Грэм: мы взяли японскую Иводзиму, возьмём и иранский Харк

Внесенный в России в списки экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм* призывает Трампа провести военную операцию с захватом иранского острова Харк в Персидском заливе, через который идет до 90% экспорта иранской нефти.

Грэм выступил в эфире Fox News, порассуждав о военной операции США против Ирана «Эпическая ярость». Говоря о перспективах наземной операции, сенатор призвал Трампа захватить иранский остров Харк, напомнив про взятие американской армией острова Иводзима в ходе Второй мировой войны. По словам Грэма*, американские военные могут повторить этот подвиг. Правда, сенатор забыл добавить, что в битве за Иводзиму американцы потеряли убитыми и ранеными примерно 28 тысяч солдат за 36 дней боев.



Мы провели битву при Иводзиме, мы можем сделать это снова...

Также Грэм* выступает против любых переговоров с Ираном, настаивая на жёстком уничтожении всех его военных возможностей. По его словам, необходимо довести Иран до такого состояния, при котором «народ восстанет» и снесет режим аятолл.

Нам не нужно по-настоящему беспокоиться о переговорах с Ираном. Нам нужно держать их в узде. О чем вы собираетесь договариваться с Ираном? Я хочу сдерживать их, взять их ракетную программу и оставить её в разрушенном состоянии. Убедиться, что они никогда не смогут совершить рывок к ядерному оружию. Убедиться, что у них нет денег на поддержку терроризма, контролировать остров и надеяться, что народ восстанет.
  1. Романенко Звание
    +7
    Сегодня, 07:17
    Грэм: мы взяли японскую Иводзиму, возьмём и иранский Харк

    А что это Грэм не в каске и не с винтовкой? За"МЫКАЛ" так давай, лично возгавь штурм, к Иводзиме не успел, на Харке тебе уж найдут место под могилку.
    1. Ропот 55 Звание
      +6
      Сегодня, 07:22
      Романенко hi ,такие , цензура, НИКОГДА не идут в первых рядах и не поведут за собой полки,это упыри они только и могут чужие жизни на свои амбиции разменивать.
      1. lubesky Звание
        0
        Сегодня, 07:34
        Подскажите коллеги, он сам на Иводзиму высаживался или как? Просто его возраст не знаю… wassat
    2. ZovSailor Звание
      0
      Сегодня, 07:50
      Романенко
      Сегодня, 07:17
      А что это Грэм не в каске и не с винтовкой? За"МЫКАЛ" так давай, лично возгавь штурм, к Иводзиме не успел, на Харке тебе уж найдут место под могилку.

      hi Этот иврэйский поц и голубой лоббирует интересы ВПК и свои личные.
      Он имеет свои откаты от жыдонаркофюрера, поэтому часто навещает бандерштат для получения гонорара.
      В текущей обстановке ему поступают откаты от ВПК в ходе заключения дополнительных контрактов Пентагоном на поставки вооружений в Персидский залив.
  2. Ропот 55 Звание
    +5
    Сегодня, 07:20
    Трамп уже и сам не рад что втянулся в такой размен,а тут ещё предлагают увеличить количество гробиков под звездно-полосатым. С непонятным результатом. Сейчас не тогда,ракеты и безпилотники могут захват острова превратить в катастрофу для захвативших. А это Трампу надо?
    1. Azim77 Звание
      +1
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Ропот 55
      Трамп уже и сам не рад что втянулся в такой размен

      при котором «народ восстанет» и снесет режим аятолл.

      Пока советниками у Трампа будут такие "не наши", то и результат его политики будет через ж.. Думали легко устроить переворот, учитывая тяжелое экономическое состояние, быстро со всем разобраться, своего кандидата поставить у власти. Но вместо этого практически подарили верхушке Ирана повод сплотить народ, перевести экономические проблемы на внешнего врага. Прямо на деле проявили тот самый образ коварного и извращенного врага, чем помогли доказать правоту их идеологии, происходящие события перевести на возвеличивание храбрости народа, его стойкости и героизации жертв. Что особо благодатная тема на БВ. Одним словом добились того, что укрепили власть. И теперь в тупике, а как с ней и главное с кем дальше общаться.
      1. Владислав_В Звание
        0
        Сегодня, 08:39
        Цитата: Azim77
        И теперь в тупике, а как с ней и главное с кем дальше общаться.

        Со всеми будут общаться.Как всегда, подкуп и страх для власти. Справедливую, честную власть народу.
  3. роман66 Звание
    -2
    Сегодня, 07:33
    Нет, а в чем-то он и прав. Сильный если - так покажи это. Цели и задачи обрисовывает ясные.
  4. Федор Соколов Звание
    0
    Сегодня, 07:35
    Идиот! Иводзима находится от Хонсю 1200 км, а Харк находится в 25 км от континентального Ирана, не где-то там в открытом океане, а в Персидском заливе который Иран насквозь простреливает. Кроме того во время второй мировой войны у Японии просто не было дальнобойных высокоточных средств поражения.
  5. Ray Звание
    +2
    Сегодня, 07:40
    Наши тоже так. Освободила ведь Красная армия в годы ВОВ Украину за чуть более чем год! А современная шойгушная 2-я армия мира, с неимеющими аналогов оружием и боевыми роботами, о которых шойгу еще в 21-м году вроде поведал, с закаленной на парадах, танковых биатлонах боевой техникой и вовсе освободит за период с 22 февраля 2022 года по 9 мая 2022 г.
    Эту шаболду Трамповскую я тоже так же почему то воспринимаю, как подшойгушное МО. Хотят все нахрапом делать. Без глубокого анализа и должной подготовки.
    Военное руководство при Буше младшем, что в 2003 году Саддама Хуснйна принасекомили, на фоне этих д. -лоидов гениями стратегии и тактики воспринимаются. Готовились несколько месяцев, высадили в Кувейт в течении нескольких месяцев полумиллионную союзническую армию, наладили логистику, провели всю необходимую разведку, наверняка купили тех, кого можно было купить, и только потом начали утюжить иракцев со всех калибров. В итоге всяли Багдад за 3 недели.
  6. Atlant83 Звание
    +3
    Сегодня, 07:40
    Уж кто поддерживает терроризм, так это сам Грэм. И держать в узде нужно сами штаты, чтобы не распускали свои грабли по всему миру.
  7. Комментарий был удален.
  8. bar Звание
    +1
    Сегодня, 07:48
    мы взяли японскую Иводзиму, возьмём и иранский Харк

    Можете конечно и взять, но зачем? На Иводзиме шли к победе во второй мировой, а тут цель какая? Выполнить просьбу еврейского друга Биби?
  9. pudelartemon Звание
    +1
    Сегодня, 07:55
    Бесстрастный ИИ выдаёт:
    Потери США при взятии Иводзимы:
    Погибшие: около 6 800–7 000 человек
    Раненые: примерно 19 000–20 000 человек
    Общие потери: свыше 26 000 человек
    При повторении хотя бы 20% таких потерь судьба и Трампа, и Грэма, и республиканской партии выглядит очень кисло. Если не сказать трагично.
  10. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 07:59
    Зачем брать остров Харк,американцы на карту смотрели ?
  11. Fangaro Звание
    -1
    Сегодня, 08:13
    Конгресс!...
    А Конгресс США объявлял войну Ирану?
  12. Thumbs Звание
    0
    Сегодня, 08:33
    Прсмотрите не это, это же долбанный рептилоид под личиной хомосапиес)
  13. Earl Звание
    0
    Сегодня, 08:38
    Едва ли Иводзиму брали глиномесы вроде Грема, но если ему так хочется повторить, то его на Харк и следовало бы отправить.
  14. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 08:41
    сенатор Линдси Грэм* призывает Трампа провести военную операцию с захватом иранского острова Харк
    Вот его дети бы участвовали в захвате этого острова! Показали бы пример wink