Монархии Залива продают «коммерческое» золото из-за бюджетных проблем

Цены на золото продолжают падение в течение нескольких дней. К настоящему моменту процесс падения ускорился до рекорда – почти 15% с начала месяца. Унция этого драгоценного металла торгуется в районе 4200 на восточноазиатских биржах, притом что 1-2 марта цены были на 1000 с лишним долларов выше.Одной из причин падения цен на золото стал, по мнению экономистов, процесс активной продажи золота монархиями Персидского залива. Утверждается, что наибольшие объёмы золота для покрытия растущего дефицита бюджета продают Катар и Саудовская Аравия. Напомним, что ранее в Саудовской Аравии были прилёты по основному нефтяному порту Янбу на Красном море и по инфраструктуре крупнейшей нефтяной компании мира – Saudi Aramco. Катар получил серию ударов по своей газодобывающей и газоперерабатывающей инфраструктуре, включая предприятие по сжижению природного газа.К активной распродаже золота, как сообщает ближневосточная пресса, подключились и ОАЭ, которые сталкиваются со значительным кризисом доходов от продажи нефти ввиду перекрытия Ормузского пролива для связанных с Израилем и Западом танкеров.Сообщается, что речь пока не идёт о государственных резервах – продают сугубо «коммерческое золото» в попытке стабилизировать ситуацию с бюджетом. Наибольшие объёмы золота с начала марта проданы коммерческими структурами в Дубае. Однако независимые экономисты считают, что термин «коммерческое золото» на самом деле может быть ширмой для золота из госрезервов стран Залива – с тем, чтобы сообщения о распродаже золотых резервов не вызвали панику на региональном и глобальном рынках. Однако официально продажа драгметалла из госрезервов не подтверждается.

