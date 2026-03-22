США и Израиль стараются не провоцировать йеменских хуситов
США и Израиль прекратили все удары по Йемену и стараются вообще избегать любых провокаций, которые могут втянуть движение «Ансарулла» в войну на стороне Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Соединенные Штаты и Израиль всячески избегают любых столкновений с хуситами, вообще стараясь не появляться рядом с Йеменом, чтобы не провоцировать «Ансаруллу». Причина — опасения, что хуситы вступят в войну на стороне Ирана, первым делом заблокировав Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив.
Саудовская Аравия, в свою очередь, пытается удержать хуситов от вступления в войну на дипломатическом уровне, проводя различные встречи и отправляя своих дипломатов договариваться с руководством «Ансаруллы». И опасения их не напрасны, как заявил представитель хуситов Мохаммед аль-Бухейти, «вступление Йемена в конфликт — лишь вопрос времени».
Однако вопрос вступления в войну хуситы будут решать сами, без какого-то давления со стороны Ирана. Движение «Ансарулла» не является иранским прокси, это самостоятельная сила, являющаяся союзником Ирана.
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы готовы вступить в войну против США и Израиля на стороне Ирана, но позже, когда «просядет» противовоздушная оборона Израиля. Руководство «Ансаруллы» заявляло о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а также наносит ракетные удары по Израилю.
Информация