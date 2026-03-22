ВС РФ продвинулись в Сумской области, освободив село Потаповка
Российские войска продолжают наступать и освобождать территорию и населенные пункты, очередной успех отпраздновали штурмовики группировки «Север», взявшие под контроль село Потаповка в Шосткинском районе Сумской области.
После освобождения нашими войсками села Сопычь, ожесточенные бои развернулись юго-восточнее, где противник удерживал позиции, с которых очень удобно было наносить удары беспилотниками по Курской области. Кроме того, враг попытался отбить обратно село Сопычь, но вместо этого потерял и соседнюю Потаповку. Оба села являются приграничными и дают нашим войскам возможность создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области.
Как сообщают российские ресурсы, в освобождении Потаповки приняли участие штурмовые подразделения из состава 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Север». Наши бойцы выбили из села и прилегающих позиций формирования 101-й бригады теробороны ВСУ, уничтожив большое количество расчетов БПЛА. Можно сказать, что только за счет дронов противник чувствовал себя вполне уверенно.
Стоит отметить, что граница на этом участке проходит по реке Клевень, противник неоднократно вводил в бой резервы, чтобы отбросить наших бойцов за реку, но безуспешно. Наши не только удержались, но и пошли вперед, освободив на участке уже два населенных пункта.
