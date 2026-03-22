Куба вновь погрузилась во тьму. Третий за март тотальный блэкаут накрыл остров в субботу: вышел из строя генератор на ТЭС Нуэвитас, и по цепочке посыпалось все. Каскадные отключения оставили без света десять миллионов человек. Больницы и водопроводы перевели на резервные генераторы.Причины, впрочем, давно известны и не требуют глубокого расследования. Стареющая инфраструктура, которая помнит еще лучшие времена советско-кубинской дружбы, регулярно дает сбой. Но главное – топливный голод.Президент Мигель Диас-Канель признает: иностранные поставщики не присылают нефть уже три месяца. Куба добывает лишь 40% от потребности – 30 тысяч баррелей в сутки при норме в 110 тысяч. Остальное раньше давала Венесуэла.Ирония судьбы: США, объявившие себя борцами за демократию, методично душат соседнюю страну, доводя ее до энергетического коллапса. Блэкауты на Кубе теперь происходят так же регулярно, как заявления Трампа о «великой Америке». При этом сама инфраструктура острова не выдерживает никакой критики, но в Вашингтоне предпочитают не замечать, что ее разрушение – прямое следствие многолетней блокады.Гавана, тем временем, пытается латать дыры в энергосистеме. После субботнего отключения энергетики обещают восстановить подачу электричества – как обещали и после предыдущих. Но пока нефть не потечет в порты острова, а генераторы не заменят на новые, каждый следующий блэкаут будет лишь вопросом времени.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»