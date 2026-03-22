США начинают испытывать проблемы с запасами крылатых ракет для ударов по Ирану

США начинают испытывать проблемы с запасами крылатых ракет для ударов по Ирану

Развязанная США и Израилем война с Ираном грозит оставить американцев не только без зенитных ракет, но и без крылатых. Как сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), у США очень большой расход боеприпасов.

Согласно оценке аналитиков, только за первые шесть дней войны с Ираном США выпустили 786 ракет JASSM и 319 TLAM («Томагавки»). Причем удары продолжались и в последующие дни. Окончательных цифр пока нет, но предполагается, что скоро запасы крылатых ракет покажут дно.

Согласно имеющимся данным, до войны с Ираном у США имелось 3500 ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — высокоточная ракета «воздух — земля». За первые дни было израсходовано 786 ракет, т. е. 22,4% от всего количества. А поскольку эта ракета является основным оружием американских стратегических бомбардировщиков B-52, B-1 и B-2, которые продолжают наносить удары по Ирану, то на сегодняшний день половины арсенала точно нет. Масла в огонь подливает тот факт, что Пентагон не заказывал производство ракет JASSM на этот год, поэтому израсходованные запасы пополнять нечем.



По «Томагавкам» ситуация похожая. На начало конфликта в арсенале США находилось 3200 крылатых ракет. За первые дни было израсходовано 319, т. е. 10% от общего количества, а поскольку удары продолжаются, то расход растет. Но тут Пентагон подстраховался, сделав заказ на производство «Томагавков» в этом году. Правда, всего 190 ракет, так что расходы компенсированы будут не в полной мере.

На этом фоне Трамп обещает усилить удары по Ирану, однако, как считают эксперты, надолго США не хватит, какое-то количество ракет все равно нужно будет сберечь. Как говорится, «на всякий случай».
  1. Eragon Звание
    Eragon
    Сегодня, 20:12
    Вот и прекрасно, что заканчиваются. Правда смущает один момент - на Украине западное вооружение, в том числе и американское, всё заканчивается, да никак не закончится.
  2. Антоний Звание
    Антоний
    Сегодня, 20:15
    А если Трамп решит все эти ракеты использовать? А он такой, что от него можно всего ожидать. Тогда как? Почти 7000 ракет, ну пусть даже 5000 решит запустить. Этого что, мало? В НАТО поскребут еще кстати. Короче я так и не понял оптимизма статьи.
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    Сегодня, 20:16
    Все правильно. В той же Буре в стакане ракеты использовались весьма ограниченно - для уничтожения тех же ПВО и других важных целей, а затем, когда ПВО Ирака было подавлено, бомбили чугунием, в том числе - коврово. Сейчас же США, похоже, все удары стараются наносить управляемым оружием - с предсказуемым результатом
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    Сегодня, 20:19
    Думали быстрая и победоносная войнушка выйдет а тут вдруг начали сопротивляться.
    Рассчитывали на определенное количество самолето-вылетов , ударов крылатыми ракетами и вдруг ИИ просчитался , человеческий фактор не учёл.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 20:22
    Тут только один ответ ,наверх идут к начальникам штабов США и Израиля докладаы о победах авансом.Поэтому Трамп убеждён ,что он победил Иран.Вопрос только один ,сколько ещё может сопротивляться Иран.Неужели кто то ещё думает что Иран может победить Израиль и США ? Единственный вариант - я устал я мухожук ,мы уходим от Трампа .А вот с этим проблемы ,уйдёт ли он.
  6. drags33 Звание
    drags33
    Сегодня, 20:24
    Похоже, складывающаяся ситуация у амеров с вооружениями очень благоприятна для решения Китаем вопроса с Тайванем... Штата расстреляют всё и окажутся не готовы к еще одной "оборонительной миссии"...
  7. rytik32 Звание
    rytik32
    Сегодня, 20:38
    Теперь пазл складывается. В первые недели атаки велись ракетами и управляемыми бомбами с большой дальности, без захода в зону ПВО. В зоне ПВО были только ударные БПЛА, которых Иран периодически сбивал. Сейчас из-за истощения запасов ракет авиация стала входить в зону ПВО и, соответственно, появляться на роликах.
  8. GEV67 Звание
    GEV67
    Сегодня, 21:20
    Та же песня что и в войне России и укропии. negative
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky
      Сегодня, 21:24
      Ну пока , судя по воплям из укропии- прилетает по ним регулярно. Впрочем и они дрлнов пускают по многим нашим областям. Так что в этой войне до кризиса с боеприпасами далеко.