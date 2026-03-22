Удар по базе Диего-Гарсия показал, что иранские ракеты способны достичь Лондона
Иранские баллистические ракеты способны достичь Лондона, к такому выводу пришла британская газета The Telegraph после удара Ирана по военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую совместно используют Великобритания и США.
Попытка Ирана атаковать базу ВВС Диего-Гарсия в Индийском океане показала, что Лондон находится в зоне поражения иранских ракет. И самое главное в этой новости то, что у Великобритании отсутствует нормальная противоракетная оборона, ее фактически нет. А размещенные в Восточной Европе американские ЗРК не гарантируют защиту британских островов.
Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что еще важнее — если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости.
Как отмечает издание, Британия за все время так и не разработала современный зенитный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты. На вооружении армии есть устаревшие комплексы, но против баллистических ракет они бесполезны. А американских ЗРК Patriot на территории Британии нет. Так что воздушное пространство Соединенного королевства не защищено.
Накануне Иран запустил две баллистические ракеты по британской военной базе в Индийском океане. Одна из ракет якобы была сбита, вторая до архипелага Чагос, где находится база, не долетела по техническим причинам. Однако сам факт атаки говорит о том, что Иран обладает ракетами большой дальности, что является открытием для его противников.
