Утром понедельника цены на нефть продолжили рост

Торги по нефти, стартовавшие на биржах Восточной и Юго-Восточной Азии, вновь придают ценам на «чёрное золото» ощутимый рост. Нефть марки Brent с пятницы прибавила порядка 3-4 долларов и продаётся на данный момент (7:00 мск) дороже 112 за баррель.Цена на российскую марку нефти Urals тоже растёт. На указанный момент времени торги по марке этой нефти идут в диапазоне 105-106 долларов за баррель.Западные аналитики подсчитали, что, несмотря на сохраняющиеся санкции (в первую очередь европейские), Россия от продажи нефти в марте заработала почти на 700 млн евро больше, чем в феврале. По итогам месяца прибавка может достичь 1 млрд евро.На данный момент наиболее крупными импортёрами российской нефти являются Китай, Индия и Турция. Также поставки идут в Южную Корею, Бразилию, Сингапур. Свою заинтересованность в возобновлении поставок российской нефти выразил ряд стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам.По оценкам экспертов, в марте среднесуточные поставки российской нефти на мировой рынок морским путём оцениваются в 4-4,5 млн баррелей. Их них примерно 75-80% приходится на упомянутые выше КНР, Индию и Турцию.Ранее Дональд Трамп снял санкции в отношении российской нефти, находящейся в море. Это «послабление» от США действует на период до 11 апреля с возможностью продления. Примечательно, что США сняли санкции и с иранской нефти «на время войны». И это первая подобного рода отмена американских санкций против иранских углеводородов за несколько десятилетий, что вызвало недоумение в самих США - среди противников Трампа.Но, как сказал их глава Минфина Скотт Бессент, мы будем использовать иранские баррели против Ирана, что придало дополнительный импульс критике в адрес американской администрации.

