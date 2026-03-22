Якобы «уничтоженная» Трампом иранская ПВО перехватила ещё один истребитель

«Уничтоженная» Трампом иранская противовоздушная оборона продолжает сбивать истребители американо-израильской коалиции. Как сообщает пресс-служба иранской армии, у южного побережья Ирана перехвачен истребитель F-15.

Четвертый самолет антииранской коалиции сбит над Ираном. Перехват истребителя F-15 произошел в районе острова Ормуз у южного побережья Ирана, фактически над Ормузским проливом. Принадлежность самолета не указана, как и его дальнейшая судьба. В заявлении армии Ирана лишь говорится о поражении истребителя.



Приближающийся истребитель F-15 был атакован у южного побережья Ирана, недалеко от острова Ормуз. Самолет был перехвачен и поражен зенитными ракетами, выпущенными силами ПВО иранской армии.

Накануне ПВО Ирана сбила истребитель F-16 над центральными районами страны, произошло это в четвертом часу ночи. Отличились Космические силы Корпуса стражей исламской революции.

Трамп продолжает рассказывать, что Иран «полностью разгромлен», ракетного потенциала у него якобы нет, противовоздушной обороны тоже нет, в общем, ничего нет, всё американцы разбомбили. Вот только иранские ракеты продолжают бить по Израилю и монархиям залива, а ПВО сбивает самолеты коалиции.
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 16:26
    Ну если ПВО Ирана уничтожено (не можем же мы не верить), значит опять этот кувейтский партизан, собьет F-15, и прячется несколько дней...
      Silver99
      Сегодня, 16:30
      Не важно кто, главное валят "банду Эпштейна" с неба. Кстати Ормузский пролив для США стал непреодолим по одной простой причине, его насквозь простреливает обычная береговая ствольная артиллерия Ирана, против болванки летящей на 40 км нет спасения, это не ракета.
        KCA
        Сегодня, 17:49
        Не думаю что у Ирана есть Малки и Гиацинты, чем ещё они могут на 40км снаряды выстреливать? Скорее БПЛА и РСЗО, ну и ПКР
      ТермиНахТер
      Сегодня, 17:23
      Похоже персы работают методом ракетных засад.
      роман66
      Сегодня, 17:44
      прячется несколько дней

      Следующую ракету на коленке собирает
    Joker62
    Сегодня, 16:27
    Ведь сказано, Ормузский пролив закрыт!
    Не важно - морская или авиация, всё равно закрыто!
    Нихай летать над проливом и проходить разным корытам!
    Закрыто и точка!
      sanja.grw
      Сегодня, 16:33
      Стой, кто идёт?! Предъявите паспорт
      Остановись живое существо
      В этих местах ты бродишь напрасно
      Здесь таким существам ходить запрещено!
      Стой, кто летит?! Предъявите пропуск
      Нужно всякой птице документ иметь
      Потому, что птице нельзя за границу
      Просто так, без визы, самой перелететь.
      Припев: А-я-яй туда нельзя!
      А-я-яй сюда нельзя!
      А-я-яй туда нельзя!
      Стой, кто ползёт?! Запретная зона
      Здесь не разрешается черту переползать
      Ползать здесь не хорошо и даже не законно
      Я приказываю вам отсюда отползать
      Стой, кто плывёт?! Не притворяйтесь рыбой
      Здесь даже рыбе плыть запрещено
      Здесь запретная вода, для вас она закрыта
      И движенье всякое в ней прекращено - Лимонадный Джо
      BrTurin
      Сегодня, 16:52
      Место сбития - в этом есть главный посыл иранцев, горы и спрятать там "спящие" комплексы ПВО, иранцы перекрывая пролив наверняка просчитали попытку его деблокирования...
      Обычный
      Сегодня, 17:22
      Еще должна висеть табличка - "Учет".
        napalm
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Обычный
        Еще должна висеть табличка - "Учет".

        Пива нет. С издёвкой.
    tralflot1832
    Сегодня, 16:28
    Трампа не трогайте сегодня - Максимус сегодня решил " пошалить " внутри США .Пусть считает что он Иран победил ,хотя бы на воскресенье .
      BrTurin
      Сегодня, 17:00
      Цитата: tralflot1832
      пошалить " внутри США

      Для Трампа цена на бензин аукнется,но для тех кто стоит за ним и играет в долгую война далеко м это взаимное ослабление и Ирана и монархий залива, а сами штаты становятся как им кажется тихой гаванью, куда должны стекаться... но тут вопрос как не упустить "шалостями" трампушки превращения этой гавани... не рой яму другому (иранцам), может упустить момент
        tralflot1832
        Сегодня, 17:19
        Борис ,добрый день В "нефть газ новости " очень информативый отчёт Китайской Таможни о закупках Китая на мировых рынках углеводородов за январь- февраль .С СПГ из Катара Китаю кердык на два года минимум.Летом возможно СПГ Ямал развернётся на КНР по СМП .Но не факт.Наша нефть по 58 $ ,СПГ 330 $ из России январь- февраль ,не думаю что мой " куркулятор " ошибся.КНР в этом году ни разу не купила трамповского СПГ . hi
      Обычный
      Сегодня, 17:24
      Приветствую hi Я его не с некоторых пор называю УВБ-76. И он в последнее время ее опережает. Он так же генерирует непонятные слова и мысли.
    Овсиговец
    Сегодня, 16:28
    курочка по зернышку.......................................
    Младший рядовой
    Сегодня, 16:33
    Скорее всего хуситы тренируются. А вообще, Ф-15 очень приятно сбить. Цель не простая.
      KCA
      Сегодня, 17:52
      И не дешёвая, даже при залпе ракет "по ххлядски" пресловутого Пэтриота явно дороже
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 16:33
    Четвертый самолет антииранской коалиции сбит над Ираном. Перехват истребителя F-15 произошел в районе острова Ормуз у

    Охотно верю.
    Не везёт F-15 c противником...пока воевал против аборигенов был на гребне волны...как только встретился с достойным противником сразу понёс потери.
    5.11
    Сегодня, 16:55
    Очень хотол бы чтобы персы уронили стелс бомбер . Ну так, для ачивки и на потеху людям.
    Schneeberg
    Сегодня, 16:57
    Трамп продолжает рассказывать, что Иран «полностью разгромлен»
    Это он так на мировую публику работает. А все СМИ ему подпевают
    мерцание
    Сегодня, 16:59
    А то время как
    Трамп продолжает рассказывать, что Иран «полностью разгромлен»
    Его министр нападения вообще зажигает:
    Руководитель Пентагона Пит Хегсет: «Проблема Ирана в том, что он тратит деньги на оружие и ракеты вместо того, чтобы улучшать жизнь своего народа».

    Военный бюджет США – $1 трлн, бюджет Ирана – $10 млрд.

    Также Иран обвинили в том, что у него оказывается есть технологии дальнобойных ракет, о которых на Западе не знали. И он их подло обманул.
    Грац
    Сегодня, 17:02
    мне кажется по самолетам коалиции Эпштейна работают специалисты пво совсем не из Ирана
      gurzuf
      Сегодня, 17:07
      Главное - конечный результат wink
    Livonetc
    Сегодня, 17:03
    Рыжая птица говорун отличается болтливостью и хитрозадастью, но не умом и сообразительностью.
    gurzuf
    Сегодня, 17:06
    Чем больше собьют иранцы, тем лучше.
    oldzek
    Сегодня, 17:06
    то ли ещё будет.Иран заявил,что переходит от обороны к наступлению.интересно как?если для фашингтона главы других государств просто цель...неужели там сами себя считают бессмертными?а свою территорию сверхзащищённой?вопросы...вопросы...вопросы...
      Bookinist69
      Сегодня, 17:19
      Ну убьют кого-то из больших шишек в Вашингтоне... Взорвут чего нить. А как амеры думали? Типа по ним никто отрабатывать не будет? Посмотрим, посмотрим... Не зря глава отдела по борьбе с терроризмом в США уволился, как только война с Ираном началась!
      Lako
      Сегодня, 17:21
      А они уже, по сути перешли к наступлению, активировав свои прокси, в регионе. Это и ливанская Хезбола и шиитская милиция в Ираке. Вот что то пока не слышно о атаках хуситов.
    Сергей3
    Сегодня, 17:14
    Ещё бы они бомбардировщики приводнили, вообще бы замечательно было!
    1944-1989
    Сегодня, 17:28
    Ходят слухи, что Чак Норрис всё ещё жив и стал первым человеком в истории, пережившим собственную смерть, но даже если ему и удалось покончить с собой, он сделал это по-своему, то есть, перевернувшись на пол-оборота.

    Чак Норрис всегда подозревал, что с системой что-то не так, но система продолжала давать ему простые объяснения. В 1980-х ложными врагами были коммунисты, а в 1990-х — террористы. Поняв, что всё это ложь, они начали искать знания в других источниках, и так он в итоге поверил в теории заговора, которые тоже ничего не объясняют.

    Реакция Чака Норриса на Fox News

      1944-1989
      Сегодня, 17:31
      И кстати, Чака Норриса и Сильвестра Сталлоне следовало давно убить за то, что они сделали во Вьетнаме.
    tralflot1832
    Сегодня, 17:31
    Цитата: Обычный
    Приветствую hi Я его не с некоторых пор называю УВБ-76. И он в последнее время ее опережает. Он так же генерирует непонятные слова и мысли.

    Приветствую hi Може Радио Армении,через пару секунд нет и ещё раз нет - у тех хотябы смешно .УВБ - 76 ,так УВБ - 76 . drinks
    михаил3
    Сегодня, 17:45
    Четвертый самолет антииранской коалиции сбит над Ираном
    Не над Ираном. А довольно далеко от иранской границы. Коалиция педофилов не рискует близко подлетать)
    alexboguslavski
    Сегодня, 17:50
    Сегодня еще в Дубае упал вертолет ВВС Катара. Погибло 7 человек. Часть погибших - турки.