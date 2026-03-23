США не исключают инвестиций в российские газопроводы «Северный поток»

США не исключают инвестиций в российские газопроводы «Северный поток»

США проявляют интерес к российским газопроводам, планируя инвестировать в «Северные потоки». С таким заявлением выступил экс-советник Трампа Джордж Пападопулос.

Российская энергетика является одной из сфер, куда США могут вложить свои средства. Конечно же, после окончания конфликта на Украине и снятия с России санкций. Как предполагает Пападопулос, экономическое сотрудничество США и России будет постепенно восстанавливаться, в том числе и в энергетической сфере. Например, американцев очень сильно интересуют газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.



Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США.

На сегодняшний день Россия не поставляет газ в Европу через «Северные потоки», после подрыва в исправном состоянии находится всего одна нитка, три других повреждены взрывами. Как предполагается, за диверсией на «Северных потоках» стоят США, но все обвинения сейчас сыплются на Украину.

Ранее ряд экономических экспертов заявлял о планах Трампа на газопроводы «Северный поток». Президент США намерен поставлять российский газ в Европу, но по своим ценам и на этом неплохо зарабатывать.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:59
    Что то напрягают такие инициативы со стороны США.
    1. Livonetc Звание
      Livonetc
      +1
      Сегодня, 07:05
      Да и членс бы с ними.
      Пусть вкладывают.
      Нам не помешает.
      А Европе всё одно особо не поможет.
      Однако.полный развал и обнищание Европы нам не с руки.
      Иначе вновь выскочит из.табакерки какой либо дуче/фюрерок.
      А так.
      И америка будет подаивать европейскую отощавшую корову и мы потихоньку.
      Глядишь и ситуация успокоится.
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 07:07
        Пусть вкладывают.

        Так они же хотят свой вклад считать как вклад в акционерный капитал с последующим получением дивидендов.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:03
    Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США.

    Ничего не понимаю... request
    Взорвали же сами, теперь им нужно то что они уничтожили.
    Черте что. what
    Хотя... Германия теперь не при делах...будет питаться обьедками с барского стола США...ловко.
  3. VictorB Звание
    VictorB
    0
    Сегодня, 07:05
    На "Северном потоке" не инвестиции нужны, а репарации.
    Кто взорвал - пусть восстанавливает за свой счет плюс выплачивает недополученную прибыль.
  4. miry_mir Звание
    miry_mir
    0
    Сегодня, 07:09
    ах каков хитрец! сначала взорвали, а теперь типа отремонтирует и приберет себе, гейропа ваще будет ручная, чуть что и вентиль закроется.