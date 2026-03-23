Удары по опреснительным заводам способны перекрыть карту Ближнего Востока

Удары по опреснительным заводам способны перекрыть карту Ближнего Востока

На фоне угроз Ирана инфраструктуре окрестных стран, включая опреснительные заводы, хотелось бы просто показать их роль в конфликте, сопоставимую, без преувеличения, с ядерными ударами.

Проще просто пройтись по странам региона, чтобы читатели сами осмыслили масштаб потенциальной региональной катастрофы.



Опреснение морской воды является стратегической основой водоснабжения стран Ближнего Востока ввиду экстремального дефицита возобновляемых водных ресурсов. Регион концентрирует около 46% мировых мощностей по опреснению.

Ниже приведен перечень ключевых опреснительных мощностей по странам с актуальными демографическими и статистическими данными на 2026 год.

1) Израиль (97% питьевой воды и 80% бытовой). Население 9,8 млн. Крупнейшие заводы: Сорек (15 км от Тель-Авива, крупнейший в мире), Ашкелон, Хедера, Ашдод, Пальмахим расположены в одноименных городах. При разрушении заводов минимум 50% населения не смогут покинуть страну из-за недостаточности пропускной способности портов, авиапортов и автомагистралей в Египет, Иорданию и в Ливан. При учёте ещё и закрытого воздушного пространства.

2) Саудовская Аравия (70% питьевой воды по стране и 100% в 10 миллионном Эр-Рияде). Население - 37 миллионов. Заводы Шуайба (Shuaiba 3), Рас-эль-Хайр (Ras Al Khair), Эль-Джубайль (Al Jubail), Рабиг 3, Аль-Хафджи.
Единственный водопровод снабжает столицу водой от побережья.

3) ОАЭ (по стране 90%, в городах до 100% питьевой воды). Население - 9,5 миллионов. Заводы: Тавилах (Taweelah), Джебель-Али (Jebel Ali), Фуджейра (F1 & F2), Умм-эль-Кайвайн (UAQ), Аль-Заура.

4) Кувейт (90% питьевой воды). Население - 4,5 миллиона человек. Заводы: Шуайба Северная и Южная, Доха Восточная и Западная, Аз-Зур Южный

5) Катар (миниму 70% питьевой воды за счёт опреснительных заводов). Население - 2,7 миллиона. Заводы: Рас-Абу-Фонтас (A, B, C), Рас-Лаффан (A, B, C), Умм-аль-Хуль.

6) Бахрейн (90% питьевой воды). Население - 1,5 миллиона. Заводы: Аль-Хидд (Al Hidd), Ситра, Ад-Дур (Ad Dur).

7) Оман (85% питьевой воды). Население - 5,1 миллиона человек. Заводы: Барка (Barka 1-4), Аль-Губра (Al Ghubrah), Сохар, Сур.

Иордания и Иран зависят от опреснительных заводов до 10%, В Иране два крупнейших завода в Бушере и Бендер-Аббасе вроде уже повреждены Израилем и США.

Если Иран ударит в ответ по указанным выше заводам в регионе, то без эвакуации погибнет до 30% населения этих стран в течение буквально нескольких недель, ещё порядка 30% - в течение двух-трёх месяцев. На эвакуацию десятков миллионов человек не хватит никаких пропускных способностей транспортной инфраструктуры. Обезумевшие толпы уничтожат саму эту возможность.

Следующий вопрос: что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев? Здесь и обеспечение едой, водой, палатками, медицинскими услугами. А ещё - правопорядок. Высока вероятность погружения всего региона в хаос и демографическим перекраиванием карты не только Ближнего Востока, но и Европы, куда в конечном итоге направятся беженцы в поисках возможностей к банальному существованию.
  1. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 11:03
    Перекрыть карту? "Потрудитесь излагать свои мысли яснее".
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Scaffold
      Перекрыть карту? "Потрудитесь излагать свои мысли яснее".

      Разумеется, автор имел в виду "перекроить карту Ближнего Востока"
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:05
    что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев?
    Лучше бы этих беженцев направить в Гейропу! Вот они обрадуются! wink
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:17
      Следующий вопрос: что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев?

      Круг перечисленных стран явно занижен и уж если ломанётся многомиллионная армия обездоленных из монархий и Израиля, то явно с расчётом на ЕС, США и не исключено, что и в Россию, особенно из Израиля.
      Актуальность возрождения погранвойск уже давно назрела, а сейчас и подавно.
  3. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 11:09
    Пожили красиво,наступил час расплаты решили за океаном.
  4. 5.11 Звание
    5.11
    +1
    Сегодня, 11:10
    Цитата: Schneeberg
    что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев?
    Лучше бы этих беженцев направить в Гейропу! Вот они обрадуются! wink

    У меня другой вопрос . А что мы будем делать ,когда с Дубаёв , побегут обратно, всякие релоктанты и женщины с низкой социальной ответственностью .
    1. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 11:26
      Цитата: 5.11
      А что мы будем делать ,когда с Дубаёв , побегут обратно, всякие релоктанты и женщины с низкой социальной ответственностью
      Что же тут непонятного? Пригласим еще больше таджиков - в порядке компенсации. Чтобы разбавить чуждый нам элемент добропорядочными и социально ответственными, религиозно толерантными и культурно близкими.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:34
        Цитата: astepanov
        Что же тут непонятного? Пригласим еще больше таджиков - в порядке компенсации. Чтобы разбавить чуждый нам элемент добропорядочными и социально ответственными, религиозно толерантными и культурно близкими.

        Грубая работа, в наше время надо быть изобретательней в сочинении набросов. Незачёт! tongue
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:15
    Тема серьёзная, угроза реальная... там один шаг до катастрофы.
    А теперь главный вопрос... если/когда это случится, кто будет самый виноватый? wink
  6. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 11:20
    Следующий вопрос: что станет с государственностью Египта, Иордании, Ирака, Турции, Закавказья, когда к ним хлынут многомиллионные массы беженцев? Высока вероятность погружения всего региона в хаос и демографическим перекраиванием карты не только Ближнего Востока, но и Европы, куда в конечном итоге направятся беженцы в поисках возможностей к банальному существованию.

    РФ надо уже сейчас вводить со странами Закавказья визовый режим (с арами временно), выходить из Конвенции (по примеру финнов и прибалтов) о запрете производства и применении противопехотных мин, оборудовать в инженерном отношении государственную границу со странами Закавказья, увеличить численный и боевой состав БОХР на Черном море и Каспии...
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:24
    Иран не стал медлить с демонстрацией своих возможностей. Вскоре после атаки на Кешм, по информации программы, под удар попала опреснительная станция на территории Бахрейна. Это был четкий сигнал всем монархиям Залива: дружба с Вашингтоном больше не гарантирует безопасность ваших водопроводов.
  8. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 11:28
    Арабские нефтедобывающие страны на крайний случай смогут в танкерах пресную воду таскать и фильтровать, а вот что будут делать сионисты главные зачинщики этой войны? Неужели захотят репатрииороваться обратно на дальний восток.
  9. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 11:35
    Какая глупость строить города и страны в их современном виде, не имею возможности в границах своей страны обеспечить население едой и водой, не прибегая к импорту и помощи столь хрупких, ненадёжных и весьма энергозатратных технологий, как опреснение морской воды.
    В эти края отправляться надо, как в экспедицию на Марс, а не растить нежизнеспособные города в пустыне. А для бедуинов в их историческом виде и их верблюдов ресурсов достаточно и без технологий.
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 11:41
    Если в кране нет воды - значит выпили (цензура).
    Пусть потом и предъявляют совместно сынам Израиля, которые всю эту кашу заварили.