Президент Александр Стубб в интервью The Telegraph выдал неожиданную формулировку: США больше не «добрый гегемон». Они стали непредсказуемыми, перестали консультироваться с союзниками и ООН, а операцию против Ирана провели в тандеме с Израилем, даже не поставив в известность тех, кто привык считать себя партнерами.Стубб не рискнул подбирать прилагательное к нынешнему американскому гегемону. Сказал лишь, что он «все еще очень сильный». Дипломатичность понятная – Хельсинки теперь член альянса, и ссориться с Вашингтоном, даже когда тебя публично игнорируют, как-то не с руки.Особенно интересно ситуация выглядит на фоне ближневосточного кризиса. Трамп, начав операцию против Ирана, обратился к союзникам по НАТО с просьбой направить корабли в Ормузский пролив. Германия, Франция, Италия, Испания дружно сказали «нет». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц напомнил, что НАТО – альянс оборонительный, а не интервенционистский. Борис Писториус добавил: войну начали не европейцы. Даже Лондон, вечный спутник американских авантюр, на этот раз благоразумно отсиделся в стороне.Стубб, конечно, пытается сохранить лицо. Говорит, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Но проблема в том, что последние тридцать лет Европа сознательно перекладывала эту ответственность на «доброго гегемона».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»