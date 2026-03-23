Куба готовится к отражению возможной агрессии со стороны США

Куба готовится к отражению возможной агрессии со стороны США, в Гаване не исключают, что Трамп использует силовой вариант для установления контроля над островом Свободы. Об этом заявил замглавы МИД страны Карлос Фернандес де Коссио.

Вооруженные силы Кубы находятся в состоянии готовности к отражению возможной военной агрессии со стороны США. Как заявил де Коссио, было бы наивно игнорировать силовой сценарий попытки установления контроля над островом. При этом власти страны надеются, что до конфликта не дойдет и удастся избежать конфронтации.



Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого не произойдет.

Ранее Трамп заявил, что для него «будет честью» завоевать или освободить Кубу, которая находится в «очень плохом состоянии» и якобы только и ждет, когда придут США. Как подчеркнул американский лидер, он может сделать с Кубой «все, что захочет». Но займется островом Свободы только после того, как закончит с Ираном.

Западная пресса, в основном американская, утверждала, что США ведут с Кубой закрытые переговоры по отстранению от власти президента Кубы, но сам коммунистический строй трогать не будут. Однако в Госдепе США назвали это информацией, не соответствующей действительности.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 06:20
    ❝ Куба готовится к отражению возможной агрессии со стороны США ❞ —

    — «Patria o muerte!» – лозунг как никогда актуален ...
    1. Uncle Lee Звание
      +2
      Сегодня, 06:25
      Родина или смерть! —
      Это бесстрашных клятва.
      Солнцу свободы над Кубой гореть!
      Родина или смерть!
    2. ZovSailor Звание
      0
      Сегодня, 06:52
      «Patria o muerte!» – лозунг как никогда актуален

      hi Рыжий Сатана из Фашингтона только один раз применил секретное супер-пупер оружие диском бомбулятор при похищении из Венесуэлы президента Мадуро, в ИРИ это оружие не может помочь уже месяц.
      Стойкости кубинскому народу!
      iNO PASARAN!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    +2
    Сегодня, 06:21
    США давали гарантии ненападения на Кубу в свое время. request
    Как видим они ничего не стоят.
    1. Dimy4 Звание
      +2
      Сегодня, 06:29
      Как видим они ничего не стоят

      Гарантии США вообще ничего не стоят, кому бы они не давались. Захотел дал, захотел взял обратно, удобно.
  3. Ропот 55 Звание
    -2
    Сегодня, 06:33
    Два примера Венесуэла тоже готовилась и мы видим что получилось,и Иран готовился и результат виден ,а вот как Куба покажет время.
  4. Игорь Белобров Звание
    +1
    Сегодня, 06:37
    Ну если Трампуля с Ираном обделается, то точно попрет войска на Кубу для маленькой победоносной... Ну а если и кубинцы ему наваляют, то звезда Дони закатится под плинтус...
  5. Livonetc Звание
    0
    Сегодня, 06:53
    Для начала накачают Кубу наличкой под организацию беспорядков.
    Посмотрят на результат.
    А там будут решать о тех или иных методах захвата/ вторжения.
    И не факт, что Куба устоит перед волной бакса.
    Увидим, сохранился ли дух команданте Че и Фиделя в кубинцах.