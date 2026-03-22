Авианосец USS Gerald R. Ford выбыл из операции «Эпическая ярость» против Ирана

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) выбыл из операции «Эпическая ярость» против Ирана на длительное время. Как утверждает западная пресса, корабль встал на ремонт и в район Красного моря или Ормузского пролива в ближайшее время не вернется.«Подгоревший» авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) прибыл на Крит и отшвартовался на базе ВМС США в бухте Суда. По решению командования корабль встает на ремонт сроком до 14 месяцев. То есть авианосец выбывает из боевого состава как минимум на год. Правда, авиакрыло авианосца может выполнять задачи, но только в Восточном Средиземноморье.Как утверждается, у корабля большие технические проблемы, связанные с канализацией и последствиями пожара. Да и другие системы поизносились, авианосец находился в боевом походе 10 месяцев. И не будем забывать про расследование, которое должно пройти по пожару. Ранее сообщалось, что возгорание в прачечной устроили сами матросы, не желая участвовать в военной операции против Ирана.Пожар на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN-78) вспыхнул 12 марта, возгорание началось в прачечной якобы из-за сушильной машины. В результате пожара, который не могли потушить более 30 часов, 600 моряков лишились своих личных вещей и спальных мест. В последние дни авианосец находился в Красном море у побережья Саудовской Аравии в районе Джидды.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»