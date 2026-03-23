Украинское командование снова столкнулось с нехваткой простых пехотинцев и снова пошло по уже проторенному пути, переводя военнослужащих других специальностей в пехоту. В частности, такие перестановки начались в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пытающейся держать оборону в районе Волчанских хуторов на Харьковском направлении.Согласно данным от российских и украинских ресурсов, командование 159-й ОМБр ВСУ перевело в штурмовики целое отделение из состава батальона беспилотных систем. Новоявленные штурмовики были отправлены в атаку в районе Волчанских хуторов, где благополучно и полегли, перейдя в категорию «пропавших без вести». Как правило, украинские командиры стараются не подтверждать гибель личного состава, поэтому в ВСУ и «потерь нет».Стоит отметить, что массовые переводы операторов БПЛА, связистов и т. д. в пехоту в ВСУ практиковались в прошлые годы. Эта тема была весьма острой и даже обсуждалась на уровне Верховной Рады. Затем Сырский своим решением запретил отправлять специалистов в штурмовики, но, как видно, данный запрет долго не продержался.Ранее ряд украинских военных экспертов критиковал Сырского именно за такие переводы, заявляя, что подготовка специалиста занимает больше времени, чем простого пехотинца, и делать из них штурмовиков - это все равно, что стрелять из пушки «золотыми снарядами».

