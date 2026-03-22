ЦАХАЛ взорвал мост через реку Литани, отрезая Южный Ливан от остальной страны

Израильская армия (ЦАХАЛ) взорвала мост через реку Литани, отрезая Южный Ливан от остальной страны. Для удара по объекту была задействована авиация.



Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на ливанский источник.

Он уточнил, что мост находится на автотрассе, соединяющей город Тир с остальной территорией государства.

Собеседник СМИ сказал:

Главный мост на основной автостраде, не доезжая до города Тир, уничтожен вражеской авиацией.

Израильские военные получили приказ срочно разрушить все мосты через Литани. Его отдал глава Минобороны страны Исраэль Кац.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, он заявил следующее:

Премьер-министр и я дали указание ЦАХАЛ немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков «Хизбалла» и оружия на юг.

Помимо этого, глава израильского оборонного ведомства распорядился в ускоренном порядке разрушить дома в приграничных деревнях Южного Ливана. Он пояснил, что такая мера обезопасит жителей израильского приграничья. Похожая тактика применялась израильтянами в палестинском секторе Газа.

На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную военную операцию в Южном Ливане. Она направлена против вооруженных формирований шиитского движения «Хизбалла» и носит ограниченный характер. Ливанские силы оказывают жесткое сопротивление оккупантам.

    paul3390
    +3
    Сегодня, 18:19
    А что - стратегические мосты через реки можно оказывается взрывать?? belay what
      кредо
      -3
      Сегодня, 18:32
      Ливанцы евреям не братья, как у нас говорит власть о некоторых "товарищах", поэтому в этом случае никаких угрызений совести нет.
      Сравняли с землёй большую часть Газы, отбомбились по Сирии, после ухода Асада, третью неделю бомбят Иран, теперь вот за Ливан принялись.
      "Отчаянные" эти ребята из Израиля, особенно за широкой спиной США, при молчаливом согласии ЕС и НАТО и при тотальной импотенции ООН. hi
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 18:41
        Цитата: кредо
        Ливанцы евреям не братья, как у нас говорит власть о некоторых "товарищах", поэтому в этом случае никаких угрызений совести нет.

        В 2006 году этот мост построили специалисты 100-го отдельного мостового батальона МО РФ для братского ливанского народа. Кроме того всю строительную технику батальона наши подарили ливанцам.
        Мудрое решение, восстановили на халяву, технику с оборудованием отдали. Надо этим ребятам тоже 4 млрд выделить на строительство чего-нибудь, как в Тачикистоне.
      Bookinist69
      +2
      Сегодня, 18:33
      Ну если вы собрались оккупировать все до реки через которую этот мост, то "ДА".
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 18:47
      Цитата: paul3390
      стратегические мосты через реки можно оказывается взрывать

      Вы имеете в виду настолько грандиозные сооружения, как в Ливане? Да, вообще, без проблем:
      ВС РФ значительно усложнили логистику противника в Нью-Йорке (Новгородском), ударив по мосту близ Щербиновки.
      Изоляция района боевых действий: ударом ФАБ-3000 уничтожен мост через Днепр в Херсоне.
      Ударом ФАБ-3000 уничтожен мост, по которому осуществлялось снабжение ВСУ в Константиновке.
      ВС РФ уничтожили мост через Конку в Орехове, лишив гарнизон ВСУ транспортной коммуникации с Запорожьем и Гуляйполем.
      Российская авиация уничтожила мост через Мокрые Ялы, по которому ВСУ снабжали группировку в Марьинке.
      ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили мост через реку Сладкая на Покровском направлении в ДНР.
      ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ доставляли подкрепление и боеприпасы в Покровск.
      Путей для отхода все меньше: прилетом ФАБ-3000 уничтожен мост у н.п. Казачья Локня.
      Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполя Запорожской области.
      Российские силы уничтожили мост, по которому направлялась помощь ВСУ в Артемовск.
      ВС РФ уничтожили мост, через который шло снабжение группировки ВСУ в Славянске и Краматорске.
      ВКС РФ разрушили еще несколько важных мостов вблизи линии фронта, по которым снабжались ВСУ.
      ratfly
      0
      Сегодня, 19:25
      Ливанская регулярная армия не участвует в конфликте. Теперь у них территорию оттяпают до реки. Удивительная отрешенность от реальности. Либо отсутствие духа. Такие "государства" исчезают с лица земли, рано или поздно.
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 18:20
    Красиво сработано. Четыре бомбы в линеечку. Учиться надо у врагов.
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 18:25
      Наши не хуже умеют. Недавно дамбу бомбили, три или четыре бомбы в одну точку практически положили.
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 18:27
        Не видел, хотелось бы посмотреть.
          Уарабей
          0
          Сегодня, 18:29
          В ТГ-канале Бори Рожина дня три назад видео это выкладывалось.
            Аркадий007
            +2
            Сегодня, 19:01
            Сноска на ТГ в самый раз, это только если к Думе подключиться.
              Уарабей
              0
              Сегодня, 19:04
              Ну так я там видел. Не могу же я сноску дать в другое место)) Хотя у Рожина и в Максе есть канал, может он и туда закидывал. Но видел я точно в Телеге, потому как комментарии к посту были, а в Максе комментов нет.
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 18:36
      Цитата: Аркадий007
      Четыре бомбы в линеечку

      Четвертая, вроде, кассетная, сверху
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 19:07
        Интересно с какой дальности и какой высоты.
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Аркадий007
      Четыре бомбы в линеечку. Учиться надо у врагов

      Это врагам надо учиться, как одной бомбой попадать точно в цель.
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 19:06
        Вы видите разницу между взрывами ФАБ-100 и ФАБ-3000?
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 18:21
    А почему только сейчас? Почему не раньше?!! ( laughing )
    К_4
    -2
    Сегодня, 18:25
    Да вы что, неужели и без криков местных патриотов, про невозможно. Да ну, не верю, ведь нас столько лет убеждают, что невозможно, аж минусами заваливают. laughing
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:38
      А этот мост уничтожен? Есть видео? Так то и на окраине не раз дырявили мосты, которые потом быстренько латались и снова использовались.
    guga
    0
    Сегодня, 19:25
    Ливанские силы оказывают жесткое сопротивление оккупантам

    Интересно, где автор это видел.
    Ливанская "армия" убежала после первых выстрелов и тихонько просит Хизбаллу перестать стрелять чтобы им тоже не перепало под горячую руку.