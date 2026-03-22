Киев больше не будет отправлять военных ВСУ для подготовки за границу

Киевский режим принял решение отказаться от обучения украинских военных за границей. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявление замначальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгения Межевикина.

Украинские генералы больше не хотят отправлять военнослужащих ВСУ для подготовки в другие страны, в основном европейские. Причина заключается в том, что иностранные инструкторы не могут обучить украинцев тому, чего сами не знают. Тактика действий европейских армий больше напоминает полицейские операции, реального боевого опыта у них нет, так что и подготовка соответствующая.



Они оторваны от наших реалий и текущих боевых действий. Партнёры не понимают происходящих процессов.

Таким образом, в Генштабе ВСУ решили, что подготовка украинских военных будет проходить на территории Украины. Как считают генералы, это позволит быстрее адаптироваться к происходящему на фронте и экономить время на переброске военнослужащих. Кроме того, сокращает время на обучение, что очень важно для украинской армии на фоне больших потерь и отсутствия резервов.

Ранее Генштаб ВСУ, наоборот, выступал за подготовку военнослужащих за границей, поскольку угроза ударов российских ракет по полигонам воспринималась очень серьезно. Она и сейчас существует, и прилетает иногда хорошо по ним, но, видимо, генералы уже поменяли свое мнение.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 14:27
    ❝ Киевский режим принял решение отказаться от обучения украинских военных за границей ❞ —

    — Возвращаться не все хотят ...
    1. Shurik70 Звание
      Сегодня, 14:38
      Силком вернут.
      В Европе сейчас вообще всех украинцев хотят силком вернуть.
      И генералы правы в том, что их собственные выжившие ветераны сейчас опыта имеют больше, чем любой европейский инструктор.
      Но главное - оно всегда про деньги.
      Меньше их стало, на всех не хватает.
      Вот и не находят после распила средств на учёбу.
      1. Piramidon Звание
        Сегодня, 15:20
        Пока Европа раскачается. Как только свидомые это почувствуют (нюх у них сейчас обостренный), разбегутся по тем местам, откуда выдачи нет.
    2. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 14:43
      Правильнее будет - практически никто не хочет)))
  2. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 14:35
    Это опасное решение генштаба ВСУ - на откатах за обучение многие столуются в Европах .Хотя есть вариант .Откаты остаются.А
    после обработки в ТЦК любой "доброволец" готов к боевым действиям за неделю .А кто его спрашивать будет готов он не готов .
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 14:48
      Нефиг по заграницам разъезжать, валюту тратить ! Показали где рожок у калаша и на убой !
      1. роман66 Звание
        Сегодня, 15:05
        И чтоб рожок был полный, когда в плен попадут, а то и спиленная мушка не поможет
    2. frruc Звание
      Сегодня, 15:29
      Процесс адаптации пойдет быстрее, когда на головы начнут падать различного рода предметы, типа ФАБов, "Искандеров".
  3. Дед-дилетант Звание
    Сегодня, 14:36
    Тут они правы: по полигонам прилетает, и адаптироваться в этот момент могут все, кто попадает в радиус поражения. Мы, думаю, можем только приветствовать такое решение ГШ ВСУ. smile
  4. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 14:38
    Эта война заставит всем переписать свои боевые уставы. Нам, кстати, тоже. Причем с чистого листа.
  5. Владислав_В Звание
    Сегодня, 14:39
    В процессе подготовки украинских боевиков на территории Франции 55 военнослужащих бригады "Анна Киевская" самовольно покинули гарнизон. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.Ранее, в конце декабря, депутат Верховной рады Руслан Горбенко также сообщал, что часть украинских военных, проходящих подготовку на зарубежных полигонах, самовольно покидают свои части.
    Как отметила Скороход в интервью украинскому изданию Новости.LIVE, военнослужащие, отправленные на обучение за границу, практически никогда не возвращаются. По ее словам, ситуация с целыми бригадами подтверждает, что многие не хотят воевать и не готовы вступать в ряды ВСУ, а обучение за границей не меняет их решения. Она подчеркнула, что значительная часть тех, кто направляется на подготовку, не возвращается обратно.
    Бегут или попадают
    «Переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – сообщил источник. Силовики не исключают, что штурмовики могли понести потери или попасть в плен.
  6. Миллер Звание
    Сегодня, 14:44
    У племянницы другана направили для подготовки в Польшу. Он сбежал из учебного центра. Устроился на работу в Польше. И на х.... он все это видел.
    1. nepunamemuk Звание
      Сегодня, 15:03
      у племянника знакомый навальнёнок сбежал в Польшу от частичной мобилизации
      теперь сидит в польской тюрьме как путинский агент 🤕
  7. ROSS 42 Звание
    Сегодня, 14:51
    Неужели свинорылые возомнили себя лучшей армией мира? В Европе есть некоторое количество умных голов и они понимают, что воевать с Россией по-настоящему - броситься в пропасть головой вниз. Посмотрим, что будет с наступлением летней жары...
  8. 123_123 Звание
    Сегодня, 15:02
    Отлично, лагеря подготовки боевиков киевского нацистского режима можно будет накрыть ракетным ударом
  9. Incvizitor Звание
    Сегодня, 15:04
    Правильно, сразу на забой, мясо нужно уже сейчас в гейропе долго ещё и часть скота сбежит.
  10. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 15:06
    Ну таки за бугром гамбургеры на обед дают и спишь в теплой казарме. В окопах немного все по другому. Это разлагающе действует на поклонников польского гомосексуалиста бандеры.
  11. G.M.V Звание
    Сегодня, 15:10
    Молодцы@ давно пора перестать по заграницам отлынивать! А теперь надо настроиться на следующий шаг - отказаться от иностранного вооружения и использовать только своё, украинское. А после, есди дойдёт и до существования армии на свои, а не чужие 💰 средства, то тогда и можно и порассуждать о каких-то там достоинстве, славе. А пока увы, всё ещё💁‍♂️ попрошайки
  12. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 15:11
  13. Правдодел Звание
    Сегодня, 15:15
    Хоххх..ол не был бы Хоххх..олом, если бы не выдумал красивую отмазку. А на самом деле все гораздо проще: бегут, бегут вояки ВСУ по прибытию в гейропу...
  14. 5.11 Звание
    Сегодня, 15:29
    Может быть всё просто .
    А людей та нет кого можно отправлять .
    Большинство загнана под палкой ,людоловами из чубатого гестапо . Они так точно ,сделают всё ,чтобы не вернутся . Да и время особо нет ,для обучения . Нужно постоянно свежее мясо ,для затыкания дырок или очередного контрнахрюка .
  15. Ирек Звание
    Сегодня, 15:52
    Хахлы разбегаются по территории, хрен их потом обратно в Хохложопию загонишь.