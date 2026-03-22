ВС РФ нанесли удары по тренировочным базам спецназа ВСУ в Сумах
ВС РФ нанесли удары по тренировочным базам ВСУ в Сумах, под удар попал украинский спецназ, готовящийся к отправке на передовую. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сумское сопротивление.
Согласно предоставленной информации, российские военные нанесли несколько ударов по восточной окраине Сум, где расположены спортивные базы «Динамо» и «СумГУ». На данный момент на этих базах находятся подразделения спецназа ВСУ, причем набранные из добровольцев. Как утверждает подполье, подразделение тренировалось для отправки на передовую, планируя организовать контрнаступление на Краснопольском участке фронта.
Прилетело хорошо, по убитым данных нет, но раненых около 60 человек. Было очень большое количество машин скорой помощи, «трехсотых» вывозили в сторону Тростянца и Ахтырки. Информация не окончательная, возможны какие-то уточнения.
Тренировался (...) спецназ из добровольцев. Раненых — больше 60.
Также была нанесена серия ударов по складам в районе неработающего мясокомбината, которые украинское командование использует для хранения военной техники, оружия и боеприпасов.
Еще один тренировочный полигон накрыли в Броварах под Киевом, там проходили подготовку под руководством инструкторов НАТО украинские военные. По потерям сведений нет.
