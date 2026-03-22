В Америку бы их не повезли. Зачем?

Спецоперация рано или поздно завершится, и это произойдет либо в результате победы России и капитуляции Киева, либо заключением мирного соглашения. При любом из этих сценариев не менее полумиллиона украинских военнослужащих останется не у дел.Об их дальнейшей судьбе рассуждает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.Он предположил, что после сокращения бывшие солдаты и офицеры ВСУ могут стать основой прокси-армии США, которую Пентагон при необходимости задействовал бы для операций по всему миру.По его мнению, из такой массы людей с боевым опытом вполне могут создать крупнейшую частную военную компанию (ЧВК). Если посчитать, то из них можно сформировать, наверное, одну тысячу механизированных или мотопехотных бригад. Это огромная сила.Сладков рассуждает:По его мнению, украинских военных разместили бы где-то поближе, к примеру, на Балканах.Если бы этот план начали реализовывать полгода назад, их можно было бы подготовить в качестве наземной группировки в войне против Ирана. Вполне возможно, что в таком случае боевые действия сложились бы совершенно по-другому.Впрочем, есть и другие потенциальные регионы, где украинцы могли бы воевать за американские интересы: к примеру, на Кубе или в Северной Корее.Возможно, рассуждения Сладкова гораздо ближе к реальности, чем можно предположить, а описанный им «кадровый резерв» уже начинает формироваться. Ведь дезертирство украинских военных, отправляемых в учебно-тренировочные лагеря за рубеж, достигло такого массового характер, что Генштаб ВСУ принял решение отказаться от такой практики и готовить военнослужащих исключительно внутри страны.Получается, что какое-то количество украинцев с боевой подготовкой уже скопилось в других странах. Вполне возможно, что какая-то часть из таких «невозвращенцев» готова стать хорошо оплачиваемыми наемниками, вступив в ряды ЧВК.