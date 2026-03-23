Израиль поддержал ультиматум Трампа, начав удары по инфраструктуре Ирана
Израиль полностью поддерживает ультиматум Трампа Ирану и уже начал масштабную серию ударов по иранской инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Накануне Трамп дал Ирану 48 часов на «полное открытие» Ормузского пролива, предупредив, что если этого не случится, то США «уничтожат» всю энергетическую инфраструктуру исламской республики. По словам Трампа, авиация США будет наносить удары по иранским электростанциям, начиная с самой крупной.
Израиль полностью поддержал Трампа, выступив за крупномасштабные удары по энергетике Ирана. Как заявляют в ЦАХАЛ, ВВС Израиля уже начали наносить удары по инфраструктуре Ирана, но пока неясно, попали ли под них электростанции. Информации нет ни с одной, ни с другой стороны.
ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру (...) в Тегеране.
Тегеран накануне ответил на ультиматум Трампа, заявив, что не собирается его выполнять. А если США и Израиль начнут бить по энергетической инфраструктуре, то мало никому не покажется. Иран обещает массированные удары не только по Израилю, но и по монархиям залива, выступающим на стороне антииранской коалиции. Ормуз открывать иранцы тоже не собираются.
