Стубб: США – больше не добрый гегемон, но все еще сильный

Президент Александр Стубб в интервью The Telegraph выдал неожиданную формулировку: США больше не «добрый гегемон». Они стали непредсказуемыми, перестали консультироваться с союзниками и ООН, а операцию против Ирана провели в тандеме с Израилем, даже не поставив в известность тех, кто привык считать себя партнерами.

Стубб не рискнул подбирать прилагательное к нынешнему американскому гегемону. Сказал лишь, что он «все еще очень сильный». Дипломатичность понятная – Хельсинки теперь член альянса, и ссориться с Вашингтоном, даже когда тебя публично игнорируют, как-то не с руки.



Особенно интересно ситуация выглядит на фоне ближневосточного кризиса. Трамп, начав операцию против Ирана, обратился к союзникам по НАТО с просьбой направить корабли в Ормузский пролив. Германия, Франция, Италия, Испания дружно сказали «нет». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц напомнил, что НАТО – альянс оборонительный, а не интервенционистский. Борис Писториус добавил: войну начали не европейцы. Даже Лондон, вечный спутник американских авантюр, на этот раз благоразумно отсиделся в стороне.

Стубб, конечно, пытается сохранить лицо. Говорит, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Но проблема в том, что последние тридцать лет Европа сознательно перекладывала эту ответственность на «доброго гегемона».
  Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:43
    ❝ Стубб, конечно, пытается сохранить лицо ❞ —

    — С таким лицом лучше этого не делать ...
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:53
      hi Лицо всегда можно закрыть ширмой от ответственности, а изменить сущность мышления его, как нижней пятой точки, способен только Всевышний, дарующий жизнь и выбор каждому человеку.
  Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:46
    Многозначительный вывод ! Пригвоздил ! winked
    Мини Мокик
      0
      Сегодня, 13:47
      Ну так. Продвинутый эстонец, так то 🙄
  guest
    0
    Сегодня, 13:52
    Мерц напомнил, что НАТО – альянс оборонительный, а не интервенционистский.

    А где же был этот Мерц когда НАТО утюжило сперва Югославию в 90ых, а потом Афганистан и Ливию? laughing