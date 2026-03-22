КСИР ответил на угрозы Трампа ударить по энергетическим объектам Ирана

Мы не начинали войну и не начнем ее сейчас, но если враг нанесет ущерб нашим энергетическим объектам, мы сделаем все необходимое для защиты страны и интересов народа. Уничтожение указанных целей будет продолжаться непрерывно, и ничто не сможет остановить наши операции.

Иран полностью закроет Ормузский пролив и нанесет массированные удары по электростанциям Израиля и поддерживающих США монархий залива. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, последовавшего после угроз Трампа ударить по иранским энергетическим объектам.Тегеран отреагировал на угрозы Трампа нанести удары по объектам иранской энергетики. Как заявил КСИР, к падению Ирана это не приведет, а вот ответные меры будут еще жестче и многим не понравятся. Во-первых, Ормузский пролив будет закрыт окончательно и не будет разблокирован до того момента, пока не будут восстановлены все разрушенные энергетические объекты.Во-вторых, Иран нанесет массированные удары по электростанциям, энергетическим объектам и инфраструктуре, а также информационно-коммуникационным технологиям Израиля. Кроме того, будут уничтожены все энергетические компании, принадлежащие американским акционерам.В-третьих, под удар попадут все электростанции стран залива, на территории которых размещены американские военные базы и другие объекты. Иран готов приступить к уничтожению американских экономических интересов в регионе, то есть ударить по самому больному для США.