Удары по опреснительным заводам способны перекрыть карту Ближнего Востока

На фоне угроз Ирана инфраструктуре окрестных стран, включая опреснительные заводы, хотелось бы просто показать их роль в конфликте, сопоставимую, без преувеличения, с ядерными ударами.Проще просто пройтись по странам региона, чтобы читатели сами осмыслили масштаб потенциальной региональной катастрофы.Опреснение морской воды является стратегической основой водоснабжения стран Ближнего Востока ввиду экстремального дефицита возобновляемых водных ресурсов. Регион концентрирует около 46% мировых мощностей по опреснению.Ниже приведен перечень ключевых опреснительных мощностей по странам с актуальными демографическими и статистическими данными на 2026 год.1) Израиль (97% питьевой воды и 80% бытовой). Население 9,8 млн. Крупнейшие заводы: Сорек (15 км от Тель-Авива, крупнейший в мире), Ашкелон, Хедера, Ашдод, Пальмахим расположены в одноименных городах. При разрушении заводов минимум 50% населения не смогут покинуть страну из-за недостаточности пропускной способности портов, авиапортов и автомагистралей в Египет, Иорданию и в Ливан. При учёте ещё и закрытого воздушного пространства.2) Саудовская Аравия (70% питьевой воды по стране и 100% в 10 миллионном Эр-Рияде). Население - 37 миллионов. Заводы Шуайба (Shuaiba 3), Рас-эль-Хайр (Ras Al Khair), Эль-Джубайль (Al Jubail), Рабиг 3, Аль-Хафджи.Единственный водопровод снабжает столицу водой от побережья.3) ОАЭ (по стране 90%, в городах до 100% питьевой воды). Население - 9,5 миллионов. Заводы: Тавилах (Taweelah), Джебель-Али (Jebel Ali), Фуджейра (F1 & F2), Умм-эль-Кайвайн (UAQ), Аль-Заура.4) Кувейт (90% питьевой воды). Население - 4,5 миллиона человек. Заводы: Шуайба Северная и Южная, Доха Восточная и Западная, Аз-Зур Южный5) Катар (миниму 70% питьевой воды за счёт опреснительных заводов). Население - 2,7 миллиона. Заводы: Рас-Абу-Фонтас (A, B, C), Рас-Лаффан (A, B, C), Умм-аль-Хуль.6) Бахрейн (90% питьевой воды). Население - 1,5 миллиона. Заводы: Аль-Хидд (Al Hidd), Ситра, Ад-Дур (Ad Dur).7) Оман (85% питьевой воды). Население - 5,1 миллиона человек. Заводы: Барка (Barka 1-4), Аль-Губра (Al Ghubrah), Сохар, Сур.Иордания и Иран зависят от опреснительных заводов до 10%, В Иране два крупнейших завода в Бушере и Бендер-Аббасе вроде уже повреждены Израилем и США.Если Иран ударит в ответ по указанным выше заводам в регионе, то без эвакуации погибнет до 30% населения этих стран в течение буквально нескольких недель, ещё порядка 30% - в течение двух-трёх месяцев. На эвакуацию десятков миллионов человек не хватит никаких пропускных способностей транспортной инфраструктуры. Обезумевшие толпы уничтожат саму эту возможность.Следующий вопрос: что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев? Здесь и обеспечение едой, водой, палатками, медицинскими услугами. А ещё - правопорядок. Высока вероятность погружения всего региона в хаос и демографическим перекраиванием карты не только Ближнего Востока, но и Европы, куда в конечном итоге направятся беженцы в поисках возможностей к банальному существованию.