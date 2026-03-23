Переведённые в штурмовики операторы БПЛА ВСУ «пропали без вести» под Волчанском

Переведённые в штурмовики операторы БПЛА ВСУ «пропали без вести» под Волчанском

Украинское командование снова столкнулось с нехваткой простых пехотинцев и снова пошло по уже проторенному пути, переводя военнослужащих других специальностей в пехоту. В частности, такие перестановки начались в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пытающейся держать оборону в районе Волчанских хуторов на Харьковском направлении.

Согласно данным от российских и украинских ресурсов, командование 159-й ОМБр ВСУ перевело в штурмовики целое отделение из состава батальона беспилотных систем. Новоявленные штурмовики были отправлены в атаку в районе Волчанских хуторов, где благополучно и полегли, перейдя в категорию «пропавших без вести». Как правило, украинские командиры стараются не подтверждать гибель личного состава, поэтому в ВСУ и «потерь нет».



Стоит отметить, что массовые переводы операторов БПЛА, связистов и т. д. в пехоту в ВСУ практиковались в прошлые годы. Эта тема была весьма острой и даже обсуждалась на уровне Верховной Рады. Затем Сырский своим решением запретил отправлять специалистов в штурмовики, но, как видно, данный запрет долго не продержался.

Ранее ряд украинских военных экспертов критиковал Сырского именно за такие переводы, заявляя, что подготовка специалиста занимает больше времени, чем простого пехотинца, и делать из них штурмовиков - это все равно, что стрелять из пушки «золотыми снарядами».
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:50
    Война все спишет...на покойниках можно бизнес делать...конечно это аморально...но деньги не пахнут...ничего личного.
    1. Livonetc Звание
      Livonetc
      0
      Сегодня, 07:57
      Главное, что бы война победой завершилась.
      Победа все спишет победителям, а проигравших поосто спишет.
  2. Панадол Звание
    Панадол
    +1
    Сегодня, 07:56
    Думаю, с компьютерщиков, пехотинцы так себе . Одно дело в контру гонять. Другое в настоящую атаку идти.
    Так что, пока нет круче человека , чем тот, что с ружьем.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:59
    И все таки, обсуждение, как у них все плохо, не вызывает такого интереса, чем то, а как у нас там дела? soldier
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 08:03
    Цитата: rocket757
    как у нас там дела?

    А у нас это под грифом ДСП и "секретно"...ибо будут мелькать фамилии интересных людей...да и для врага такая информация на вес золота...знать кому можно подогнать ослика с золотом...дорогого стоит.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 08:17
      Да кто его знает как . Беседу вел вчера с человеком . Хреначать полными пакетами так проблем с БК нет .
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 08:08
    Противник смог вернуть под контроль юго-запад Купянска вплоть до реки Оскол

    Что-то начинают беспокоить результативность контратак ВСУ.
    Вчера вот сообщили об их успехах под Часвым Яром.
    А байками,что у них кончается пехота нас кормят уж не один год.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:33
      Вчера вот сообщили об их успехах под Часвым Яром.

      за взятие Часова Яра - МО отчитались давно, но западные предместья оставались в серой зоне - до сих пор...
      Отчеты у нас - только красивые, а что за ними?
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 08:11
    Наверное операторам бпла ТЦКашники гарантировали, что будут только операторами бпла? Сказали бы правду, было бы меньше трупов. Но и бабушек ягушек меньше б летало.
    А отделение из батальона... Может теперь на украине такие взыскания? Наряд вне очереди. Выжил - отпуск на 10 дней. В пределах ВЧ.
  7. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 08:15
    командование 159-й ОМБр ВСУ перевело в штурмовики целое отделение

    Давайте подумаем, целое отделение... которое закрыло участок фронта какой протяженности?
    Вот и я думаю, что критического по факту не произошло. Убрали лишних, оптимизировав подразделение, увеличив нагрузку на оставшихся. Можно было бы порассуждать на предмет ухудшения снабжения ВСУ беспилотниками, но как с той стороны летело по нашим парням, так и продолжает лететь с той же интенсивностью. Зеля вон готов беспилотники в Европу продавать, значит нет недостатка ни в элементной базе, ни в расчетах. Так что рано радоваться подобным новостям, это еще не показатель, просто помним, если на одном направлении убыло, значит на другом прибыло...
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 08:17
    Еще года 2-3 - и остаток территории ДНР будет освобожден, а вот как быть с Запорожской и Херсонской областями, это ведь территории России, и на них враг? Это еще несколько лет, но задача осложняется тем, что нужно переходить на правый берег Днепра, форсировать Днепр, а значит, кстати, и создать плацдармы на том берегу. Опять возникает угроза разрушения мостов и переправ. Теперь техника мало используется, идут штурмовики, значит, зимой они могут идти по льду, летом быстро ночью переплывать на гидроциклах, или просто вплавь, а артиллерия и дроны будут поддерживать со своего берега. Это может длиться вообще бесконечно, но это нужно, это наша земля
  9. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 08:37
    Чёт я Гудвина вспомнил...
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 08:40
    Неназванные "ресурсы"... это не "Резидент с Легитимным"?
    Одновременно и украинские ,и российские.
    Тогда да, все верно, эти не соврут...