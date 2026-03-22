Минэнерго Кубы назвало причину тотального блэкаута на острове

Куба вновь погрузилась во тьму. Третий за март тотальный блэкаут накрыл остров в субботу: вышел из строя генератор на ТЭС Нуэвитас, и по цепочке посыпалось все. Каскадные отключения оставили без света десять миллионов человек. Больницы и водопроводы перевели на резервные генераторы.

Причины, впрочем, давно известны и не требуют глубокого расследования. Стареющая инфраструктура, которая помнит еще лучшие времена советско-кубинской дружбы, регулярно дает сбой. Но главное – топливный голод.



Президент Мигель Диас-Канель признает: иностранные поставщики не присылают нефть уже три месяца. Куба добывает лишь 40% от потребности – 30 тысяч баррелей в сутки при норме в 110 тысяч. Остальное раньше давала Венесуэла.

Ирония судьбы: США, объявившие себя борцами за демократию, методично душат соседнюю страну, доводя ее до энергетического коллапса. Блэкауты на Кубе теперь происходят так же регулярно, как заявления Трампа о «великой Америке». При этом сама инфраструктура острова не выдерживает никакой критики, но в Вашингтоне предпочитают не замечать, что ее разрушение – прямое следствие многолетней блокады.

Гавана, тем временем, пытается латать дыры в энергосистеме. После субботнего отключения энергетики обещают восстановить подачу электричества – как обещали и после предыдущих. Но пока нефть не потечет в порты острова, а генераторы не заменят на новые, каждый следующий блэкаут будет лишь вопросом времени.
  1. tralflot1832 Звание
    +2
    Сегодня, 12:58
    Недели две назад в работе было только 4 паровых турбоагрегата времён СССР ,всё имеет свой срок эксплуатации.
      0
      Сегодня, 13:13
      А два танкера так до Кубы и не дойдут...Санкции !
  2. acetophenon Звание
    +2
    Сегодня, 13:06
    Видимо, нефтедобыча и нефтепереработка тоже времён кубинско-советской "дружбы". Видимо, кубинцы так дела ведут... На острове чёртова уйма сахарного тростника, а автомобили на спирт не переведены. У китайцев покупают ветро- и солнечные батареи, а надо бы - оборудование для нефтедобычи и переработки.
      +4
      Сегодня, 13:20
      Видимо, кубинцы так дела ведут...

      Нормально они дела ведут - за импортируемую нефть расплачивались свободно конвертируемой валютой. Полагаете, если в Японию перекрыть доставку нефти, дела там хорошо будут идти?
      Да, и прежде чем язвить по поводу дружбы, стоило бы изучить предмет поглубже. СССР строил отношения с Кубой на взаимовыгодной основе. Например, поставки сельхозтехники выполнялись в обмен на сахар, тропические фрукты, ром, сигары и т.д. Поменьше слушайте антисоветчиков - в СССР дураков не держали на должностях, ответственных за внешнеэкономические отношения
        0
        Сегодня, 13:53
        Ну да, в СССР просто негде было взять сахар. Сами то не производили? И естественно, каждый уважающий себя гражданин СССР вечером обязательно закуривал сигару в купе со стаканом рома.
        А ещё кубинские сигареты поставлялись.
        Бралось все это только потому, чтобы помочь Кубе, т.к. с валютой у Кубы были большие проблемы. А за наши поставки Куба, как бы там ни было- должна была нам платить.
    +2
    Сегодня, 13:08
    На ветрогенераторы и солнечные панели тоже эмбарго?
    Жили 65 лет под санкциями, ни когда такого не было и вот опять.
    0
    Сегодня, 13:13
    Стареющая инфраструктура, которая помнит еще лучшие времена советско-кубинской дружбы, регулярно дает сбой. Но главное – топливный голод.

    У нас в России нет пока проблем с нефтью и другими ресурсами. Но инфраструктура стареет с такой же скоростью, как на Кубе. Не говоря уже обо всем другом разрушенном и уничтоженном за последние 35 лет. Даже главнюки наши на последнем издыхании.
    Да и капиталистические отношения - вчерашний день в истории мира. Некоторые же неадекваты вообще мечтают о монархии. И никак не может помочь им разрушенное образование и здравоохранение.
    Давно пора все негодное менять на новейшее. И в инфраструктуре в том числе.
    -5
    Сегодня, 13:16
    Таких дураков как СССР, раздававших что попало за обещание дружить, теперь больше не найдешь. Халявы больше не будет. По крайней мере в значительных объемах. Надо как-то на взаимовыгодной основе сотрудничать, а не в одни ворота. Кубинцам же нужно браться за ум и заниматься своей энерго безопасностью самим.
      +3
      Сегодня, 13:25
      Таких дураков как СССР, раздававших что попало за обещание дружить, теперь больше не найдешь

      Фактуру бы привели, а то ведь без нее этот антисоветский бред выглядит довольно жалко
      +5
      Сегодня, 13:38
      Во первых, весь Союз был завален кубинским сахаром.
      Во вторых, во многих странах типа Анголы где СССР оказывал военную помощь кубинские солдаты были основными ударными подразделениями и охраняли наших военных советников.
      В третьих, разведывательный центр и морская база СССР на Кубе функционировала даже в начале 90-х. Для США это был серьезный сдерживающий фактор. И если бы российские предатели их не ликвидировали, то и США не решились на украинскую майданутую авантюру.
      +2
      Сегодня, 13:40
      Павел, вы уж простите, но СССР вкладывался в Кубу по конкретным причинам и решил не упускать шанса иметь в подбрюшье США социалистическую страну. Да и кубинцы, в отличие от брежневского Политбюро не грезили идеями "конвергенции", и в меру своих сил создавали проблемы капиталистам по всему миру. В Анголе они вообще сыграли ключевую роль в 70е.
      0
      Сегодня, 13:51
      Взаимопомощь и солидарность между народами не наивны; это чистейшая форма Добра для человечества, самая простая и естественная форма, не нуждающаяся в прославлении каких-либо мнимых атрибутов, представляющих образ Божий. Кропоткин не стал бы мне возражать, как и Нестор Махно в «Завоевании хлеба», когда крестьяне и рабочие организовали масштабную бартерную систему между промышленными и сельскохозяйственными товарами.
    +2
    Сегодня, 13:19
    А два танкера так до Кубы и не дойдут...Санкции !

    Никто и не собирался туда идти ,танкера на Кубу отправил блюмберг .Источник правдивой информации .
    +1
    Сегодня, 13:19
    а почему им там солнечными панелями пол острова не заставить, там же солнца должно быть много дней в году, попросили б Китай с этим помочь, может и ветро и приливной генерацией попробовать, пассивное у них там руководство
    +1
    Сегодня, 13:20
    Сколько десятков лет США душили Кубу санкциями и все молчали.
  9. Комментарий был удален.
    +1
    Сегодня, 13:28
    Куба это удивительно загадочная страна с не менее загадочным управлением.
    Машины 50х годов - как помочь гражданам обновить парк автомобилей ? - ну понятно же как ! Сделать пошлины в 2 цены автомобиля !
    Вокруг острова море - но дефицит рыбы.
    А кто виноват ? - капиталисты проклятые виноваты ! Дома без ремонта со времен революции , их то почему нельзя отремонтировать ?
    Зато ром и проститутки дешёвые.
    Почему бы не разрешить частное предпринимательство как в Китае ? - а зачем ? - Вдруг народ станет хорошо жить !
    0
    Сегодня, 13:35
    Нормально ведут дела в Северной Корее. Там знают, что надо покупать и что строить, чтобы не прихватили со спущенными портками. А про слушание антисоветчиков... Знаете, надо слушать и советчиков, и антисоветчиков, а думать - своей головой, а не надеяться на кремлёвскую. Их там много побывало за мою жизнь, этих голов. И частенько такую пургу несут - хоть святых выноси... В том числе - и в настоящее время.
    0
    Сегодня, 13:35
    - "Куба добывает лишь 40% от потребности – 30 тысяч баррелей в сутки при норме в 110 тысяч. Остальное раньше давала Венесуэла."
    Что-то с математикой на Кубе... Видимо и образование получают тоже из Венесуэлы.
    -1
    Сегодня, 13:40
    После развала СССР, Кубе нужно было делать выводы. Прошло больше 30 лет, выводы сделаны не были. Поэтому итог ясен и закономерен - будут под Штатами. Ну возможно для острова это и не плохой вариант будет.