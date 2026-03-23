Утром понедельника цены на нефть продолжили рост

3 306 7
Торги по нефти, стартовавшие на биржах Восточной и Юго-Восточной Азии, вновь придают ценам на «чёрное золото» ощутимый рост. Нефть марки Brent с пятницы прибавила порядка 3-4 долларов и продаётся на данный момент (7:00 мск) дороже 112 за баррель.

Цена на российскую марку нефти Urals тоже растёт. На указанный момент времени торги по марке этой нефти идут в диапазоне 105-106 долларов за баррель.

Западные аналитики подсчитали, что, несмотря на сохраняющиеся санкции (в первую очередь европейские), Россия от продажи нефти в марте заработала почти на 700 млн евро больше, чем в феврале. По итогам месяца прибавка может достичь 1 млрд евро.

На данный момент наиболее крупными импортёрами российской нефти являются Китай, Индия и Турция. Также поставки идут в Южную Корею, Бразилию, Сингапур. Свою заинтересованность в возобновлении поставок российской нефти выразил ряд стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам.

По оценкам экспертов, в марте среднесуточные поставки российской нефти на мировой рынок морским путём оцениваются в 4-4,5 млн баррелей. Их них примерно 75-80% приходится на упомянутые выше КНР, Индию и Турцию.

Ранее Дональд Трамп снял санкции в отношении российской нефти, находящейся в море. Это «послабление» от США действует на период до 11 апреля с возможностью продления. Примечательно, что США сняли санкции и с иранской нефти «на время войны». И это первая подобного рода отмена американских санкций против иранских углеводородов за несколько десятилетий, что вызвало недоумение в самих США - среди противников Трампа.

Но, как сказал их глава Минфина Скотт Бессент, мы будем использовать иранские баррели против Ирана, что придало дополнительный импульс критике в адрес американской администрации.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Ропот 55
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:12
    Эти цены скачат как белки в лесу,бывает от любого "чиха". К вечеру могут и вниз пойти,а могут и выше взлететь,рынок он такой рынок.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:00
      hi Помяните моё слово - Цены на нефть не будут расти бесконечно, а уже после отметки примерно 180- 200 баксов за бочку начнётся психологический криз, по таким запредельным ценам это золото не станет приносить прибыль в производимые сопутствующие товары и продавцы станут вынуждены опять снижать цены на нефть до ответного положительного реагирования рынка.
      Факт в том, что в будущем цена на нефть никогда не вернётся на свою прежнюю цену в вилке 60-80 баксов за бочку.
    Alex F._2
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 08:01
      Так точно! И год-два назад цены и без подобных конфликтов в "нефтяном треугольнике" и даже без Тампона росли и побольше нышешнего...
  Serafim
    Serafim
    0
    Сегодня, 07:26
    Цены на нефть сами не растут, это биржевые спекулянты, с огромной радостью, набивают свои карманы деньгами.
  Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 07:27
    К вечеру "чихать" на Ближнем Востоке точно не перестанут. Война ещё долго продлится, но и после её окончания надо будет ещё восстанавливать нефтегазовую инфраструктуру.
  pudelartemon
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:00
    Да,кому война,а кому и мать родна. Как ни цинично это выглядит.
  Ехим
    Ехим
    0
    Сегодня, 08:16
    Коротко оо итогах войны на ближнем востоке:
    1. С иранской нефти сняты санкции
    2. Хаменеи заменен на Хаменеи
    3. Иран сделал платный проход по Ормузу