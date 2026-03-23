Второй день переговоров США и Украины прорывов тоже не принёс

Второй день переговоров США и Украины в Майами закончился также безрезультатно, Зеленский уже успел обвинить Путина в том, что он якобы не хочет «заканчивать войну», хотя Россия в этих переговорах не участвовала.

Согласно публикуемой информации от американской и украинской делегаций, на переговорах шло обсуждение «ключевых вопросов и дальнейших шагов». Как предполагается, американцы пытались решить вопрос с выводом украинских войск с территории Донбасса, украинцы этому отчаянно сопротивлялись. Договориться снова не удалось, Зеленский на компромиссы не пойдет. А виноват во всем, оказывается, российский президент, якобы не желающий «заканчивать войну».



В целом ситуация остается довольно прозрачной: Путин не хочет заканчивать войну.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уже традиционно заявил, что переговоры были «конструктивными», а работа над мирным планом по Украине якобы завершена уже на 90%. Зеленский ждет возвращения делегации из Майами с более подробным докладом, после чего обещает сделать пару заявлений.

Россия, как уже говорилось выше, в этих переговорах не участвовала. По словам Пескова, трехсторонние переговоры поставлены на паузу, и когда они возобновятся, никто не знает. Трампу сейчас некогда, у него в приоритете Иран.
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 06:36
    Нет у этой говорильни никаких перспектив,США будут ради своей выгоды поставлять ВСУ оружие , разведданные и связь,ВСУ будут сопротивляться до последнего,Е.С. тоже со счетов скидывать нельзя. Вот и получается шоу ради шоу.
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 07:01
      hi Для получения положительного для РФ результата от двусторонних переговоров между пингвинами и бандеронацистов предлагается дополнить в качестве посредника от российской стороны дружественную иранскую делегацию.
      Ропот 55
        Ропот 55
        Сегодня, 07:10
        ZovSailor hi , не надо, России самой надо свои интересы отстаивать и добиваться всеми возможными путями не взирая на их честность и благородство. Не надо надеятся на "дядю" со стороны.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:51
    США в Украину вложила 400 миллиардов долларов...черная дыра.
    Где отдача...где деньги Зин...Трампу нужна прибыль с Украины...от Зеленского её не дождёшься.
    Стало быть Зеля стал мешать Трампу в бизнесе...тут еще этот Иран...ставки в покере растут...игра пошла не по плану.
    Ропот 55
      Ропот 55
      Сегодня, 06:57
      Тот же ЛЕХА hi ,это Трампу нужна прибыль хотя какая там прибыль большой вопрос,а вот Байден и его команда денежки на Украину отправляла без проблем и с минимальным отчётом, Зеленский нахамил Трампу у последнего дома и ничего жив здоров и не вредим. Значит не мешает,а вот Иран если вытянет может стать для Трампа гвоздем в крышку.