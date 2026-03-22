ЦАХАЛ взорвал мост через реку Литани, отрезая Южный Ливан от остальной страны
Израильская армия (ЦАХАЛ) взорвала мост через реку Литани, отрезая Южный Ливан от остальной страны. Для удара по объекту была задействована авиация.
Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на ливанский источник.
Он уточнил, что мост находится на автотрассе, соединяющей город Тир с остальной территорией государства.
Собеседник СМИ сказал:
Израильские военные получили приказ срочно разрушить все мосты через Литани. Его отдал глава Минобороны страны Исраэль Кац.
Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, он заявил следующее:
Помимо этого, глава израильского оборонного ведомства распорядился в ускоренном порядке разрушить дома в приграничных деревнях Южного Ливана. Он пояснил, что такая мера обезопасит жителей израильского приграничья. Похожая тактика применялась израильтянами в палестинском секторе Газа.
На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную военную операцию в Южном Ливане. Она направлена против вооруженных формирований шиитского движения «Хизбалла» и носит ограниченный характер. Ливанские силы оказывают жесткое сопротивление оккупантам.
