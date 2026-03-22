Противник смог вернуть под контроль юго-запад Купянска вплоть до реки Оскол

Из Купянска приходят сообщения о том, что силы противника продвинулись на юго-западе города. В результате наступательных действий ВСУ смогли вернуть под свой контроль территории от улицы Харьковская (западный выезд из населённого пункта) до реки Оскол. Соответственно, это Юбилейный микрорайон, кварталы в районе улицы Студенческая и к востоку от неё – улица Григория Сковороды с окрестными территориями.Таким образом, под контролем армии России в Купянске остаётся частично северо-запад, север, северо-восток и, опять же частично, центральная часть города. При этом противник продолжает давить после некоторой паузы, которую, как выясняется, он использовал для очередного наращивания концентрации сил и средств на своём фланге атаки от упомянутой улицы Харьковская.Примерная карта движения ВСУ в Купянске выглядит так:Всё это лишний раз свидетельствует о том, что противник всё ещё имеет возможности по перебрасыванию резервов на те участки фронта, которые на текущий момент считает для себя особенно важными. Причём возможности эти противник не только имеет, но, и судя по развитию событий на Купянском направлении, их реализует. Да, не считается с потерями, да, снимает подразделения с других направлений, включая Сумскую область, теряя там территории, однако факт остаётся фактом - в Купянске ВСУ продвинулись, вновь выйдя к реке Оскол в правобережной части города.Один из важных вопросов – попытается ли враг развивать успех и форсировать реку Оскол, чтобы отодвинуть наши войска на левобережье? Несмотря на то, что в Харьковской области начинается паводок, вероятность попытки противника идти на восток нельзя считать нулевой. Особенно если противник посчитает, что контрудара - ответа на свои наступательные действия - в ближайшее время не получит.