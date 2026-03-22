Противник смог вернуть под контроль юго-запад Купянска вплоть до реки Оскол

Из Купянска приходят сообщения о том, что силы противника продвинулись на юго-западе города. В результате наступательных действий ВСУ смогли вернуть под свой контроль территории от улицы Харьковская (западный выезд из населённого пункта) до реки Оскол. Соответственно, это Юбилейный микрорайон, кварталы в районе улицы Студенческая и к востоку от неё – улица Григория Сковороды с окрестными территориями.

Таким образом, под контролем армии России в Купянске остаётся частично северо-запад, север, северо-восток и, опять же частично, центральная часть города. При этом противник продолжает давить после некоторой паузы, которую, как выясняется, он использовал для очередного наращивания концентрации сил и средств на своём фланге атаки от упомянутой улицы Харьковская.



Примерная карта движения ВСУ в Купянске выглядит так:



Всё это лишний раз свидетельствует о том, что противник всё ещё имеет возможности по перебрасыванию резервов на те участки фронта, которые на текущий момент считает для себя особенно важными. Причём возможности эти противник не только имеет, но, и судя по развитию событий на Купянском направлении, их реализует. Да, не считается с потерями, да, снимает подразделения с других направлений, включая Сумскую область, теряя там территории, однако факт остаётся фактом - в Купянске ВСУ продвинулись, вновь выйдя к реке Оскол в правобережной части города.

Один из важных вопросов – попытается ли враг развивать успех и форсировать реку Оскол, чтобы отодвинуть наши войска на левобережье? Несмотря на то, что в Харьковской области начинается паводок, вероятность попытки противника идти на восток нельзя считать нулевой. Особенно если противник посчитает, что контрудара - ответа на свои наступательные действия - в ближайшее время не получит.
    Alex777
    +27
    Сегодня, 20:19
    И вот что тут комментировать. Бойцы, которые держались несколько месяцев, на днях перестали выходить на связь.
    У моих знакомых там несколько друзей погибло. А некоторые командиры - герои за взятие этого города.
      ЖЭК-Водогрей
      +29
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Alex777
      вот что тут комментировать.

      Люди не слепые, и хотят ответов, как мы уже собираемся побеждать. Потому что воевать 20 лет по Мединскому как со шведами он может мечтать вместе со своим начальником, но тем кому 20 лет лесопосадки штурмовать, и тем кто ждёт солдат дома такой ответ не устроит.
        Sovetskiy
        -9
        Сегодня, 20:27
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Потому что воевать 20 лет по Мединскому как со шведами он может мечтать вместе со своим начальником

        А как же родные до боли "скрепы"? belay
        Срок службы в 25 лет был установлен при Екатерине II в 1793 году. До этого военная обязанность была пожизненной.
          Leontrotsky
          0
          Сегодня, 21:20
          Об одном ты только забыл. Во- первых, сие было в России только с 1699 года по 1793 года, то есть меньше ста лет, из уже тогда многовековой истории Руси-России. Во- вторых, все это касалось "даточных" людей , т.е. тех, кого в рекруты выделила сама община. В цифрах это было максимум 2-3 человека из деревни. Все остальные оставались "у сохи" , ибо кто то должен был кормить государство. Дворяне служили все...но только до 1762 г, когда Екатерина Вторая издала свой знаменитый указ " О вольностях дворянству". И в- третьих, что касается " скреп". Рекрутчину Петр Первый скопировал со Швеции. Шведский король Густав Адольф распространил ее на Швецию еще в середине 17 века. Так что скрепы сии с явным европейским душком)))
        Артур Грудинин
        +2
        Сегодня, 20:42
        А так и будет скорее всего. Дай бог если к 2032 всё левобережье будет российским контролем.
      SSR
      -43
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Alex777
      И вот что тут комментировать.

      Вот и не засирайте эфир.
      Может их там специально копят, самых боеспособных, что бы разом накрыть?
      Давайте хоть немного доверять тем, кто планирует.
      Если предадут, им не будет прощенья, это все знают.
        Иван Васильевич 282
        +27
        Сегодня, 20:31
        Может их там специально копят, самых боеспособных, что бы разом накрыть?

        В эту сказку в 22 еще верили, сегодня стыдно такое писать.
          SSR
          -7
          Сегодня, 20:41
          Цитата: Иван Васильевич 282
          Может их там специально копят, самых боеспособных, что бы разом накрыть?

          В эту сказку в 22 еще верили, сегодня стыдно такое писать.

          Министр обороны новый, вы его сразу топите?
            Alex777
            +5
            Сегодня, 20:47
            Героя не министр получил. И не он представление писал. К нему нет вопросов.
              SSR
              -13
              Сегодня, 20:51
              Цитата: Alex777
              Героя не министр получил. И не он представление писал. К нему нет вопросов.

              Вот и не ной,те и не мешайте соплями, люди идут туда по контракту и пока нет типа "ТЦК" и мобилизации.
              Хватит лить воду на жернова 404, дивнОперы.
              1. Комментарий был удален.
              topol717
              -1
              Сегодня, 21:13
              Цитата: Alex777
              Героя не министр получил. И не он представление писал. К нему нет вопросов.
              Министр обороны ввел налог на жидкую сталь и тем самым угробил всю черную металлургию. Видите ли они 1 год заработали слишком много. Теперь ММК сокращает персонал. Этот министр металлургию угробил, добьет и армию, не переживайте за него.
          gsev
          +5
          Сегодня, 20:43
          Цитата: Иван Васильевич 282
          В эту сказку в 22 еще верили, сегодня стыдно такое писать.

          Немцы и хорваты не потеряли боеспособность до самой капитуляции и особо непримиримые поевали еще 3 дня после капитуляции Германии. Основная проблемма в недостатке беспилотников. Петр для победы над шведами запретил лить колокола и строить каменные церкви и дома по всей России кроме Петербурга. Может и Путину надо запретить перекладывать плитку и озеленять городов на время СВО а на сэкономленные деньги построить беспилотники?
        123_123
        +1
        Сегодня, 21:09
        Давайте хоть немного доверять тем, кто планирует.
        считаете, 4х лет доверия недостаточно, чтобы ожидать хотя бы внятной позиции рф по дальнейшим планам, которую можно озвучить?
      SSR
      -16
      Сегодня, 20:27
      Цитата: Alex777
      У моих знакомых там несколько друзей погибло. А некоторые командиры - герои за взятие этого города.

      У меня мои коллеги, погибшие и раненные, инвалиды и что, начинать революцию сейчас?
        Митрич73
        +9
        Сегодня, 20:38
        Революция не нужна. Но общество должно быть уверенно, что действия командиров контролируются и ответственность за ложные и поспешные доклады обязателтно будет. Почему снимают командиров с должностей, но не понижают в звании и не уволтняют из Армии? Не хотят обижать?
          SSR
          +4
          Сегодня, 20:46
          Цитата: Митрич73
          Почему снимают командиров с должностей, но не понижают в звании и не уволтняют из Армии? Не хотят обижать?

          У меня вопросов, даже больше.
          Тыловые, реальные Крысы, получают ордена, медали, звания а работяги сидят в СИЗО, не сдают воров, ибо семьям угроза....
          Но обсирать и хаять всю МО в непростое время, считаю вредительством.
            Single-n
            +4
            Сегодня, 20:51
            Зачем всю. Есть конкретные люди, которые за это отвечают. и их недо не хаять, а судить.
          К_4
          0
          Сегодня, 20:56
          Проблема в том, что без революции похоже никак, верхи вцепились во власть всеми конечностями и на всё готовы ради того чтобы остаться там, даже сдать наши интересы. Им плевать на людей и их мнение, главное чтобы бабло текло рекой в ненасытные утробы. Олигархически - клановый империализм в худшем его проявлении.
          Тут другой вопрос, что революция может быть и вполне мирный, если народ реально выразит недовольство, вотум недоверия и настоит на смене власти выборным путём, но все сидят ровно и копят злобу, а при таком, увы, только социальный взрыв.
        ergh081
        +6
        Сегодня, 20:43
        Зачем революцию? Надо по Путински - эволюцию. И начать надо с того, чтобы прокатить провластную партию ЕР, и проголосовать против этой партии миллионеров и милиардеров. Голосуем за КПРФ, ЛДПР, СР и т.п.
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 21:16
          Голосуйте хоть за марсиан, но пока существует электронное дистанционное голосование, победит всегда тот (те), кому положено победить. И проверить настройки этого чёрного ящика никакой возможности нет.
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 20:19
    Если бы это была война,то мы бы могли что либо предположить о дальнейшем ходе боевых действий,но так как это СВО ,то мы и предугадать не можем что и как может произойти,ибо такое происходит впервые в истории. . . hi
      Igool
      0
      Сегодня, 21:13
      Цитата: андрей мартов
      Если бы это была война,


      "Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт..."
    g_ae
    +5
    Сегодня, 20:20
    И все-таки жаль, что не получится услышать доклад некоего Герасимова товарищу Верховному Главнообманутому. Главное, сто врать нельзя! Времени на раскачку, как известно нет, а мы ещё не начинали.
    Андрей из Челябинска
    +8
    Сегодня, 20:20
    Н-да... Дела. Тяжело нашим там сейчас.
      Борис Сергеев
      -2
      Сегодня, 20:30
      Брешут, наверное

      https://smi2.ru/article/181663807/story
        Alex777
        -1
        Сегодня, 20:49
        Цитата: Борис Сергеев
        Брешут, наверное

        Нет. К сожалению.
    hiller
    +20
    Сегодня, 20:23
    Памятуя доклад командующего группировкой "Запад" от 25.11.2025 Верховному командующий застрелился? Или отказался от звезды Героя РФ? И НГШ снят с должности? "Ошибаться можно. Врать нельзя!" Или это другое?
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 20:24
    Ну а теперь надо признать , что ВСУ грамотно и толково обороняются а Купянске. А то этот населённый пункт уже раза два полностью захватывали/освобождали но как то всё остаётся по прежнему.
    Garm
    +8
    Сегодня, 20:25
    Вот у нас принято смеяться над украинцами, как они признают потерю населенного пункта через пару месяцев, после потери. Но наше Минобороны, вообще не отличается, одни продвижения вперёд, по "полтора метра", а пацанов хороним и хороним...
    Антоний
    +2
    Сегодня, 20:25
    Особенно удивляют люди, которые до сих пор бредят Харьковом и Одессой what
      Василенко Владимир
      +6
      Сегодня, 20:37
      дало в том что любая остановка до днепра и без Одессы является поражением РФ, так, что бред-не бредят это лирика
    kriten
    +6
    Сегодня, 20:26
    Может все таки рискнуть и убрать бездарей и лизоблюдов из ГШ?
      Single-n
      +2
      Сегодня, 20:53
      Нельзя!!!Это несущая конструкция!"! Вы чего? скрепы шатать хотите?
    УАЗ 452
    +6
    Сегодня, 20:28
    Возможно, наши генералы решили, что если за ВТОРОЕ взятие Купянска дали Героя, то и за третье дадут. Ну а чтобы взять его в третий раз, нужно второй раз оставить противнику. Насколько я в курсе, за первое его оставление, как и за сдачу Херсона, Изюма и прочих городов, никто в то время не ответил, а значит - почему бы и не сдать?
    Вот только бы тем, кто на картах стрелочки рисует, получая за это звания и ордена, помнить нужно, что стрелочки эти цену имеют не во фломастерах, а в жизнях бойцов. И на очередное взятие одного и того же городка их может просто не хватить.
    Vitaly_pvo
    +5
    Сегодня, 20:31
    Понятно. Медали за взятие Купянска и денежные выплаты все кому надо получили. Дальше там концентрировать силы и средства у генералов желания нет. Теперь нужен "волшебный пендель" от Верховного. Иначе государство без ручного управление может и не устоять. Даже если парни там зубами вгрызаться будут в каждый камень. Без серьезной огневой поддержки, без БПЛА, без боеприпасов, которые через речку явно не просто доставлять нашим солдатам остается только героики погибнуть. Ведь после вранья Герасимова ни кто им отойти не разрешит.
      Karabin
      +1
      Сегодня, 20:51
      Теперь нужен "волшебный пендель" от Верховного. Иначе государство без ручного управление может и не устоять.

      Печальна участь государства , если оно держится на волшебных пенделях. А если Волшебник уже не торт? А если тортом он и не был?
      Алекс354
      +1
      Сегодня, 21:12
      Может "волшебный" пендель нужен Верховному?
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 20:36
    Ситуация в Купянске — маркер для всей Специальной военной операции.
    Т.А.В.
    +5
    Сегодня, 20:37
    Честь и хвала русскому солдату!
    А лизоблюдам, которые только и умеют врать, гореть в аду
    василиск
    0
    Сегодня, 20:52
    При этом противник продолжает давить после некоторой паузы, которую, как выясняется, он использовал для очередного наращивания концентрации сил и средств на своём фланге атаки от упомянутой улицы Харьковская.

    Я что то не понял, что кто то не понял, для чего им нужна эта пауза?
    Totor5
    +3
    Сегодня, 20:54
    В последнее время вообще не хочется комментировать ничего. Глядя на Иран, уже по-моему всем очевидно что яиц у Башни нет никаких, разве что куриные.
    Выход на договорняк и позорный мир в духе 1 Чечни это похоже именно то, что нам готовят. Ну а старость как водится придётся встретить в окопах и лицезреть Великую Смуту N2.
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 20:57
    Вышел репортаж про бои в Купянске из Западной группировки. Зафиксировано продвижение нашей пехоты в районе Юбилейный на самом юге города, по направлению к стеле, где снимал видео Зеленский несколько месяцев назад. Продвижение до 3 км от основной зоны боев - 49.696507, 37.593549. (Военная хроника) Кому верить?
      Igool
      +1
      Сегодня, 21:21
      Там слоёный пирог, в своё время не закрепились, теперь имеем то, что имеем.
      Ребята, защищавшие в окружении больничку, на связь больше не выходят. Вот и верьте кому хотите.
      Но факт один- Купянск, взятый нами по докладам верховному- взят не был, закрепы не успели зайти, сейчас каша- слой наших, слой немцев.
    Single-n
    0
    Сегодня, 20:57
    Хотелось бы заслушать товарищей Лимона и Мазура. Они же четко ЦИПСО вычисляют. А какие оправдания лепят!!! Залюбуешься. Ау!! я про это что в купянске какая то опка еще в январе писал. Как же меня урякалы минусили и хаяли.
    Ждем-с, чего теперь придумают.
    Сергей Т19
    +2
    Сегодня, 21:04
    Вот к чему приводит бессмысленная спешка по захвату города ради политических заявлений. Уже далеко не первый год идёт СВО, а наступаем в очередной раз на те же грабли.
    PN
    +2
    Сегодня, 21:11
    Это просто 🤦🤦🤦.
    Надеюсь звёздный генерал знает, что делать с табельным оружием?!
    5.11
    +1
    Сегодня, 21:19
    Есть мнение и я его поддерживаю , что до ВВП не всё доходит . Иначе как диверсия и работа на противника - я это назвать не могу .
    Не знаю , не штабист , но возможно нужно было отойти на более выгодные позиции . Поберечь ребят .
    А не спасать свою жопу командирско-штабную.