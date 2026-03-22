Авианосец USS Gerald R. Ford выбыл из операции «Эпическая ярость» против Ирана

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) выбыл из операции «Эпическая ярость» против Ирана на длительное время. Как утверждает западная пресса, корабль встал на ремонт и в район Красного моря или Ормузского пролива в ближайшее время не вернется.

«Подгоревший» авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) прибыл на Крит и отшвартовался на базе ВМС США в бухте Суда. По решению командования корабль встает на ремонт сроком до 14 месяцев. То есть авианосец выбывает из боевого состава как минимум на год. Правда, авиакрыло авианосца может выполнять задачи, но только в Восточном Средиземноморье.



Как утверждается, у корабля большие технические проблемы, связанные с канализацией и последствиями пожара. Да и другие системы поизносились, авианосец находился в боевом походе 10 месяцев. И не будем забывать про расследование, которое должно пройти по пожару. Ранее сообщалось, что возгорание в прачечной устроили сами матросы, не желая участвовать в военной операции против Ирана.

Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN-78) вспыхнул 12 марта, возгорание началось в прачечной якобы из-за сушильной машины. В результате пожара, который не могли потушить более 30 часов, 600 моряков лишились своих личных вещей и спальных мест. В последние дни авианосец находился в Красном море у побережья Саудовской Аравии в районе Джидды.
  salawat1980
    Сегодня, 17:42
    Слава последователям Маккейна
    Tusv
      Сегодня, 17:47
      Не ну Маккейн просто снес всю палубу. Минимум 10 сбил в одну харю. Звезда героя Советского Союза до сих пор ждет своего Героя. Посмертно
  Штааль
    Сегодня, 17:42
    в следующий раз морякам надо более эффективно использовать этот способ - например пожар в машинном отделении)
  al3x
    Сегодня, 17:42
    Ну да, ну да. Канализация засралась и белье стирать сушилка не выдержала. Ну, в принципе одно с другим тесно связано 😄
  Дилетант
    Сегодня, 17:45
    Наверное поставили кондеционер украинского производства, а они, как известно, склонны к самовозгоранию.
  mad-max78
    Сегодня, 17:45
    Интересно что за марка сушильных машин горела на этом авианосце? Конструкторов машины уже представили к наградам?
  Слесарь
    Сегодня, 17:47
    «Подгоревший» авианосец USS Gerald R. Ford
    , в смысле обос_р_аный? как интересно ...