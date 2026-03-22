НАТО предлагает Киеву принять участие в учениях альянса в роли «красной команды»

Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и приобщаемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина — это не только потребитель безопасности. Украина — это ее производитель.

На Украину впервые с начала российской спецоперации в 2022 году прибыло военное командование НАТО. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.В Киев прибыла делегация во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации, адмиралом Пьером Вандее. На встрече с руководством украинского военного ведомства обсуждались два основных вопроса. Первый — это участие украинских войск в учениях альянса в роли противника, т. е. «красной команды». Второй вопрос — это создание совместного центра НАТО–Украина.Как подчеркнули в Киеве, участие украинских военных в учениях НАТО показало, что уровень подготовки ВСУ значительно выше, чем у военнослужащих НАТО. Как заявил замглавы офиса Зеленского Палиса, Украина потихоньку передает свой опыт Европе, становясь «гарантом безопасности» для европейских стран.