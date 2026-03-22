Западным журналистам не ответили на вопрос, что сгорело на складах в Киеве
Масштабный пожар в Киеве. Местные жители говорят о том, что горит складской терминал на Троещине. Это один из крупнейших складских комплексов в украинской столице.
Появляются сообщения о том, что дым распространился сразу на несколько районов Киева. Один из складов комплекса выгорел полностью.
При этом украинские источники пока не могут определиться. Одни утверждают, что пожар не связан с прилётами. Другие пишут, по складскому комплексу ударили беспилотники.
Что обратило на себя особое внимание?
Западные журналисты, работающие в Киеве, в репортажах говорят о том, что поинтересовались у властей города относительно того, что именно хранилось в складском комплексе на Троещине и что в итоге сгорело. Ответа не получили ни на один из вопросов.
В версии украинских СМИ, «горят склады со строительными материалами».
Тем временем поступают сообщения об атаках на объекты в Полтавской, Черниговской и Одесской областях. Там отработали БПЛА типа «Герань». Среди прочего атакованы цели в Кременчуге, только в данном случае противник утверждает, что удары наносились дронами X-типа. Если речь идёт о «Ланцетах», то, получается, что они преодолели расстояние более 200 км. Притом, что рекордная подтверждённая дальность применения составляет на данный момент порядка 100 км.
