КСИР ответил на угрозы Трампа ударить по энергетическим объектам Ирана

Иран полностью закроет Ормузский пролив и нанесет массированные удары по электростанциям Израиля и поддерживающих США монархий залива. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, последовавшего после угроз Трампа ударить по иранским энергетическим объектам.

Тегеран отреагировал на угрозы Трампа нанести удары по объектам иранской энергетики. Как заявил КСИР, к падению Ирана это не приведет, а вот ответные меры будут еще жестче и многим не понравятся. Во-первых, Ормузский пролив будет закрыт окончательно и не будет разблокирован до того момента, пока не будут восстановлены все разрушенные энергетические объекты.



Во-вторых, Иран нанесет массированные удары по электростанциям, энергетическим объектам и инфраструктуре, а также информационно-коммуникационным технологиям Израиля. Кроме того, будут уничтожены все энергетические компании, принадлежащие американским акционерам.

В-третьих, под удар попадут все электростанции стран залива, на территории которых размещены американские военные базы и другие объекты. Иран готов приступить к уничтожению американских экономических интересов в регионе, то есть ударить по самому больному для США.

Мы не начинали войну и не начнем ее сейчас, но если враг нанесет ущерб нашим энергетическим объектам, мы сделаем все необходимое для защиты страны и интересов народа. Уничтожение указанных целей будет продолжаться непрерывно, и ничто не сможет остановить наши операции.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 18:42
    И новая цель появилась в базе ВМС США Суда - малоподвижная " стоячая" у причала .Большая ,не промахнёшься. Специально "штоле" ?
    1. ROSS 42 Звание
      Сегодня, 18:48
      Вот он достойный ответ суверенного государства!
    2. ser-pov Звание
      Сегодня, 18:56
      Вот же молодцы иранцы. Пусть теперь Дон Трампео по потолку овального кабинета бегает.... good
    3. Монтесума Звание
      Сегодня, 19:04
      В Тегеране потроллили Евросоюз, а вдруг там согласятся? Иран доказал, что выполняет свои обещания. smile
      ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к Тегерану, если те не могут отстоять Гренландию перед Соединенными Штатами,
      "Если вы не способны отстоять Гренландию – позовите нас, мы придем", - сказал Радан, его слова приводит иранское агентство ISNA.
  2. Анюта Славная Звание
    Сегодня, 18:49
    Коротко и ясно "Браво Иран👏. "
    Считай в одиночку противостоит и не мямлит!
    1. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 19:12
      Больше всего нравится конкретность ответов и чёткое целеуказание.

      Даже если ещё двух последующих хаменеи удастся американцам убрать, третий и четвертые уже знают что им делать дальше.
  3. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 18:53
    Опубликовано эпичное падение горящего американского MQ-9 Reaper, сбитого Ираном.

    Американский дрон был сбит в районе порта Бушер на побережье Персидского залива.

    Стоимость дрона составляет $16–30 млн в зависимости от модификации.

  4. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Сегодня, 18:57
    Что тут скажешь, с каждым днем все больше складывается впечатление, что Иран реально крут и сопли на кулак не мотает. Мне вот интересно, а если бы армия "Лаоса" с первых дней военной операции воевала так же. Какой мог бы быть конечный результат? Просто по истечении времени больно смотреть на то что происходит в следствии пассивной политики.
    1. Борис Сергеев Звание
      Сегодня, 19:09
      Армией "Лаоса" командуют, с одной стороны, друзья "спецпредставителя" Абрамовича, угощавшего английских наёмников тирамису, а с другой стороны, подрисовывавшие свои физиономии на картине "Военный совет в Филях".
  5. KelWin Звание
    Сегодня, 19:00
    Вот как надо поступать с пытающемся тебя загрызть шакальем.
  6. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 19:14
    А чего тролить, Датские военные в январе месяце прибыли в Гренландию ,в случае силового захвата для обороны они подрывали бы ВПП всех аэродромов.А так датчане " сдают " амерканцам пока три района Гренландии." Переговоры" идут во всю .
  7. Емельяненко Игорь Звание
    Сегодня, 19:27
    Персы молодцы - умницы! Весь мир экономически "на карачки" поставили, так ещё больше требования свои выдвигают. drinks Будет обидно если фашисты против них ядерное оружие применят, чтобы вырвать победу или выйти на равные при переговорах. Но с другой стороны применение сша ЯО развяжет руки России для применения тактического ЯО не только в зоне СВО (Украине), но и по их спонсорам в гейропе (заводы ВПК, аэродромы, порты и т.д).
  8. Сибирский цирюльник Звание
    Сегодня, 19:36
    ...а где-то, на севере, уже 1488 дней, идёт странная военная операция, с её всё менее понятными целями, эпическим надуванием щёк, искромётными росчерками красных линий, попытками торговать с поставщиками оружия, убивающего сограждан,постепенным привыканием населения к бомбёжкам городов, с " лучшей ПВО, в Мире" , закулисной мышиной вознёй договорняка и просьбами отнестись с пониманием, ко всему этому