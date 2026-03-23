Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого не произойдет.

Куба готовится к отражению возможной агрессии со стороны США, в Гаване не исключают, что Трамп использует силовой вариант для установления контроля над островом Свободы. Об этом заявил замглавы МИД страны Карлос Фернандес де Коссио.Вооруженные силы Кубы находятся в состоянии готовности к отражению возможной военной агрессии со стороны США. Как заявил де Коссио, было бы наивно игнорировать силовой сценарий попытки установления контроля над островом. При этом власти страны надеются, что до конфликта не дойдет и удастся избежать конфронтации.Ранее Трамп заявил, что для него «будет честью» завоевать или освободить Кубу, которая находится в «очень плохом состоянии» и якобы только и ждет, когда придут США. Как подчеркнул американский лидер, он может сделать с Кубой «все, что захочет». Но займется островом Свободы только после того, как закончит с Ираном.Западная пресса, в основном американская, утверждала, что США ведут с Кубой закрытые переговоры по отстранению от власти президента Кубы, но сам коммунистический строй трогать не будут. Однако в Госдепе США назвали это информацией, не соответствующей действительности.