Израиль поддержал ультиматум Трампа, начав удары по инфраструктуре Ирана

2 536 11
Израиль полностью поддерживает ультиматум Трампа Ирану и уже начал масштабную серию ударов по иранской инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Накануне Трамп дал Ирану 48 часов на «полное открытие» Ормузского пролива, предупредив, что если этого не случится, то США «уничтожат» всю энергетическую инфраструктуру исламской республики. По словам Трампа, авиация США будет наносить удары по иранским электростанциям, начиная с самой крупной.



Израиль полностью поддержал Трампа, выступив за крупномасштабные удары по энергетике Ирана. Как заявляют в ЦАХАЛ, ВВС Израиля уже начали наносить удары по инфраструктуре Ирана, но пока неясно, попали ли под них электростанции. Информации нет ни с одной, ни с другой стороны.

ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру (...) в Тегеране.

Тегеран накануне ответил на ультиматум Трампа, заявив, что не собирается его выполнять. А если США и Израиль начнут бить по энергетической инфраструктуре, то мало никому не покажется. Иран обещает массированные удары не только по Израилю, но и по монархиям залива, выступающим на стороне антииранской коалиции. Ормуз открывать иранцы тоже не собираются.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  rocket757
    +1
    Сегодня, 08:06
    Израиль полностью поддерживает ультиматум Трампа
    Хвост виляет собакой... правда, где тут хвост, а где собака, уже, как то, НЕ ВОПРОС.
    Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:12
      rocket757 hi ,это точно,Трамп я даю 48 часов на подумать, Нетаньяху мы начали бомбить чтоб думалось веселее,думается мне Иерусалим все сделает чтоб Вашингтон пошёл до конца и не соскочил с этого кукана.
      rocket757
        +1
        Сегодня, 08:15
        Дело мутное, вроде как, но на столько все ясно, что... а вот дальше будем посмотреть, у кого, что получится/не получится... soldier
  андрей мартов
    -2
    Сегодня, 08:10
    Не удивлюсь ежели завтра Израиль начнёт наносить авиаудары по Дании поддержав тем самым Трампа в его стремлении овладеть Гренландией. . . sad
  Наводлом
    +2
    Сегодня, 08:14
    Ирану придётся сконцентрировать ответные удары исключительно на израильской инфраструктуре.
    Это наиболее чувствительное для вражеской коалиции место.
    Горящие арабские НПЗ не поймут евреев.
    Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:26
      Наводлом hi ,а "удобная" позиция мы предоставляем землю и инфраструктуру для США которая уничтожает Иран(одна история с ударом по школе чего стоит), но Иран не должен бить в ответ по базам и инфраструктурным объектам,а как же единоверие и соседство?
    Аркадий007
      0
      Сегодня, 08:41
      Тут, предполагаю, разделение эффекта от ударов Ирана на два направления.
      Если бить по нефте и газодобыче друзей США и Израиля - удар по мировой экономике.
      Если бить только по Израилю - больно будет только Израилю, США отсидятся в стороне.
      Я бы бил больше по Израилю исходя из запасов вооружения и исторической неприязни.
  Echolot
    +2
    Сегодня, 08:20
    Всё же мне кажется, что Израилю специально подкинули такой кусок, чтобы он им подавился. США - дело десятое, отряхнутся и побегут дальше, после Вьетнама и Афганистана это так, небольшой конфуз на пьянке. А вот Израиль входит в период, когда ресурсов на Ливан, Сирию и войну с Ираном и противостояние с остальными просто истощат государство. Посмотрим, как треть неработающих хасидов поможет добить страну.
  Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:21
    ❝ Тегеран накануне ответил на ультиматум Трампа, заявив, что не собирается его выполнять. А если США и Израиль начнут бить по энергетической инфраструктуре, то мало никому не покажется ❞ —
    ❝ Израиль полностью поддерживает ультиматум Трампа Ирану и уже начал масштабную серию ударов по иранской инфраструктуре ❞ —

    — Израилю показалось мало ...
  NICK111
    0
    Сегодня, 08:24
    Израиль имеет железобетонные гарантии от Рыжего, потому и действует так нахально. Дырявый купол ничему не учит. Это пока. Скоро процесс обучения пойдет более успешно.
    частное лицо
      0
      Сегодня, 08:30
      Скоро процесс обучения пойдет более успешно.

      Скорее уж бы . До Пасхи чтобы чтобы евреи получили "своё" по самое нехочу.