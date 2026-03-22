Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

Российские спутники спокойно прослушивают разговоры европейцев, а Европа ничего с этим поделать не может, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Европейцы снова жалуются на российские спутники-шпионы. Особенно немцы, которые используют незашифрованные каналы спутниковой связи. Как утверждает глава космического командования Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут, российские космические аппараты буквально перехватывают сообщения немецкой армии.



По словам генерала, российский спутник «Луч-2», запущенный на орбиту в марте 2023 года, изначально находился в 3 тысячах километрах от европейского аппарата Intelsat-39, но затем приблизился к нему и еще нескольким спутникам связи и до сих пор находится там.

«Луч-2» может перехватывать информацию, передаваемую с Земли на спутник Intelsat-39 или со спутника Intelsat-39 на Землю.

Хотя спутник Intelsat-39 является гражданским, но Бундесвер иногда пользуется им, причем игнорируя правила шифрования для конфиденциальной информации. Например, в 2024 году немцы обсуждали поставки оружия на Украину, передавая информацию через этот спутник, а потом она попала к русским. Кроме того, как подозревают в Европе, российский спутник-шпион может перехватывать команды управления европейским космическим аппаратом и манипулировать им.

Ранее Траут заявил, что Германия инвестирует в космос 35 млрд евро, чтобы создать зашифрованную военную группировку из более чем 100 спутников, известную как SATCOM Stage 4.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 18:18
    "Родина слышит ,Родина знает о чем там Мерц с Микроном болтает " .А что нельзя "штоле "?Расслабьтесь, ваш телефон взломали мошенники.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      Сегодня, 18:36
      Так эти «мошенники» уже давно прослушивали телефон Фрау Меркель , когда она еще во власти была . Тогда разгорелся скандал с мериканцами .
      Но с них как вода с гуся , даже не извинились .
      Изменилось ли с тех пор что ?
      О таких вещах не говорят вслух .
  2. К-50 Звание
    К-50
    Сегодня, 18:20
    Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

    Можно подумать, что спутники наты там летают для наблюдения за пришельцами. lol
  3. Scientist_ Звание
    Scientist_
    Сегодня, 18:21
    российские спутники, слушающие разговоры немцев

    Что они там услышат - "das ist fantastisch!" ? laughing
  4. KCA Звание
    KCA
    Сегодня, 18:21
    Военные озабочены прослушкой нешифрованной связью, а такая бывает вообще? Не с разной степенью шифрования, а вообще без? Сдаётся мне что даже с чисто гражданских спутников идёт зашифрованная информация, защита от помех, дублирование данных и т.д.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      Сегодня, 18:27
      Цитата: KCA
      а такая бывает вообще?

      Они, наверное через спутник по телефону говорят, в аналоге, а не в цифре...
      Типа: Але, девушка, Смольный пожалуйста laughing
    2. Попуас Звание
      Попуас
      Сегодня, 18:35
      Ранее Траут заявил, что Германия инвестирует в космос 35 млрд евро
      ....обоснование трат на связь при падении экономики.. hi
  5. drags33 Звание
    drags33
    Сегодня, 18:23
    Хммм... а что так? Что-то не нравится? Видите, в эту игру можно играть вдвоем... Если что не так - жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ ))))))
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 18:23
    ❝ Европейцы снова жалуются на российские спутники-шпионы. Особенно немцы, которые используют незашифрованные каналы спутниковой связи ❞ —

    — «Базар фильтровать надо» ...
  7. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    Сегодня, 18:23
    Детский сад, просто.
    Анна Ивановна, а Петка наши девчачьи разговоры подслушивает... Поставьте его в угол.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    Сегодня, 18:33
    Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

    Почитаешь - а слезы гордости наворачиваются за страну(разведка) , но генералов взрывают.
    А собьёт НАТО спутники России , так сразу в иноагенты и штраф от администрации ВО.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    Сегодня, 18:34
    Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

    Не льстите себе, ваши "разговоры" не на столько интересны, что бы тратить время на их прослушивание.
  10. Штааль Звание
    Штааль
    Сегодня, 18:37
    а что, разве нельзя слушать))
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    Сегодня, 19:19
    Опять дойчепорно в эфир Канады, США, Италии и Франции со спутников запуляли?
    А у них, у этих стран, и своего национальнопорно хоть Палатой Лордов, хоть Пэрами...