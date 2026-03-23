Монархии Залива продают «коммерческое» золото из-за бюджетных проблем

2 428 10
Цены на золото продолжают падение в течение нескольких дней. К настоящему моменту процесс падения ускорился до рекорда – почти 15% с начала месяца. Унция этого драгоценного металла торгуется в районе 4200 на восточноазиатских биржах, притом что 1-2 марта цены были на 1000 с лишним долларов выше.

Одной из причин падения цен на золото стал, по мнению экономистов, процесс активной продажи золота монархиями Персидского залива. Утверждается, что наибольшие объёмы золота для покрытия растущего дефицита бюджета продают Катар и Саудовская Аравия. Напомним, что ранее в Саудовской Аравии были прилёты по основному нефтяному порту Янбу на Красном море и по инфраструктуре крупнейшей нефтяной компании мира – Saudi Aramco. Катар получил серию ударов по своей газодобывающей и газоперерабатывающей инфраструктуре, включая предприятие по сжижению природного газа.

К активной распродаже золота, как сообщает ближневосточная пресса, подключились и ОАЭ, которые сталкиваются со значительным кризисом доходов от продажи нефти ввиду перекрытия Ормузского пролива для связанных с Израилем и Западом танкеров.

Сообщается, что речь пока не идёт о государственных резервах – продают сугубо «коммерческое золото» в попытке стабилизировать ситуацию с бюджетом. Наибольшие объёмы золота с начала марта проданы коммерческими структурами в Дубае. Однако независимые экономисты считают, что термин «коммерческое золото» на самом деле может быть ширмой для золота из госрезервов стран Залива – с тем, чтобы сообщения о распродаже золотых резервов не вызвали панику на региональном и глобальном рынках. Однако официально продажа драгметалла из госрезервов не подтверждается.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    0
    Сегодня, 08:07
    Засуетились Шейхи, зашевелились. Не хорошо ожил Ближний восток.
  2. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 08:09
    ввиду перекрытия Ормузского пролива для связанных с Израилем
    Ответ на большую часть вопросов, проблемами, именно в этом...
  3. pudelartemon Звание
    -1
    Сегодня, 08:12
    Вполне вероятная причина падения цен на золото. Хотя такого же падения цен на серебро это не объясняет. Всё непонятно и всё против правил и прогнозов.
    Но мы свою золотую фиксу продавать не будем - подождём пока подорожает laughing
  4. андрей мартов Звание
    0
    Сегодня, 08:20
    Скорей всего шейхи залива в панике и из за этого начали распродажу своих золотых пистолетов,золотых АК-47 и усыпанных с ног до головы золотом . . .гаремов. . . hi
  5. Fangaro Звание
    +1
    Сегодня, 08:20
    Золото кушать нельзя. И заправить авто скорой помощи нельзя.
    За золото можно многое купить. Даже больше, чем за проданную нефть.
    А можно купить за золото гражданство любой страны?!
    А мир во всём мире можно купить за золото?!
    Или согласие между всеми москвичами, хотя бы?
    От Хаттаба до Абрама. И между ними согласие с Иваном.
    1. Грац Звание
      0
      Сегодня, 08:38
      но золото в период войн лучше иметь под рукой, чем рисованные бумажки или виртуальные циферки которые лежат на вашем счете на сервере в сша, нет, лучше золото, которое вы всегда можете потрогать, которое у вас под рукой
  6. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 08:23
    Специалисты отмечают, что физически/реально осязаемооо золота на продажу/на рынках, не много... а спекулятивные, "бумажные" объемы, это вообще спекулятивные дела и не более того.
  7. nobody75 Звание
    0
    Сегодня, 08:34
    Покупайте! В условиях нестабильности золото взлетит!
    С Уважением
  8. Грац Звание
    0
    Сегодня, 08:36
    а что у них кроме золота больше нет ликвидных резервов, очень странно
    1. Южноукраинец Звание
      0
      Сегодня, 08:43
      Только песок). Нефть, газ не продаётся, а недвижимость, пока некому не нужна.