Западным журналистам не ответили на вопрос, что сгорело на складах в Киеве

Масштабный пожар в Киеве. Местные жители говорят о том, что горит складской терминал на Троещине. Это один из крупнейших складских комплексов в украинской столице.

Появляются сообщения о том, что дым распространился сразу на несколько районов Киева. Один из складов комплекса выгорел полностью.





При этом украинские источники пока не могут определиться. Одни утверждают, что пожар не связан с прилётами. Другие пишут, по складскому комплексу ударили беспилотники.

Что обратило на себя особое внимание?

Западные журналисты, работающие в Киеве, в репортажах говорят о том, что поинтересовались у властей города относительно того, что именно хранилось в складском комплексе на Троещине и что в итоге сгорело. Ответа не получили ни на один из вопросов.

В версии украинских СМИ, «горят склады со строительными материалами».

Тем временем поступают сообщения об атаках на объекты в Полтавской, Черниговской и Одесской областях. Там отработали БПЛА типа «Герань». Среди прочего атакованы цели в Кременчуге, только в данном случае противник утверждает, что удары наносились дронами X-типа. Если речь идёт о «Ланцетах», то, получается, что они преодолели расстояние более 200 км. Притом, что рекордная подтверждённая дальность применения составляет на данный момент порядка 100 км.
Информация
  Buyan
    Buyan
    +3
    Сегодня, 21:45
    Отлично горело и горит... было бы неплохо чтобы еще больше полыхало wassat
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 22:23
      Заслужили, совершенно их не жалко на фоне вот таких сообщений об издевательской акции в Киеве по поводу сегодняшней годовщины теракта в "Крокусе". Прошло два года, в России несут цветы к месту трагедии, а нацистские твари глумятся.
      Пока в России несут цветы к мемориалу жертв теракта, в Киеве все как обычно

      Закажите набор «Crocus City» и почувствуйте себя таджиком из «Крокуса» — такая акция появилась в бандеровском баре украинской столицы в день второй годовщины трагедии в Подмосковье. Судя по описанию, свою задумку нацисты считают весьма остроумной.

      Парочку Гераней бы по этому заведению заказать.
  михаилл
    михаилл
    +4
    Сегодня, 21:47
    Кстати да, современные строительные материалы горят так, что от боевой химии не отличишь.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:58
      михаилл hi позвольте из классики
      михаилл
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:36
        Не премину ответить классикой. Особенно мне нравится- "что сколько чего у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому".
        Это же любой гопник на районе не просто знает, а и применяет на практике.
  Pharmacist
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 21:53
    Запасы сала сгорели, шкварками теперь всё пропахнет!
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 22:10
    Так сильно горело в Киеве,что запах гари,говорят, дошёл до Фашингтона и Трамп по Белому дому ходил в противогазе и ластах. . . feel