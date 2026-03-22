ВС РФ продвинулись в Сумской области, освободив село Потаповка

3 568 16
Российские войска продолжают наступать и освобождать территорию и населенные пункты, очередной успех отпраздновали штурмовики группировки «Север», взявшие под контроль село Потаповка в Шосткинском районе Сумской области.

После освобождения нашими войсками села Сопычь, ожесточенные бои развернулись юго-восточнее, где противник удерживал позиции, с которых очень удобно было наносить удары беспилотниками по Курской области. Кроме того, враг попытался отбить обратно село Сопычь, но вместо этого потерял и соседнюю Потаповку. Оба села являются приграничными и дают нашим войскам возможность создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области.



Как сообщают российские ресурсы, в освобождении Потаповки приняли участие штурмовые подразделения из состава 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Север». Наши бойцы выбили из села и прилегающих позиций формирования 101-й бригады теробороны ВСУ, уничтожив большое количество расчетов БПЛА. Можно сказать, что только за счет дронов противник чувствовал себя вполне уверенно.



Стоит отметить, что граница на этом участке проходит по реке Клевень, противник неоднократно вводил в бой резервы, чтобы отбросить наших бойцов за реку, но безуспешно. Наши не только удержались, но и пошли вперед, освободив на участке уже два населенных пункта.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nemo70 Звание
    Nemo70
    -9
    Сегодня, 12:10
    Идет зачистка ..Меньше лечить и кормить и бабы их нам достанутся ))))
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 12:11
      Ну достанутся, и что? Работоспособное население этим не восстановишь.
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +1
        Сегодня, 12:34
        Восстановишь, только лет через 20 и воспитав по своему. Проблема только - бабы мстят по хлеще мужиков. И тут проблема та еще. Километров 20-50 вдоль границ населенных пунктов гражданских лучше не создавать. Не надо оно в принципе. И все что там появляется вне дорог и КПП уничтожать надо не спрашивая как оно там появилось и зачем.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 12:46
          Цитата: Виктор Чужой
          Восстановишь, только лет через 20

          Не, не восстановишь. В развитых странах мало людей нынче производят, и ни одно правительство никакими мерами не может это изменить. Это лет 100 назад ещё можно было перемолотить кучу народа в полной уверенности, что потеря компенсируется за 1-2 поколения. А сегодня каждая потеря - безвозвратна.
        2. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +1
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Виктор Чужой
          И тут проблема та еще

          Создать там автономную Корейскую НДР в составе РФ, но законами КНДР. Сразу найдется и население и порядок будет круче чем в российской армии.
    2. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 12:29
      Что там достанется? Руины и старики, которых бросили.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        -4
        Сегодня, 12:36
        Цитата: al3x
        Что там достанется? Руины и старики, которых бросили.

        Военный округ будет ..!! Бабушкам отдадим все дворцы с унитазми золотыми ..Пусть живут !! Наличуи мног найдем в подвалах ТЦК и т.д. Машины продадим И будет бабушкам пенсия повышенная """"
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 12:38
      Есть старая советская песня "Эй рулате рула!"

      Так в ней были такие слова:

      В жизни всему уделяется место,
      Рядом с добром уживается зло.
      Если к другому уходит невеста,
      То неизвестно, кому повезло.


      Xoxлушки красивы, чернобровы, чернооки, не отнимешь, но характер стервозный.

      Это из прошлого. laughing
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        -3
        Сегодня, 12:41
        Цитата: alexboguslavski
        Есть старая советская песня "Эй рулате рула!"

        Так в ней были такие слова:

        В жизни всему уделяется место,
        Рядом с добром уживается зло.
        Если к другому уходит невеста,
        То неизвестно, кому повезло.

        Ну по песне штурмам передам ))) Все в крови и грязные злые глаза расширенные
    4. Волга-1980 Звание
      Волга-1980
      0
      Сегодня, 12:44
      Ты д@@@б??? Или весеннее обострение в желтом доме?
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:13
      Nemo70
      Меньше лечить и кормить.......

      Я знаю тамошнее население, закоренелые бандеровцы, стадо.
  2. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 12:46
    Север Сумской и Черниговской областей нужно обязательно присоединить к России. Там достаточно исконно русских городов и селений таких как Глухов и Путивль. Да и просто достаточно посмотреть на карту. От этого выступа на официальной границе до Москвы всего 450 км. Так что условная линия Гомель - Сумы должна быть минимумом наших территориальных стремлений.
    1. olbop Звание
      olbop
      +2
      Сегодня, 13:07
      Нашел в Инете любопытную карту, изданную видимо в середине-конце 19 века.
      Так вот на ней различаются Малороссия, Украина, находящаяся южнее Киева, и Запорожье, расположенное еще южнее. Кроме того, Сумы и Харьков отнесены не Малороссии или Украине, а непосредственно к России.
      1. olbop Звание
        olbop
        0
        Сегодня, 13:10
        Что-то карта не прицепилась. Попытка два.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:16
        olbop
        Сумы и Харьков отнесены не Малороссии или Украине, а непосредственно к России.

        Часть Сумской области и г. Путивль ранее входили в состав Курской губернии.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 13:09
      В 3-ем параграфе "Русской Правды" Пестель написал
      ...чтобы всех жителей, населяющих губернии Витебскую, Могилевскую, Черниговскую, Полтавскую, Курскую, Харьковскую, Киевскую, Подольскую и Волынскую, истинными россиянами почитать и от сих последних никакими особыми названиями не отделять...