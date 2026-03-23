Полковник Безруков: Происходящее с интернетом сегодня злит россиян

Полковник Безруков: Происходящее с интернетом сегодня злит россиян

Один из крупных российских экспертов в сфере деятельности специальных служб, профессор Института международных отношений (МГИМО) полковник СВР Андрей Безруков прокомментировал события в России, связанные с блокировками интернета.

По словам полковника Безрукова, то, происходит в информационно-коммуникационной сфере сегодня, ненормально и ухудшает жизнь в стране. С таким заявлением Андрей Безруков выступил в эфире программы «Эмпатия Манучи».



По словам профессора МГИМО, работать надо не подключением или отключением, а работать надо внутри электронной площадки – того же Телеграма. Андрей Безруков отметил, что происходящее с интернетом сегодня просто злит людей.

Безруков:

У россиян просто нет другого инструмента, им его не сделали. Они пользуются тем инструментом, который есть, и они в нём борются. И это мировой инструмент, в отличие от Max. То есть мы, вырубая Телеграм, вырубаем наше внешнее влияние на диаспору, на Украину, на Запад, на Восток. (…) Я немножко злой, да...

Профессор отметил, что его выводит из себя непродуманность решений, когда всё делают, чтобы обозлить собственный народ на фоне продолжающейся войны.

Напомним, что в последнее время стабильный доступ к Телеграму в большинстве регионов России практически исчез. Объясняется это и борьбой с мошенниками, и борьбой с террористами, как будто ни те, ни другие не способны технически решить вопрос с блокировкой или просто переключиться на другие средства связи, мессенджеры.

Большой проблемой для граждан России становятся и систематические отключения мобильного интернета, что объясняется «борьбой с украинскими БПЛА». Однако эти отключения не уменьшают число вражеских дронов, которые долетают до самых разных регионов страны. Только за минувшую ночь на Ленинградскую область была совершена атака более чем полусотней дронов, которые, получается, преодолели несколько сотен километров.

  1. Комментарий был удален.
  2. andr327 Звание
    andr327
    -12
    Сегодня, 09:07
    Интернет конечно удобно, но ведь надо бы и головой работать. А не спрашивать у Алисы и т.п.
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 09:09
      Цитата: andr327
      А не спрашивать у Алисы и т.п.

      Так Алису как раз и не заблокировали))
      1. andranick Звание
        andranick
        -1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: Володин
        Так Алису как раз и не заблокировали))
        а вот стоило бы
    2. Джексон Звание
      Джексон
      +7
      Сегодня, 09:23
      Представьте, кроме Алисы есть немало сайтов в интернете. Есть узкоспециализированные видео, которые на Ютюбе то нечасто встречаются, не говоря уж про наш хромоногий аналог . Конечно, проще отключить, запретить, заблокировать...
    3. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 09:30
      Реклама по тв идёт, где ребёнок уроки делает с помощью жпт чата... fool
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:07
    Только за минувшую ночь на Ленинградскую область была совершена атака более чем полусотне дронов, которые, получается, преодолели несколько сотен километров.

    наверно около тысячи километров...
    и сколько этих мессенджеров в нашем распоряжении?

    и сколько этих мессенджеров в нашем распоряжении?
  4. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +9
    Сегодня, 09:10
    Автор прав. Когда нет ума доминирует "административный восторг".
    1. zelivee Звание
      zelivee
      +5
      Сегодня, 09:18
      Согласен с вами и автором. Те кто захотел уже нашли инструменты для обхода блокировок. Только зачем власти злят собственное население. Такое впечетление те кто принимают решения о блокировках и запретах начинают день с чтения бумажных сми и тв.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 09:31
        Цитата: zelivee
        Такое впечетление те кто принимают решения о блокировках и запретах начинают день с чтения бумажных сми и тв.

        Я даже догадался о ком Вы laughing
        1. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +2
          Сегодня, 09:52
          Я даже догадался о ком Вы
          Думаю, проблема тут ещё глубже ( в смысле ниже плинтуса) это делается именно для того, чтобы вызвать возмущение, т.к. для вражеских спецслужб и их пособников нет проблем в коммуникации и без телеги и ватцапа. И "большой административный" ум тут не причём. А причём целенаправленная политика вот таких шагов для "благих намерений", которые вызывают только отторжение у людей.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 09:14
    С таким заявлением Андрей Безруков выступил в эфире программы «Эмпатия Манучи».

    Раньше эта программа была на Ютубе и было очень много просмотров, теперь она значительно потеряла зрителей из-за глупого ограничения интернета. И я тоже злой..
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Сегодня, 09:16
    Ой покритикуют за такие слова...
    И полковник, и профессор, и МГИМО и СВР.

    Чего злиться то?
    Нужно ходить на все выборы. И жаловаться, письменно, на всё, что считаете неправильным.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +9
    Сегодня, 09:18
    Происходящее с интернетом сегодня злит россиян

    ну, есть же расхожая шутка-мем:

    - В рамках импортозамещения, в правительстве объявили о полном переходе, с европейских и американских санкций, на отечественные
    Теперь, на территории России, всё будет блокироваться собственными силами, на базе отечественных технологий, без помощи Запада
  8. arhitroll Звание
    arhitroll
    +6
    Сегодня, 09:19
    Сформулируйте национальную идею и вперёд - там будет всё понятно и про интернет и про войну и будет понятный план действий.
    1. 5.11 Звание
      5.11
      +2
      Сегодня, 09:48
      Он боится этого .
      Там же не получится управлять кремлёвскими башнями .
      Лучше по пять часов втирать людям дичь .
      Кстати , я таки и не понял целей СВО . А вы про национальную идею .
      Не, то что он озвучил понятно , но на переговорах о них (целях) почему то забывают .
  9. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +6
      Сегодня, 09:36
      Тогда забирали радиоприемники, а не радио. Если Вам так понравились меры военного времени, то сначала объявите военное положение, а потом отберите у людей все устройства с доступом в интернет.
      1. Комментарий был удален.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 09:40
      Если враг активно пользуется данным мессенджеров для своих целей

      ???
      что такое:
      Если враг активно пользуется

      а если враг активно использует доллары в своих взаиморасчетах? - мы их тоже отменим или запретим???
      фактов никаких не представлено...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Дедок
        Если враг активно пользуется данным мессенджеров для своих целей

        ???
        что такое:
        Если враг активно пользуется

        То что вербовка балбесов жгуших релейные шкафы и поджигавших военкоматы идет через Ватсап и Телеграмм - вам не ведомо?
    4. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      +5
      Сегодня, 09:43
      Так уже есть один "гений", который интернетом не умеет пользоваться, результат уже превзошёл ВОВ по срокам.
    5. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:43
      В Отечественную войну запретили вообще все радиоприемники, как таковые,

      напомните, сколько было выпущено радиоприемников в СССР к 1941 году...
      у меня, кстати, еще стоит Филипс 1939 года выпуска..
      1. monetam Звание
        monetam
        -2
        Сегодня, 09:54
        у меня, кстати, еще стоит Филипс 1939 года выпуска..
        - личный подарок из германискогом инистерства пропаганды ? ^-)
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 10:00
          - личный подарок из германискогом инистерства пропаганды

          дядюшка привез из Германии, в свое время...
    6. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 10:02
          С Украиной никакой торговли нет давно,

          слово "торговля" - вами не расшифровано...
          а за транзит по нефтепроводу "Дружба" - разве мы - не платим?
          или это - не торговля?
        2. andranick Звание
          andranick
          +1
          Сегодня, 10:04
          Читаю Ваши комментарии, и меня не покидает ощущение, что Вы пересмотрели телевизионных ток-шоу. И да, первый минус это от меня прилетел, если что
        3. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 10:12
          Цитата: monetam
          А если обхявят военное положение - то уверен, чточ ерез два дян вы будете сочнить комменты из солнечного Еревана.

          Я в своей стране и выражаю своё мнение. Если вы уже в солнечном Ереване, то не надо по себе судить о других.
    7. Хорон Звание
      Хорон
      +1
      Сегодня, 10:05
      В Отечественную войну запретили вообще все радиоприемники

      Заметил, что больше всего выступают с лозунгом "за всё отечественное" те, кто предпочитает ездить на импортном.
      Телеграмму - это хороший маркер для тех, кто желает продолжения террора внутри России,

      Это всего лишь мессенджер, который одни используют для общения, потому что другие были уже заблокированы, а за этот даже Путин вступался когда-то, а другие используют как последнюю оставшуюся площадку для ведения пропаганды на международный контингент, но так как официалы полностью прокакали в этой области, поэтому засунули свои языки в одно место и изображают хорошую мину при плохой игре.
      кто желает продолжения террора внутри России, жульничества и продолжения украинской разведдеятельности, под внешне невинными предлогами

      Мах тоже уже стал площадкой для мошенников, да и не мешают запреты ни террористам ни мошенникам, они просто находят другой инструмент.
      Кстати, сейчас можно и посотретьв сех таких - кто начнет ставить "минусы"

      Да-да, это действительно "враги", а не саботажники скрывающие свою личину под маской патриота.
      "Глупец запрещает, умный использует"

      а всех плакальщиков по " удобству и свободе" - так высылать на Украину.

      Ну вас на передке пока тоже не заметил, как только появитесь, так сразу можете такое заявлять.
  10. Комментарий был удален.
  11. born007 Звание
    born007
    +2
    Сегодня, 09:33
    Без обнародывания официального приказа уполномоченного лица о блокирвке или замедлении, все эти танцы НЕЗАКОННЫ
    Все эти статьи в новостях не могут иметь юридической силы
  12. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +6
    Сегодня, 09:33
    К блокировкам относился с пониманием до youtube (задумался) и telegram (вот тут уже стал противником блокировок). Наше правительство так и не поняло по опыту СССР, что блокировки это дорого и не продуктивно. Да и блокировки заставляют людей думать, что их считают быдлом. И это раздражает. Я уж не говорю о феномене youtube который может быть крайне полезен, как в целях пропаганды, так и поиска уникальной информации, которой больше нигде нет.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Andrey_5
      о феномене youtube который может быть крайне полезен, как в целях пропаганды, так и поиска уникальной информации, которой больше нигде нет.

      Так пропаганду еще уметь вести надо. Причем ТАЛАНТЛИВО. Вот на что надо обращать внимание.
  13. drags33 Звание
    drags33
    +5
    Сегодня, 09:36
    Да все эти "игры" руководства с интернетом и ТГ не просто бесят россиян. Это настоящая диверсия против населения страны, нанесшая гораздо бОльший ущерб (в том числе в денежном эквиваленте!), чем все зарубежные санкции...Остановить все это можно только откатом назад и жестким наказанием виновных.
  14. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 09:37
    Блокировка властями интернет порталов прежде всего связано с резким падением доверия к этим самым властям. Тут даже не помогают надутые рейтинги в 79 %. Но проблемы на много глубже и опасней, дело в том, что руководство страны категорически отказывается признавать свои ошибки и тем более их исправлять. А англосаксы это видят и чувствуют, им только и остаётся в нужный момент поставить "на броневик" очередного Ельцина или Горбачёва.
  15. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 09:47
    Прокси выросли как грибы, все работает )
  16. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 09:49
    Профессор отметил, что его выводит из себя непродуманность решений, когда всё делают, чтобы обозлить собственный народ на фоне продолжающейся войны.

    А может кто то этого и добивается...Времена нынче такие.
  17. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 09:50
    Такое ощущение, что кто-то очень вменяемый руками (голосами) неотягащенных соображением дурачков упорно дергают тигру за хвост. Намедни новости про запрет сушки белья за окном проскочили.
  18. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:51
    Меж тем получается, что:
    Статья 29
    1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
    2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
    3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
    4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
    5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

    - просто ничего не значащие слова?
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      0
      Сегодня, 10:02
      Это другое! Как вы не понимаете,неуважаемый "иликорат",для вас стараются! Чтоб злые буржуины (или всё-таки партнеры?) и мышенники ваши неокрепшие умы не смущали. И вообще,всем радоваться и смотреть 1й канал,там врать не будут . (Грустная шутка).
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:52
    Привычка, намерения и действия, только все запрещать, дело такое, бесппрсппктивное, как минимум, а как максимум, вредное, опасное... вот ничему история разных... всяких НЕ УЧИТ. soldier
  20. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:10
    Андрей Безруков имеет точный незамутненный взгляд на вещи: под такие же как и сейчас славословия Начальству, и рассказы в телевизоре, как у нас "все хорошо, а будет еще лучше" его с женой, разведчиков-нелегалов какая-то ....слила американцам, подставив под удар и ребенка, который даже и не догадывался ни о чем.
    Спасибо, потом обменяли, а то сидеть бы пожизненно...
    Так что, к тому, что у нас все чиновники и генералы молодцы и люди высочайших моральных качеств Безруков относится весьма недоверчиво, скорее догадываясь, что у нас там много предателей, хапуг или просто оспостолов.
  21. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 10:19
    Ага, некто Безруков немножко злой, надо же...
    Но если он такой весь продуманный, если СВР, да МГИМО, то рассказал бы что надо сделать. Практически, а не ляля "внутри электронной плтщадки!
    Вот Военобоз и есть электр.площадка. Или Дзен, или Пикабу, другие форумы.
    И здесь ежедневно собираются десятки и сотни ципсошников, пользующихся анонимностью, тем, что нам всем не видны их адреса и гражданство.
    Они поливают грязью нашу страну и разжигают рознь, распространяют фейки, врут, искажают Историю и поносят наши ценности.
    И всё это они делают, прикидываясь гражданами России!
    Создаётся видимость повального недовольства населения. Пропаганда и агитация наших врагов в рунете легко и общедоступна для граждан любых стран!
    Никто из наших властей этим не печалится, не озабочен и над этим не работает.
    В ГД, говорят, несколько раз пытались внести проекты законов о частичной деанонимизации в инете. Аж с 2014 года! Но нет. Воз и ныне там.
    Ведь проще не бывает -- указывать рядом с именем авторов постов, статей, комментариев адрес того места, откуда они вещают.А также усилить контроль при регистрации на сайтах. Причём, оглянитесь -- на зарубежные сайты и форумы россиянам попасть трудно, а на украинские невозможно!
    Это игра в одни ворота. Даже если вы и проникните на такие площадки, то любые ваши нелояльные их Государству каменты будут срочно блокироваться, а вас просто забанят. Навсегда. Чтобы зарегаться и на Фейсбуке, и в Инстаграмме вам понсдобится реально подтвердить свою реальность! В любой момент с вас могут потребовать копии настоящих документов и т.п.
    Господин Немножко Злой ведь не высказал ничего по сути! Просто отметился, напомнил о себе, хайпанул.
    Вот и всё его профессорство. Так любой может.
    До "большого учёного" Безрукова не доходит, а почему собственно тормозят Телегу или Ютуб, ведь не просто так, от нечего делать Власть берёт на себя такой непопулярный шаг.
    Но Безрукову лень или впадлу впрягаться в аналитику, искать конструктив, предлагать конкретные меры, легче просто выпрыгнуть, как чёрт из табакерки, что нибудь "важное" ляпнуть и снова в загородку.
    Так не пойдёт, не нужно быть немножко злым, это всё равно, что чуть-чуть беременным.