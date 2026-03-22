Киев больше не будет отправлять военных ВСУ для подготовки за границу
Киевский режим принял решение отказаться от обучения украинских военных за границей. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявление замначальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгения Межевикина.
Украинские генералы больше не хотят отправлять военнослужащих ВСУ для подготовки в другие страны, в основном европейские. Причина заключается в том, что иностранные инструкторы не могут обучить украинцев тому, чего сами не знают. Тактика действий европейских армий больше напоминает полицейские операции, реального боевого опыта у них нет, так что и подготовка соответствующая.
Таким образом, в Генштабе ВСУ решили, что подготовка украинских военных будет проходить на территории Украины. Как считают генералы, это позволит быстрее адаптироваться к происходящему на фронте и экономить время на переброске военнослужащих. Кроме того, сокращает время на обучение, что очень важно для украинской армии на фоне больших потерь и отсутствия резервов.
Ранее Генштаб ВСУ, наоборот, выступал за подготовку военнослужащих за границей, поскольку угроза ударов российских ракет по полигонам воспринималась очень серьезно. Она и сейчас существует, и прилетает иногда хорошо по ним, но, видимо, генералы уже поменяли свое мнение.
