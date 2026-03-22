НАТО предлагает Киеву принять участие в учениях альянса в роли «красной команды»

На Украину впервые с начала российской спецоперации в 2022 году прибыло военное командование НАТО. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

В Киев прибыла делегация во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации, адмиралом Пьером Вандее. На встрече с руководством украинского военного ведомства обсуждались два основных вопроса. Первый — это участие украинских войск в учениях альянса в роли противника, т. е. «красной команды». Второй вопрос — это создание совместного центра НАТО–Украина.



Как подчеркнули в Киеве, участие украинских военных в учениях НАТО показало, что уровень подготовки ВСУ значительно выше, чем у военнослужащих НАТО. Как заявил замглавы офиса Зеленского Палиса, Украина потихоньку передает свой опыт Европе, становясь «гарантом безопасности» для европейских стран.

Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и приобщаемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина — это не только потребитель безопасности. Украина — это ее производитель.
  1. Артур Грудинин Звание
    Сегодня, 15:39
    Я вот смотрю на это и задаюсь вопросом: а СВО для чего нужно? Чтобы противника перемалывать или испытывать новейшее вооружение для войны с НАТО? Сомневаюсь, что текущий конфликт закончится не раньше 2030.
    1. Егоза Звание
      Сегодня, 15:42
      Цитата: Артур Грудинин
      Сомневаюсь, что текущий конфликт закончится не раньше 2030.

      Мне не нравится!! Кончать нужно в этом году! Сколько можно подвергать наших жителе опасности Сколько можно наших ребят класть!
  2. 5.11 Звание
    Сегодня, 15:40
    Только один вопрос .
    А почему в это место , куда они прибыли - не прилетел подарок в виде Искандера , а лучше Кинжала .
    Да тут и Орешник не жалко . Для таких "уважаемых" людей.
    1. частное лицо Звание
      Сегодня, 15:45
      Ну и соответственно один ответ: Мы не такие " laughing Ну так у нас на верху привыкли отвечать.
      1. 5.11 Звание
        Сегодня, 15:53
        Но мы та такие . И мужики кто кровь проливает свою - тоже такие .
        Уже и персы показали ,что они такие .
        Может быть пора кое кому на землю спустится , а не слушать доклады о взятии очередного Купянска .
    2. Попуас Звание
      Сегодня, 15:45
      Не те люди в правительстве... hi
  3. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 15:41
    Скоро Европе будет много бандеровцев ,они всему обучат .Начнут - вы нам должны.Зеленский в последнем интервью в Англии .США дали согласие провести трёхсторонние переговоры в США ,Россия по мнению зеленского ни с того ни сего отказалась .
  4. Себенза Звание
    Сегодня, 15:43
    Жопа ,уже разровновная ,или нет?
  5. 5.11 Звание
    Сегодня, 15:44
    Ну почему же . Вполне хорошо наши мидовцы подтянулись в черчении . Можно даже сказать ,что нет аналогов в мире по красным линиям .
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 15:44
    ❝ Сегодня Украина – это не только потребитель безопасности ❞ —

    — Сегодня Украина – это производитель опасности ...
  7. Ирек Звание
    Сегодня, 15:50
    Гомосеки и хахлы - это вяликая сила.