США не исключают инвестиций в российские газопроводы «Северный поток»
США проявляют интерес к российским газопроводам, планируя инвестировать в «Северные потоки». С таким заявлением выступил экс-советник Трампа Джордж Пападопулос.
Российская энергетика является одной из сфер, куда США могут вложить свои средства. Конечно же, после окончания конфликта на Украине и снятия с России санкций. Как предполагает Пападопулос, экономическое сотрудничество США и России будет постепенно восстанавливаться, в том числе и в энергетической сфере. Например, американцев очень сильно интересуют газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2», я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США.
На сегодняшний день Россия не поставляет газ в Европу через «Северные потоки», после подрыва в исправном состоянии находится всего одна нитка, три других повреждены взрывами. Как предполагается, за диверсией на «Северных потоках» стоят США, но все обвинения сейчас сыплются на Украину.
Ранее ряд экономических экспертов заявлял о планах Трампа на газопроводы «Северный поток». Президент США намерен поставлять российский газ в Европу, но по своим ценам и на этом неплохо зарабатывать.
