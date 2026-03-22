НАТО предлагает Киеву принять участие в учениях альянса в роли «красной команды»
На Украину впервые с начала российской спецоперации в 2022 году прибыло военное командование НАТО. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.
В Киев прибыла делегация во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации, адмиралом Пьером Вандее. На встрече с руководством украинского военного ведомства обсуждались два основных вопроса. Первый — это участие украинских войск в учениях альянса в роли противника, т. е. «красной команды». Второй вопрос — это создание совместного центра НАТО–Украина.
Как подчеркнули в Киеве, участие украинских военных в учениях НАТО показало, что уровень подготовки ВСУ значительно выше, чем у военнослужащих НАТО. Как заявил замглавы офиса Зеленского Палиса, Украина потихоньку передает свой опыт Европе, становясь «гарантом безопасности» для европейских стран.
Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и приобщаемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина — это не только потребитель безопасности. Украина — это ее производитель.
