Военкор: ВСУ могут стать основой прокси-армии США для операций по всему миру

Спецоперация рано или поздно завершится, и это произойдет либо в результате победы России и капитуляции Киева, либо заключением мирного соглашения. При любом из этих сценариев не менее полумиллиона украинских военнослужащих останется не у дел.



Об их дальнейшей судьбе рассуждает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что после сокращения бывшие солдаты и офицеры ВСУ могут стать основой прокси-армии США, которую Пентагон при необходимости задействовал бы для операций по всему миру.

По его мнению, из такой массы людей с боевым опытом вполне могут создать крупнейшую частную военную компанию (ЧВК). Если посчитать, то из них можно сформировать, наверное, одну тысячу механизированных или мотопехотных бригад. Это огромная сила.

Сладков рассуждает:

В Америку бы их не повезли. Зачем?

По его мнению, украинских военных разместили бы где-то поближе, к примеру, на Балканах.

Если бы этот план начали реализовывать полгода назад, их можно было бы подготовить в качестве наземной группировки в войне против Ирана. Вполне возможно, что в таком случае боевые действия сложились бы совершенно по-другому.

Впрочем, есть и другие потенциальные регионы, где украинцы могли бы воевать за американские интересы: к примеру, на Кубе или в Северной Корее.

Возможно, рассуждения Сладкова гораздо ближе к реальности, чем можно предположить, а описанный им «кадровый резерв» уже начинает формироваться. Ведь дезертирство украинских военных, отправляемых в учебно-тренировочные лагеря за рубеж, достигло такого массового характер, что Генштаб ВСУ принял решение отказаться от такой практики и готовить военнослужащих исключительно внутри страны.

Получается, что какое-то количество украинцев с боевой подготовкой уже скопилось в других странах. Вполне возможно, что какая-то часть из таких «невозвращенцев» готова стать хорошо оплачиваемыми наемниками, вступив в ряды ЧВК.
  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +5
    Сегодня, 19:52
    Если в заголовке упоминается военкор, который рассуждает, то можно даже не уточнять, кто это – и так всем понятно.

    Если в заголовке упоминается военкор, который рассуждает, то можно даже не уточнять, кто это – и так всем понятно.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      -1
      Сегодня, 19:55
      Эти никчемные, теперь все стали блогерами, военкорами, политологами и так далее. Я не про всех адекватных профессионалов. А про такую человеко-фигню.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:59
      А ТЦКашники уйдут в криминал.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 20:16
        Цитата: knn54
        ТЦКашники уйдут в криминал

        Не-а, они уйдут в комендантский взвод.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 20:00
    ЧВК из дезертиров.... План надежный как швейцарские часы...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:04
    У меня вопрос к Сладкову и много " ухилянтов " в Европах готовы биться за ридну Украину. На что их хватает только погадить у наших консульств и посольств в тех же европах .С молчаливо согласия принимающей стороны.Закусывать надо ,перед тем как сесть за " клаву".И о какам он мирном договоре речь ведёт .
    1. SSR Звание
      SSR
      +1
      Сегодня, 20:16
      Цитата: tralflot1832
      вопрос к Сладкову и много " ухилянтов " в Европах готовы биться за ридну Украину

      Не Сладков, но уже было.
      Засада на Вагнеровцев, задержанные в Индии, латиносы обученные 404....
      За деньги, группы спецов с кровью мирных на руках, да ещё и за деньги, - будут.
      404 полюбому от ЧМ и тд., надо сокращать.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:11
    ВСУ могут стать основой прокси-армии США для операций по всему миру
    Минные поля собою подрывать? wink
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:12
    Спецоперация рано или поздно завершится, и это произойдет либо в результате победы России и капитуляции Киева, либо заключением мирного соглашения. При любом из этих сценариев не менее полумиллиона украинских военнослужащих останется не у дел.

    Военкор всегда пригодится.
    Это не сарказм.
  6. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 20:17
    Вся ситуация очень напоминает окончание 2-й Мировой войны, когда сша приютили на своей (и на чужой тоже) территории нацистов, используя их для решения уже своих задач. Нет сомнения, что так и будет. Но при этом гейропе и остальному миру надо приготовиться к усилению разбоя и бандитизма, а России - к террактам на своей территории. Укро-нацисты и бандеровцы, конечно же, не успокоятся и продолжат свой террор. К этому надо быть готовым
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:21
    Цитата: tralflot1832
    У меня вопрос к Сладкову и много " ухилянтов " в Европах готовы биться за ридну Украину.
    Будут биться не за вна, а за деньги. В мире много слабо тлеющих конфликтов, где можно одной стрелковкой навести ужас на неорганизованных местных жителей. Как на сафари съездить. С СВО не сравнить.
  8. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 20:25
    Ну Сладкову давно пора завязывать с его "прогнозами" . Единственное уважение за присутствие на "ленте".
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 20:38
    Скорей всего ВСУ,после капитуляции окраины будут вывезенны с территории окраины и использованы СШП для нанесения военного поражения Дании и захвата Гренландии . . . hi
  10. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 20:50
    "ВСУ могут стать основой прокси-армии США для операций по всему миру"
    Вот и пусть Трамп вывозит всех ВСУк с их главарями на свою территорию, типа Белого исхода из Крыма в 1920 г. и таким образом поспособствует завершению войны...