
      Цитата: tralflot1832
      А турок каким образом считает себя страной персидского залива.

      Глобально Ердоган-паша мыслит, широко.
    Aken
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:56
      Что значит, каким образом. Поинтересуйтесь у историка Мединского. О расскажет, что это территория Блистательной Порты - турецкой империи.
  paul3390
    paul3390
    +15
    Сегодня, 10:34
    Забавные ребята - предоставили свою территорию под американские радары и снабжение, плюс воздушное пространство, а теперь какие-то там предупреждения выкатывают. Вам же ясно сказали - гоните матрасников со своей земли и никто вас пальцем не тронет!

    Вообще - аятоллы молодцы. Сделали правильные выводы и из нашей СВО и из прошлогоднего конфликта. Если вас пришли убивать - все эти типа международные дурацкие политесы просто преступление перед вашим народом. Только так их можно расценивать.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 11:30
      их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану

      А сейчас они с Луны, что-ли, летят?
  Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 10:35
    Убогие свинорылы. Заразились чумой от усраины.
    На чужой беде , счастья не построишь.
  мазута
    мазута
    +5
    Сегодня, 10:36
    Звучит примерно так:Сидите персы тихо и примите смерть как данность...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 10:37
    Если Иран не прекратит удары, то страны Персидского залива будут вынуждены принять «ответные меры»
    Можно вспомнить про хуситов, которые все эти монархии, вооруженные новейшим оружием, просто закидывали своими тапочками laughing
  Joker62
    Joker62
    +3
    Сегодня, 10:42
    Монархии залива сделали Ирану «последнее предупреждение»

    Бесполезно пугать персов со всяких шавок на кормушке у янков.
    Персы не всё показали о своих возможностях.
    У монархии залива имеется самое слабое звено - опреснительные установки.
    Если персы их снесут, то это будет для них просто катастрофа в прямом мысле.
    Не нужно монархиям и им подобным предоставлять базы для военных иностранцев, типа, янков.
    Сами виноваты, если для них важнее деньги, чем просто мирная стабильность в своём регионе.
  taiga2018
    taiga2018
    +8
    Сегодня, 10:43
    Это почти то же самое если бы всякие румыны,венгры и прочие делали "последние предупреждения" Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны,мол за что нас бьете,мы ведь всего лишь сателлиты Гитлера.
    El123
      El123
      -5
      Сегодня, 11:05
      Если они просто назначат 100к долларов за каждую иранскую голову, то Иран утонет в крови за месяц. Так что сравнение некорректное. А курды с азербайджанцами как сидят и ждут
      DirtyLiar
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 11:13
        90 млн человек * 100к = 9 000 000 000 000. У тебя есть такие деньги?
  zloybond
    zloybond
    +4
    Сегодня, 10:51
    Монархи прогнулись под Израиль и СШа, вихляют перед гегемоном.
  убей фашиста
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 10:52
    Клоуны завернутые в простыни решили угрожать персам, которые в настоящее время ведут войну с амэригой и евреями? Страшная угроза от двурылых мр...й.
  5.11
    5.11
    -1
    Сегодня, 11:04
    Ответные меры-это что?
    Ножкой топнут?
    Щёчки надуют?
    Лучше бы им заплатить персам и уйти под их крышу.
    Но такого не будет ,потому что правят монархиями не суниты а сионисты.
  Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 11:07
    Монархии, кричите что хотите, только не стреляйте по Ирану, не давайте денег на войну, и не отправляйте своих солдат воевать с Ираном, Больше от вас ничего не требуется. Уж смиритесь с пилюлей, которую уже отхватили. И будет вам счастье. Выйдете за рамки сказанного - получите уже по настоящему. Влезете в замес - будете отдуваться за США и Израиль. А они уж точно вас предадут.
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Сегодня, 11:09
    Замес усилится, топлива , гелия и т.д. в мире станет меньше. Авиация перестанет летать. Кризис пойдет в полный рост. А выход из кризиса- война. Мировая
  старпом Лом
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 11:17
    «Министерство (Кубы) считает бесстыдным требование дипломатического представительства(США) о предоставлении доступа к товару ( диз.топлива для генераторов) как привилегии, в которой оно отказывает кубинскому народу»

    А чему удивляться, мир ( и в первую очередь РФ) приучил их за последние 40 лет, что такие требования- это нормально и они будут выполнены.
  мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 11:19
    Если Иран не прекратит удары, то страны Персидского залива будут вынуждены принять «ответные меры»
    Присоединятся к "коалиции педофилов", к Израилю и США?

    Просто позор какой-то.
  Berg Berg
    Berg Berg
    0
    Сегодня, 11:23
    Лучше бы делали предупреждение израилю и америке , спокойней жилось бы с соседями !
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 11:25
    Похоже,Эвропу ожидает новый поток "беженцев" с БВ.....только на "Бентли"и Ролс Ройсах"....потому что без воды ни туды и не сюды....на "ответные меры" у персов,оказывается,всегда есть свои "ответные меры".
  kventinasd
    kventinasd
    0
    Сегодня, 11:39
    Если Иран не прекратит удары, то страны Персидского залива будут вынуждены принять «ответные меры»

    Ишь как заверещали шавки продажные. Самое прискорбное, что эти мыши с косынками и кольцами на башке не понимают, что в любой момент они станут такими-же жертвами как Иран, но все равно продолжают жрать кактус. Нет бы объединиться всем исламским миром и выгнать навсегда из БВ всю эту англо-сионистскую нечисть, но они с упертостью барана продолжают вылизывать ноги своему заокеанскому повелителю.
  oleg_627
    oleg_627
    0
    Сегодня, 11:44
    Страны персидского залива,да и вообще все вокруг мусульманские страны жестко ненавидят израиль,но боятся высказатся о том,что америка с израилем подвергают всю обстановку к экскалации,не будет ирана и всех их евреи постепенно задушат,выступили бы против них и к их совету подтянулось к
    бы куча стран,А то мусолят как и наши кое кому руки хотят облизать,тьфу