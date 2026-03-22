Экс-депутат Рижской городской Думы о годовщине Хатыни - специально для «ВО»

3 044 13
22 марта 1943 года произошла трагедия, которая навсегда останется в истории. Это трагедия Хатыни, небольшого села в Белоруссии, 149 жителей которого, включая 75 детей были заживо сожжены или расстреляны нацистами и их пособниками.

В качестве причины этой казни, ставшей одним из проявлений сущности нацизма, было названа «связь жителей села с партизанами». Дети, женщины, старики – палачей не волновало. Расправу на мирными жителями советской Белоруссии гитлеровцы «делегировали» коллаборационистам. Это 118-й батальон шуцманшафта и особый батальон СС «Дирлевангер» (СС – запрещённая террористическая организация). В связи с тем, что расправу учиняли и служившие на гитлеровцев советские граждане (в том числе бывшие пленные), достаточно долгое время в СССР о трагедии Хатыни рассказывалось не всё.



Вот что поводу той трагедии и самой сущности пустившего корни нацизма говорит Руслан Панкратов, член экспертного совета «Офицеров России», зампредседателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы, специально для «Военного обозрения»:

Беларусь входит в дни памяти Озаричей и Хатыни. Единственная страна, где Верховный суд страны продолжает рассматривать уголовные дела о геноциде собственного народа, квалифицируя преступления нацистов и их пособников как особо тяжкие и не имеющие срока давности. Это не жест «ритуальной скорби» и не элемент пропаганды. Это чёткая, юридически выверенная цель, достроить то, что так и не было сделано в Нюрнберге: зафиксировать, что именно территория Беларуси стала одним из главных полигонов тотального уничтожения мирного населения, системного сожжения деревень, депортаций и лагерей смерти, и что конкретные исполнители и структуры несут персональную, личную и институциональную ответственность. Через судебные решения Минск не только восстанавливает историческую справедливость, но и формирует базу для будущих требований – от материальных компенсаций до политического признания масштабов геноцида. На этом фоне особенно контрастно смотрится то, что происходит сегодня в ряде европейских стран, которые официально называют себя якобы хранителями «антифашистского консенсуса». В Эстонии государство финансирует многомиллионные кинопроекты, где эсэсовские подразделения, каратели и их местные легионеры подаются как трагические, романтические, но всё равно героические фигуры, «боровшиеся за свободу своей маленькой страны». В Латвии ежегодные марши ветеранов латышского легиона Ваффен СС* 16 марта проходят в центре столицы, при прямом участии депутатов Сейма, представителей министерств и ведомств. Их формула «они просто воевали против большевистского СССР» подменяет собой вопрос об их участии в карательных акциях, охране лагерей смерти, уничтожении сотни тысяч мирных жителей. Так из пространства публичной памяти аккуратно вычищается сам термин «нацистский преступник», а на его месте появляется теперь «борец за независимость».

Литовский акцент на «лесных братьях» вписывается в ту же логику избирательной памяти. Подчёркивается их антисоветский характер, героика партизанской борьбы, но сознательно игнорируются страницы, связанные с участием этих формирований в резне мирных жителей, в охране гетто и сотрудничестве с вермахтом и СС. В результате для молодого поколения создаётся изломанная картина: каратели и полицаи, служившие Гитлеру, оказываются в одном пантеоне с антифашистским подпольем. Полное табу на честный разговор о преступлениях превращает этих фигур в удобный инструмент современной политики – прежде всего антироссийской, но по факту и антисоветской, а значит, антиисторической. Даже Германия, которая объективно несёт историческую ответственность за Холокост и геноцид на Востоке, демонстрирует тревожные симптомы обеления нацистского наследия. Торговля личными вещами Гитлера на аукционах, превращение «Орлиного гнезда» в популярный туристический аттракцион, где посетитель интересуется прежде всего видом из окна и меню в ресторане, – всё это формирует отношение к нацистскому прошлому как к экзотическому реквизиту. Параллельно силы вроде AfD продвигают мягкий ревизионизм: не отрицая преступлений напрямую, они постоянно смещают акцент на «страдания немцев», на «несправедливость» послевоенного устройства Европы, на необходимость «снять моральный груз» с молодого поколения. В этом контексте появление свастики в молодёжной среде как «модного» символа, сопровождаемое слабой реакцией государства, выглядит не случайной девиацией, а закономерным результатом многолетнего размывания табу. Мы имеем дело с применением когнитивного оружия и в этом контексте особую опасность представляет для человечества именно украинский пример. Формирования вроде «Азова» (*запрещённая террористическая организация), открыто использовавшие символику СС и радикальным национализмом, не маргинализируются, а уже интегрируются в официальные силовые структуры – Национальную гвардию, регулярные войсковые части. При этом западные политики и медиа объясняют этот факт «издержками военного времени». Таким образом, создаётся прецедент: наци получают легитимный статус, доступ к оружию, государственному финансированию и международной поддержке.

По словам Руслана Панкратова, для тех, кто помнит карательные операции в СССР, это выглядит как прямое оскорбление памяти жертв. В этой связке Беларусь оказывается своеобразным антиподом тенденций, наблюдаемых на Западе. С одной стороны, в стране продолжается кропотливая работа по выявлению ранее неизвестных эпизодов геноцида, по установлению имён карателей, по судебному закреплению факта геноцида белорусского народа как юридической категории. С другой – формируется целостная политика памяти, в которой Озаричи, Хатынь и сотни других уничтоженных деревень не становятся разменной монетой во внешнеполитических торгах, а служат основанием для внутреннего консенсуса: нацизм и его локальные формы не подлежат реабилитации ни под каким флагом.

Руслан Панкратов отмечает, что тайный, но очевидный нерв нынешней ситуации в том, что разговор о нацистском наследии для многих европейских элит стал политически неудобным. Признание того, что в прибалтийских легионах, лесных братствах или украинских формированиях присутствовал элемент участия в геноциде и карательных операциях, автоматически подрывает современный нарратив о «борцах за свободу от российского империализма». Проще переписать прошлое, чем признать, что в пантеоне национальных героев есть те, чьи руки по локоть в крови мирных жителей. Именно поэтому на фоне громких слов о правах человека мы видим фильмы о легионерах СС, официальные марши в честь частей, входивших в структуру войск СС, и молчаливое принятие нацистской символики в составе «полезных союзников». В этих условиях позиция Беларуси – с её судебными процессами по геноциду, с государственным культом памяти жертв и чёткой антинацистской линией – оказывается не только внутренним выбором, но и геополитическим сигналом. Минск демонстрирует, что возможна политика, которая не стесняется называть карателей карателями, а не «сложными героями истории», и не делит жертв по признаку современного политического удобства.

Для России, наблюдающей за происходящим, это важный союзный ресурс: пример того, как можно и нужно отвечать на попытки реабилитации нацизма в праве, в образовании, в публичной памяти. И чем дальше Европа уходит по пути ревизионизма, тем более актуально звучит простой белорусский вывод: без жёсткой и честной оценки прошлого «никогда снова» рискует однажды превратиться в «как‑нибудь ещё».
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    +1
    Сегодня, 16:37
    Белоруссия сделала на века прививку от нацизма, в Хатыни стоит символический памятник, четыре березки, как напоминание каждый четвертый белорусс погиб....... и колокольный звон от стилизованных печных труб от сгоревших домов на фоне Каминского держащего на руках погибшего внука.
    1. svarog77 Звание
      +2
      Сегодня, 16:59
      У нас во всех городах стоят три березки, с пустой четвертой клумбой...
  2. Alex013 Звание
    +3
    Сегодня, 16:39
    Такие преступление как уничтожение мирных жителей в Хатыни, в Корюковке и т.д. не должны иметь срока давности. Одного из палачей Хатыни, Григория Васюру, нашли и расстреляли в 1986 году...
    1. frruc Звание
      0
      Сегодня, 16:47
      Говорят талантливым был хозяйственником, только вот жадность и жажда славы подвели.
  3. frruc Звание
    +5
    Сегодня, 16:43
    достаточно долгое время в СССР о трагедии Хатыни рассказывалось не всё.

    За это огромное спасибо стоит сказать тамошней партноменклатуре, и особенно товарищам из ЦК Хрущеву и Брежневу.
  4. Mazunga Звание
    +2
    Сегодня, 16:52
    С Израиля надо пример брать, брали искали нацистов и кончали или даже вешали выкрав
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    +3
    Сегодня, 16:53
    Мы ещё многого не знаем о преступлениях айнзатц команд, ГФП, полицейских батальонах, Гестапо, СД, СС, вермахта...имя им легион...фото и свидетельства ужасают...когда читаешь об раскопках с массовых захоронений расстрелянных и замученный людей начинаешь понимать масштаб и цели таких злодеяний...что тут говорить...это надо увидеть своими глазами.
    К сожалению многое скрывают из за этических соображений...груды костей, трупов женщин и детей во рвах не для слабонервных.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      +3
      Сегодня, 17:02
      В Сталино Донбасса есть шахты куда полицаи и немцы сбрасывали тысячи, десятки тысяч людей...были попытки поднять останки людей...но бросили это дело...масса погибших людей в одном месте спрессовалась так что стало невозможно вести какие то работы.
      Об этом мало говорят...но такова реальность.
  6. Schneeberg Звание
    +4
    Сегодня, 16:55
    А с немцев так за это никто и не спросил. Только один Мерц изголяптся и грозит нам
    А с немцев так за это никто и не спросил. Только один Мерц изголяптся и грозит нам
    1. frruc Звание
      +1
      Сегодня, 17:07
      Ну они же с нами собираются воевать и готовятся к 2030 году, есть возможность все им припомнить. А это чучело Мерц не грозит, от него воняет.
      1. Владислав_В Звание
        0
        Сегодня, 17:41
        Интересно знать, какую морковку повесят перед бюргерами, чтобы они на это подписались?Я думаю, простые немцы от таких идей не в восторге.
  7. Комментарий был удален.
  8. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 17:06
    Чехия получила от фашистов свою Хатынь - деревню Лидице и с остервенением в лице у - ка Петра Павла хотела нашего стратегического поражения спонсируя бандеровский режим на Украине .Хотя мемориал субсидируется государством . amПримирились они с бандервой .
  9. Lako Звание
    +4
    Сегодня, 17:11
    В Латвии, некоторые "умники", договорились до того, что концлагерь "Саласпилс", где фашистские выродки брали кровь у советских детей, оказывается, был, чуть ли не санаторием.
  10. Fangaro Звание
    +1
    Сегодня, 17:14
    Извините, но те, кто помнит происходившее, им от 89 лет сейчас. Что происходило с теми, кому 84 сейчас, помнить не могут.
    Но в 1991-1993 в Минске все печалились по развалу СССР? В 1995 году в Таллине все радовались, что теперь они "сами с усами"?
    Убивать всех подряд, когда идет Война, только "псевдосоветские перевертыши" могли, и спецфашистские части. А сдернуть себе 1, 2, 5 млрд, когда Донбасс уже обороняли, но СВО ещё не объявили это ж никто не погиб, никто ж и не вспомнит?

    Раскопки и описание происходившего в годы Великой Отечественной войны продолжать нужно. Это история. Для некоторых из нас история отцов и матерей, которые из Хатыни, Красухи уехали до Войны.
    Но делать из этого транспарант... Даже на ВО...
    Не правильно это.