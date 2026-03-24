Почему убили русского «царя-рыцаря» Павла I
Писал о Павле I Наполеон.
Царь-рыцарь
Государь Павел I является одним из самых очернённых правителей в русской истории, что ставит его в один ряд с Иваном Грозным и Сталиным. То есть наиболее народными и эффективными правителями в истории России. Поэтому их ненавидят западники, либералы всех мастей. Поливают грязью, снимают фильмы, полные «чёрных мифов».
В частности, Павла обвинили в самодурстве, безумии, тирании и «придурковатости». В нём видели идиота, который сослал за плохое равнение прямо с вахт-парада в Сибирь Конную гвардию. Тирана, который запрещал слово «гражданин», ношение французской одежды (из-за Французской революции), который приказал красить все шлагбаумы и караульные будки в России под цвет перчаток своей фаворитки.
Царь, который строил армию по заветам пруссаков. Мешал великому Александру Суворову, который попал в опалу. Павел приказал казакам идти в Индию, чтобы разбить колониальные войска Британии. Государь, который был главой Мальтийского ордена. А остров Мальта при нём рассматривался как губерния Российской империи. Тем самым Россия могла закрепиться в Средиземном море.
Неоднозначность личности Павла была во многом связана с его детством и юностью. Наследник престола, в сущности, был при Екатерине Великой в опале, и его отстранили от трона. Царевич сносил обиды надменных фаворитов Екатерины II, которые практически открыто поносили память его отца Петра III.
Павел с его доброй и благородной душой был парией в блестящем дворе Екатерины II. Он жаждал подвигов, неоднократно просился на войну (в царствование Екатерины они следовали одна за другой), но неизменно получал отказ. Многое ему пришлось выстрадать, вытерпеть. Это и вызвало надлом, двойственность. Вспыльчивость и одновременно отходчивость, доброту. В этом личная трагедия Павла Петровича.
Царевич Павел видел всю изнанку «золотого века» Екатерины с его блеском внешних побед и двора императрицы. Его скромный Гатчинский двор был протестом против блеска и разложения большого Петербургского двора. Став императором, Павел попытался распространить свои суровые, аскетичные порядки и на всю империю. Он пытался ограничить права дворянства, снова сделать его служилым (рыцарским) сословием. Естественно, что это привело к недовольству столичного двора, части аристократии, сановников и офицеров гвардии, которые привыкли проводить время в кутежах и пирах.
Павел Первый. Миниатюра кисти Августина Христиана Ритта, 1797 год
«Русский Гамлет»
Внутренняя политика Павла Петровича в целом была положительной для Русской державы. Он провёл реформу престолонаследия, которая вводила принцип первородства, то есть престол занимал старший сын. Отменяя закон Петра I от 1722 года, по которому наследника выбирал монарх.
Государь первым ограничил крепостничество: указ о 3-дневной барщине. Дал крепостным первый выходной день – воскресенье, запретил разделять семьи во время их продажи. Павел впервые привёл крестьян к личной присяге императору, показав, что они его подданные, а не рабы. Была отменена разорительная для крестьян хлебная повинность. По свидетельству русского агронома А. Т. Болотова, это произвело «благодетельные действия во всем государстве».
Император впервые обязал помещиков проявлять заботу о материальном положении своих крестьян. Также Павел ещё царевичем первым стал создавать бесплатную сеть медицинских учреждений для простых людей. Новый царь впервые разрешил крестьянам жаловаться на помещиков, что им было ранее запрещено.
Начал восстанавливать основную функцию дворянства – служение империи. Он провёл чистку государственного аппарата, отправив в отставку около 20 тыс. чиновников и офицеров за казнокрадство, воровство, злоупотребления и пр. Лишил неслуживших дворян права участвовать в выборах и занимать должности. Ввёл подушную подать на дворян и телесные наказания на дворян-уголовников. При этом миф о массовых репрессиях во времена Павла – это ложь. Реально при нём сослали в Сибирь около десятка человек за тяжкие преступления, к примеру, крупные хищения. При этом добросердечный «русский Гамлет» быстро простил провинившихся.
Простой народ любил царя. Русский историк Е. С. Шумигорский писал:
В сущности, Павел Петрович выявил главную беду Российской империи, которая в итоге привела проект Романовых к катастрофе 1917 года. Страшный разрыв между дворянами, которые стали превращаться в социальных паразитов-трутней, и простым народом. И царь-идеалист попытался вернуть дворянство к служению, «рыцарству».
Главный враг – Британия
Государь Павел, несмотря на его строгость и вспыльчивость, любил простого солдата. Он пытался навести в армии порядок, воспитать блестящую, но распущенную армию, особенно гвардию. Щеголей и бездельников гнал из армии. Улучшал быт простых солдат.
Солдаты это чувствовали и отвечали любовью к царю. «Безмолвные шеренги плачущих гренадер, — писал русский военный историк А. Керсновский, — молча колеблющиеся линии штыков в роковое утро 11-го марта 1801 года являются одной из самых сильных по своему трагизму картин в истории русской армии».
Внешняя политика Павла Петровича была вполне разумной. Российская империя продолжала расширяться. В состав России была принята Грузия (Картли-Кахетия). Россия успешно шла на Восток. В 1799 году по указу государя была основана Русско-Американская компания, заложенная великими русскими исследователями и государственниками Григорием Шелиховым и Николаем Резановым. Заложен мощный фундамент Русской Америки.
В начале своего правления Павел отказался от участия в коалиции против Франции. Однако впоследствии его смогли втянуть в эту ненужную России войну (частично это было связано с интересами Мальтийского ордена). В 1799 году Россия вместе с Англией и Австрией выступила против революционной Франции. Русские воины под началом Суворова и Ушакова совершили беспримерные подвиги.
Но вскоре выяснилось, что русские играют роль «болвана» в интересах Вены и Лондона. Павел быстро это понял и отказался от ненужной России войны. Русский государь понял, что главный враг России — это Британия.
Британцы захватили Мальту, законное владение русского государя. В ответ Россия ввела политику вооруженного нейтралитета, направленного против хищной политики Англии. Теперь союзные флоты могли защищать свои торговые суда. Союзный договор между Россией, Пруссией, Швецией и Данией был оформлен 4—6 (18) декабря 1800 года. Союзники наложили эмбарго на экспорт товаров в Англию. Английские суда в русских портах были задержаны.
Началась подготовка к заключению стратегического русско-французского союза. Наполеон получил возможность реализовать мечту своей жизни – Индийский поход. Павел поддерживал этот проект. Без Индии Британия теряла возможность создать свою мировую империю.
Также в союзе с Наполеоном Россия могла решить свою вековую стратегическую задачу: Царьград-Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы. Париж и Петербург договаривались о разделе Османской империи. В донесениях русского посла во Франции С. А. Колычёва (январь 1801 года) он сообщает, что Наполеон «не возражает против передачи проливов России». Талейран писал, что Наполеон «готов был отдать Павлу ключи от Босфора, чтобы лишить англичан Индии».
Таким образом, Россия вместе с Францией могла решить задачу ликвидации гегемонии Британии в Европе и мире. Также решалась стратегическая, военная и экономическая задача: мы получали зону проливов Босфор и Дарданеллы, превращали Чёрное море в «Русское озеро». Создавали стратегический плацдарм в Восточном Средиземноморье. Плюс протекторат над историческими землями Грузии и Армении, оккупированными тюрками-османами.
За длительную историю России это была практически первая серьёзная попытка прямого противостояния с Англией. Фактически Павел Петрович поднялся до уровня концептуального, стратегического мышления. Знающий историю знает, что на протяжении столетий Англия стравливала различные державы между собой, чтобы затем пожинать плоды чужих побед.
Так было и после Павла I, когда британцы стравили наполеоновскую Францию и Россию в длительном и кровавом противостоянии, а все выгоды получил Лондон и частично Вена. Позднее Англия на пару с США стравит русских с германским миром, что вызовет две страшные мировые войны.
Русский государь Павел первым показал главного врага Русской империи и суперэтноса русских. И он был убит. Британцы организовали заговор русских аристократов. Павел I был убит офицерами в собственной спальне в ночь на (12) 24 марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.
Государь, будучи человеком крепким и храбрым, оказал сопротивление пьяным заговорщикам, которые хотели, чтобы он подписал акт отречения в пользу своего сына Александра. По одной версии, Павел был убит Николаем Зубовым, старшим братом Платона Зубова, который ударил его золотой табакеркой. При дворе впоследствии имела хождение шутка: «Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок». По другой версии, его задушили в ходе борьбы.
Незримая сила властелинов Британии сразила русского царя. Несомненно одно: несмотря на все свои ошибки и слабости, Павел обладал стратегическим мышлением, железной волей и решимостью. Проживи он ещё 20–30 лет, и Российская империя могла контролировать значительную часть Малой Азии (историческая Грузия и Армения), Царьград-Константинополь с проливами, всё Чёрное море, Балканы, распространить влияние на Персию и Индию. Расширить владения в Русской Америке, не давая англосаксам создать стратегический плацдарм в Северной Америке.
Не было бы жесточайших войн России и Франции, Наполеон не дошёл бы до Москвы. Английские агенты, организовав убийство великого русского государя, чётко знали, что делали.
При этом одним убийством Павла I дело не ограничилось. Потребовалось ещё и убить правду о нём. Для этого создали чёрный миф о «безумном царе», «сумасшедшем тиране» (Миф о «сумасшедшем императоре» Павле I).
Информация