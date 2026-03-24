Танк, почти САУ и машина огневой поддержки в одном лице: на Украине засветился бельгийский Leopard 1A5BE
Вместо введения
Уже давно из каждого утюга и чайника нам говорят о том, что зона проведения специальной военной операции на Украине стала эдаким полигоном, где все косвенные и прямые участники конфликта активно упражняются в натурных испытаниях своего оружия. И с этим, конечно, стоит согласиться: чего в эту чёрную дыру только не отправляли и отправляют по сей день — даже подумать страшно.
Однако не стоит забывать, что Украина — это ещё и международная витрина для производителей оружия, на которой они могут выложить свой товар лицом и продемонстрировать его в действии, заинтересовав потенциальных покупателей. Как говорится, кому война, а кому — мать родна.
К сожалению, на этот распаханный взрывами и залитый кровью прилавок мы ничего концептуально нового выложить не можем — война идёт, не до этого сейчас. А вот западные «партнёры» в лице частных оружейных компаний такую возможность прорекламировать свою продукцию не упускают. Ярким примером в данном случае является бельгийский танк Leopard 1A5BE, сочетающий в себе ограниченный функционал ствольной артиллерии и машины огневой поддержки.
О том, что эти изделия в опытном порядке будут отправлены на Украину, говорили давно — год назад. Теперь же засветилось и фото одного из образцов, сделанное где-то на просторах Незалежной, которое быстро разлетелось по украинским средствам массовой информации и отечественным телеграм-каналам. А это значит, что бельгийцы всё же пропихнули свою поделку в страну, где идёт затяжной вооружённый конфликт.
И они гипотетически могут рассчитывать на её коммерческий успех, поскольку машина, как утверждается, уже прошла испытания и может быть использована в боевых условиях.
Главное — башня
Если говорить в целом, то в данном случае интересен не весь танк целиком, тем более что его база — это шасси полностью устаревшего «Леопарда 1» с огромным недостатком в виде слабого бронирования. Гораздо занятнее выглядит его башня Cockerill 3105, разработанная бельгийской компанией John Cockerill. Именно она и выступает главным товаром, который бельгийцы хотят продемонстрировать на Украине.
Впрочем, продемонстрировать — не совсем правильное слово, поскольку такие башни уже давно рекламируются производителем для установки на колёсную и гусеничную технику, а их серийными (серия малая, но всё же) носителями являются, например, турецко-индонезийские танки Kaplan/Harimau. Так что речь именно о потенциальной эксплуатации изделия там, где воюют, а не просто устраивают покатушки-пострелушки на полигонах.
Итак, чем же башня, как вариант модернизации танка, может заинтересовать покупателей?
В первую очередь стоит отметить, что немалое количество стран имеют в своём арсенале устаревшие танки по типу того же немецкого «Леопарда 1» или американского М60 — где-то они находятся на хранении, а где-то имеют статус вполне боеспособных машин. Использовать их как полноценные танки в современных условиях крайне затруднительно из-за их полной моральной устарелости.
Однако, как показала практика СВО — самого крупного военного конфликта в Европе со времён Второй Мировой войны, — отправлять в утиль их не очень-то рационально. Даже имея большой парк современных танков, в случае затяжной войны скорее всего придётся расконсервировать старьё на гусеницах, которое, казалось бы, давно уже должно отправиться в отстойники и на «переработку».
Ещё один немаловажный фактор — это использование танков в не совсем типичном для них амплуа, а именно — применение этого вида боевой техники в качестве артиллерии. Нужда в таком извращении (а это именно извращение) возникла в зоне СВО с обеих сторон в результате нехватки полевой артиллерии и, особенно, самоходных арт. установок. Тем не менее, учитывая мнения западных военных экспертов, можно сказать, что на Западе к идее подобного использования танков тоже присматриваются, хотя бы даже на теоретическом уровне.
То, что предлагает компания John Cockerill, убивает двух зайцев одним выстрелом: новая башня может вдохнуть новую жизнь в устаревшие танки и сделать их вполне вменяемыми машинами огневой поддержки.
Башня и её оборудование
Для начала, пожалуй, следует сказать, что башня Cockerill 3105 — это не про защиту. Она выполнена из броневого алюминия с возможностью модульного усиления брони до уровня STANAG 5. Это означает, что как минимум в лоб она выдерживает попадания 25-мм подкалиберных неоперённых снарядов на расстоянии около полукилометра, а также держит осколки 155-мм осколочно-фугасных снарядов на дистанции до 25 метров в широких углах.
На фоне стальной брони шасси того же М60 такой уровень защиты, признаться, выглядит несколько комично. Однако следует учитывать, что и броня М60, а уж тем более «Леопарда 1», сама по себе выглядит комично в условиях активного применения кумулятивных средств поражения и кинетических боеприпасов танковых пушек — пробьют хоть корпус, хоть алюминиевую башню, разница невелика.
Тем более что варианты модернизации танков с установкой Cockerill 3105 опционально предусматривают установку комплекса активной защиты, системы обнаружения лазерного излучения для противодействия оружию, наводящемуся по лазерному лучу, а также комплекса акустического обнаружения — штуковины, которая по звуку выстрела может определить расположение стрелявшего (больше подойдёт для контртеррористических операций, чем для полноценных боёв, где выстрелы и взрывы превращаются в сплошной звуковой фарш).
При этом, в отличие от стандартных башен старых танков «Леопард 1» и М60, Cockerill 3105 является двухместной — имеющей рабочие места только для командира и наводчика-оператора. Заряжающий в ней не предусмотрен — его функционал исполняет автомат заряжания, вмещающий в себя 12-16 выстрелов и расположенный в кормовой части башни.
В плане электроники в рамках модернизации танков с установкой Cockerill 3105 предлагают уже ставшие стандартом решения по типу открытой архитектуры, позволяющей без особых проблем интегрировать в машину новые прицелы, навигационное и вычислительное оборудование в ходе последующих модернизационных мероприятий. В эти же стандартные решения входит и автоматизированная система управления огнём, в составе которой, стоит признать, весьма лютые прицелы.
В общем и целом они не особо отличаются от других современных изделий: командирский панорамный прицел-прибор наблюдения и прицел наводчика-оператора, обеспечивающие в тандеме режим «охотник-стрелок», когда командир ведёт наблюдение и, найдя цель, даёт точное целеуказание наводчику для её поражения. Но вот что касается их телевизионных и тепловизионных каналов, то дистанции там немаленькие.
Судя по заявлениям производителя, дальность обнаружения целей в дневных условиях составляет 18 километров (явно не наземных целей). На расстоянии 9 километров в дневных условиях электроника уже позволяет распознать цель и понять, что это не просто движущееся подозрительное пятно на дисплее, а что-то потенциально опасное. С дистанции 5 километров обеспечивается идентификация цели вплоть до распознавания её модели и принадлежности.
Тепловизионный канал (ночью) даёт результаты чуть скромнее. Обнаружение цели происходит на дистанции 15 километров, распознавание — на 7 километрах, а идентификация — на 3,5 километрах. Причём всё это богатство ещё и дополняется камерами кругового обзора, повышающими ситуационную осведомлённость экипажа танка на поле боя.
Вооружение
В качестве вспомогательного вооружения башня имеет спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт, а также (опционально) крепления для открытой или закрытой (дистанционно-управляемой) пулемётной установки, на которой можно разместить 7,62-мм или 12,7-мм пулемёт, либо установить на неё 40-мм автоматический гранатомёт — весьма важную в современных условиях штуковину, без которой (в рамках вооружения танка) эффективное поражение пехоты в окопах очень осложнено.
Основной калибр, предлагаемый специалистами John Cockerill, составляет 105-мм нарезная пушка Cockerill HP Gun. Она использует те же самые снаряды, что и старая-добрая НАТОвская пушка L7: оперённые подкалиберные снаряды, кумулятивные боеприпасы, осколочно-фугасные и бронебойно-фугасные снаряды, картечные «канистры» и проч.
При этом, что примечательно, пушка может стрелять тандемными управляемыми противотанковыми ракетами Falarick 105 — совместной разработкой Cockerill и украинского КБ «Луч». В полёте ракета управляется полуавтоматической системой по лазерному лучу, имеет дальность 5000 метров и пробивает 550 миллиметров стальной брони за динамической защитой.
Пушка Cockerill HP имеет ряд отличий от стандартной L7. Она чуть короче — длина ствола составляет 51 калибр против 52 калибров у L7 — и имеет дульный тормоз, что снижает силу отдачи и ударное воздействие пушки на корпус и башню танка в момент выстрела. По заявлениям производителя, максимальная сила отдачи Cockerill HP не превышает 150 килоньютонов, то есть орудие пригодно к установке даже на лёгкие платформы, в том числе колёсные.
При этом, за счёт автофретирования ствола и прочих конструкторских решений, пушка выдерживает на 20% большее давление при выстреле, чем L7. Это значит, что она даёт возможность использования снарядов с более мощными пороховыми метательными зарядами. Например, оперённый подкалиберный снаряд М1060А3 для L7 пробивает 500 миллиметров стальной брони под углом 60 градусов с 2 км. А модификация выстрела под индексом M1060CV для пушки Cockerill HP с усиленным метательным зарядом пробивает уже 560 мм с того же расстояния.
Ну и, пожалуй, главная особенность как пушки, так и башни в целом — это расширенные углы вертикальной наводки. Производитель толком не раскрывает информацию о том, какие конструкторские решения были применены в его изделии. Здесь даже немцы с французами более открытыми оказались, продемонстрировав механизм двойных цапф для пушки Leopard 2 A-RC 3.0, обеспечивающий ей широкие углы.
Так что имеются только общие сведения, что, дескать, сила отдачи у пушки меньше, противооткатные устройства оригинальной конструкции, цапфы иного исполнения и тому подобное.
В общем, пушка по вертикали может опускаться до -10 градусов, что вполне стандартно и за рамки реальности не выходит. А вот поднимается она аж до +42 градусов, что как минимум вдвое больше, чем практически у всех современных серийных танков. А это значит, что танк, имеющий такое орудие, может чувствовать себя куда увереннее в том же городском бою, поражая засевшую в зданиях пехоту.
Большие углы вертикальной наводки также позволяют намного эффективнее использовать танк в качестве эрзац-САУ, поражая цели на больших дистанциях за пределами прямой видимости. Экипажу не нужно мучиться, загоняя танк носом на какую-нибудь возвышенность в оборудованной позиции, как это часто делают в зоне специальной военной операции с обеих сторон. Просто выехал на неподготовленную позицию, поднял ствол на нужный угол, соответствующий дальности до цели, выстрелил и откатился.
Правда, полноценную САУ это из танка не делает. У самоходки и углы вертикальной наводки побольше, и метательные заряды переменные, которых нет у танковых выстрелов. Тем не менее на безрыбье и рак — рыба. Танк с такой башней и пушкой может стать большим подспорьем там, где артиллерии нет или её очень мало.
Выводы
Стоит признать, что бельгийцы успели воспользоваться шансом и загнали Leopard 1A5BE на Украину. И толк с этого, если изделие применят в боевых условиях, может действительно выйти, поскольку у многих стран ещё остались в запасах совсем древние танки, которые требуют модернизации. А модернизация, которая предлагается бельгийцами, может удовлетворить множество потребностей.
Она, конечно, не превращает танк в полностью современную машину: как ни крути, но недостаток в виде стальной гомогенной брони — спутника всех старых гусеничных машин этого типа — не исправить никак. Однако сделать из танка вполне боеспособную машину огневой поддержки, работающей на удалении от противника или в местах, где у противника нет тяжёлого вооружения, предложение бельгийцев вполне способно.
