США и Израиль стараются не провоцировать йеменских хуситов

США и Израиль прекратили все удары по Йемену и стараются вообще избегать любых провокаций, которые могут втянуть движение «Ансарулла» в войну на стороне Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты и Израиль всячески избегают любых столкновений с хуситами, вообще стараясь не появляться рядом с Йеменом, чтобы не провоцировать «Ансаруллу». Причина — опасения, что хуситы вступят в войну на стороне Ирана, первым делом заблокировав Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив.



Саудовская Аравия, в свою очередь, пытается удержать хуситов от вступления в войну на дипломатическом уровне, проводя различные встречи и отправляя своих дипломатов договариваться с руководством «Ансаруллы». И опасения их не напрасны, как заявил представитель хуситов Мохаммед аль-Бухейти, «вступление Йемена в конфликт — лишь вопрос времени».

Однако вопрос вступления в войну хуситы будут решать сами, без какого-то давления со стороны Ирана. Движение «Ансарулла» не является иранским прокси, это самостоятельная сила, являющаяся союзником Ирана.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы готовы вступить в войну против США и Израиля на стороне Ирана, но позже, когда «просядет» противовоздушная оборона Израиля. Руководство «Ансаруллы» заявляло о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а также наносит ракетные удары по Израилю.
  1. Арман Бахтикян Звание
    Сегодня, 11:29
    Американцам в Джибути готовиться
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 11:30
    Видел как хусит под пулями бежал с раненным товарищем на плечах...такие ребята могут все...лучше их не злить.
    1. ZovSailor Звание
      Сегодня, 11:45
      hi Пора бы дядюшке Си подключиться к переговорам с мирными мужественными парнями в сандалиях с гарантиями кошелька, а РФ можно было бы снабдить для тестирования в боевых условиях новые водозащитные спички и зажигалки.
      Хуситы знают толк в разжигании ярких костров и приготовлении шашлыка.
      Победы иранскому народу в священной войне против сионистов и матрасников.
      am angry
  3. роман66 Звание
    Сегодня, 11:32
    когда «просядет» противовоздушная оборона Израиля.

    Так это.. Можно начинать
  4. Дед-дилетант Звание
    Сегодня, 11:36
    Товарищи хуситы, пора уже начинать. Иран, конечно, и сам знатно треплет янки с сионистами, но ваша помощь точно лишней не будет. Покажите врагу, где раки зимуют! Ну, может, про раков я зря, скажу по другому: гоните американцев с израильтянами туда, куда Макар верблюдов не гонял!.. smile
  5. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 11:43
    Хуситы уже давно всё манетизировали - хочешь войны плати ,не хочешь войны плати.Платят страны- изгои.Ни США ни Израиль не зависит Баб- эль - Мандеского пролива .А вот Европа да !!!США могут люлей просто получить за компанию с европейскими судами. Египтяне с суэцем за ум взялись ,уважают российский флаг .А изгои иногда в очередь .Мелочь а приятно .
  6. Ruswolf Звание
    Сегодня, 11:46
    Йемен должен понять, что падение Ирана, это будет началом к гегемонии Израиля и США на Ближнем Востоке.
    Если Восточный мир не начнёт объединятся против США и Израиля, то их всех превратят в рабов. По одиночке перемалывать будут.
  7. Хорон Звание
    Сегодня, 11:47
    США и Израиль прекратили все удары по Йемену и стараются вообще избегать любых провокаций, которые могут втянуть движение «Ансарулла» в войну на стороне Ирана.

    Кто бы сомневался - разделяй и властвуй!