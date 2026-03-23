ЗУР Patriot США ударила неподалёку от места пуска в Бахрейне

1 578 5
ЗУР Patriot США ударила неподалёку от места пуска в Бахрейне

Начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир заявил, что встречался с начальниками Генеральных штабов трёх стран Персидского залива. По его словам, эти страны продолжают тесные контакты с Израилем. Но сами страны не назвал.

Израильский генерал:



Мы объяснили им, почему мы начали эту войну против Ирана, и они признали, что осознают огромную опасность, исходящую от Тегерана.

Тем временем Израиль и США с одной стороны и Иран – с другой – вновь обменялись ударами. В ответ на прилёты по своим городам Иран атаковал объекты противника на территории Бахрейна.



По поступающим сведениям, поражены объекты американского 5-го флота. Ранее Иран в Бахрейне уничтожил топливный терминал, который был основным для Пятого флота ВМС США.

При этом целый ряд СМИ, включая Reuters, пишут о том, что в данном случае при попытке перехвата иранской ракеты «нештатно отработала американская противоракета комплекса Patriot».



На кадрах видно, что зенитная ракета (ЗУР) не смогла набрать достаточную высоту и в конечном итоге упала и взорвалась в нескольких сотнях метров от места пуска.

СМИ Бахрейна сообщают о том, что удар привёл к жертвам среди мирного населения, однако там пока опасаются обвинять США, заявляя, что ударила «иранская ракета». В Иране предлагают посмотреть на кадры работы американского «Пэтриота» и сделать правильные выводы, а также допросить тех, кто ЗРК на тот момент управлял.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:24
    Мы объяснили им, почему мы начали эту войну против Ирана, и они признали, что осознают огромную опасность, исходящую от Тегерана

    Все прекрасно понимают как евреи объясняют свои нападения на другие государства. request
    Ложь, провокации, агрессия...арсенал старый и проверенный.
  2. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 06:32
    Контакты Израиля с Ираном "тесными" не считаются? Какие же они тогда?
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 06:35
    Никонда такого не было и вот на тебе. На криворуких лохлов тут уже не спишешь.😀
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:49
      lukash66 hi ,ну так уже НАПИСАЛИ что это была ракета Ирана и фиолетово что там да как на самом деле,они школу с детьми уничтожили и как с гуся вода.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 06:49
    На кадрах видно, что зенитная ракета (ЗУР) не смогла набрать достаточную высоту и в конечном итоге упала и взорвалась в нескольких сотнях метров от места пуска.


    Знакомый почерк. lol

    https://vkvideo.ru/video-107986197_456244385