ВС РФ нанесли удары по тренировочным базам спецназа ВСУ в Сумах

ВС РФ нанесли удары по тренировочным базам спецназа ВСУ в Сумах

ВС РФ нанесли удары по тренировочным базам ВСУ в Сумах, под удар попал украинский спецназ, готовящийся к отправке на передовую. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сумское сопротивление.

Согласно предоставленной информации, российские военные нанесли несколько ударов по восточной окраине Сум, где расположены спортивные базы «Динамо» и «СумГУ». На данный момент на этих базах находятся подразделения спецназа ВСУ, причем набранные из добровольцев. Как утверждает подполье, подразделение тренировалось для отправки на передовую, планируя организовать контрнаступление на Краснопольском участке фронта.



Прилетело хорошо, по убитым данных нет, но раненых около 60 человек. Было очень большое количество машин скорой помощи, «трехсотых» вывозили в сторону Тростянца и Ахтырки. Информация не окончательная, возможны какие-то уточнения.

Тренировался (...) спецназ из добровольцев. Раненых — больше 60.

Также была нанесена серия ударов по складам в районе неработающего мясокомбината, которые украинское командование использует для хранения военной техники, оружия и боеприпасов.

Еще один тренировочный полигон накрыли в Броварах под Киевом, там проходили подготовку под руководством инструкторов НАТО украинские военные. По потерям сведений нет.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 12:46
    Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ продолжают уничтожать украинские расчеты БПЛА на правом берегу реки Оскол. Речь идет о районе населенных пунктов Лесная Стенка и Хомино. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
    Описывая текущую ситуацию на Купянском направлении, Алехин отметил, что "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО.

    По его словам, за последние дни среди пораженных целей всё чаще фиксируются боевые бронемашины. "На которых доставляют операторов беспилотников на позиции. Противник пытается сохранить логистику, но наши подразделения работают системно".

    Алехин добавил, что на этом участке российским войскам удается не только уничтожать дроны, но и пресекать попытки ротации вражеских расчетов. Работа ведется круглосуточно
  Joker62
    Joker62
    Сегодня, 12:50
    «трехсотых» вывозили в сторону Тростянца и Ахтырки.

    Ну после прилёта от ФАБов без "двухсотых" не бывает! tongue
    Видимо приколи слишком глубоко.... crying
    Сергей3
      Сергей3
      Сегодня, 13:19
      Если цель такая жирная, нельзя было ФАБов погуще положить?
  Vitaly_pvo
    Vitaly_pvo
    Сегодня, 12:57
    Пора уже научится уничтожать фашистов с гарантией и с запасом. Зачем лишний раз напрягать наше подполье. Они достаточно рискнули дав координаты пункта сбора. Тогда и потери ВСУк проще считать по списочному составу, без раненых и машин скорой.
  frruc
    frruc
    Сегодня, 13:08
    была нанесена серия ударов по складам в районе неработающего мясокомбината

    Теперь мясокомбинат опять заработал.
    на этих базах находятся подразделения спецназа ВСУ, причем набранные из добровольцев.

    Вот и отлично, не надо ехать на фронт. А то писали, что таких отлавливают ТЦКашники, а они как бы упираются.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 13:18
    Спецназ из добровольцев? За пару месяцев спецназ не воспитаешь. И зачем тренировочный лагерь под Сумами. Туда отлично и в любое время спокойно может прилететь чугуний на крылышках. Странноватая новость.
  blackcat
    blackcat
    Сегодня, 13:19
    Тренировка была максимально приближена к боевым условиям am