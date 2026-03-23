ЗУР Patriot США ударила неподалёку от места пуска в Бахрейне
Начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир заявил, что встречался с начальниками Генеральных штабов трёх стран Персидского залива. По его словам, эти страны продолжают тесные контакты с Израилем. Но сами страны не назвал.
Израильский генерал:
Тем временем Израиль и США с одной стороны и Иран – с другой – вновь обменялись ударами. В ответ на прилёты по своим городам Иран атаковал объекты противника на территории Бахрейна.
По поступающим сведениям, поражены объекты американского 5-го флота. Ранее Иран в Бахрейне уничтожил топливный терминал, который был основным для Пятого флота ВМС США.
При этом целый ряд СМИ, включая Reuters, пишут о том, что в данном случае при попытке перехвата иранской ракеты «нештатно отработала американская противоракета комплекса Patriot».
На кадрах видно, что зенитная ракета (ЗУР) не смогла набрать достаточную высоту и в конечном итоге упала и взорвалась в нескольких сотнях метров от места пуска.
СМИ Бахрейна сообщают о том, что удар привёл к жертвам среди мирного населения, однако там пока опасаются обвинять США, заявляя, что ударила «иранская ракета». В Иране предлагают посмотреть на кадры работы американского «Пэтриота» и сделать правильные выводы, а также допросить тех, кто ЗРК на тот момент управлял.
