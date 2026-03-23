Полковник Безруков: Происходящее с интернетом сегодня злит россиян
Один из крупных российских экспертов в сфере деятельности специальных служб, профессор Института международных отношений (МГИМО) полковник СВР Андрей Безруков прокомментировал события в России, связанные с блокировками интернета.
По словам полковника Безрукова, то, происходит в информационно-коммуникационной сфере сегодня, ненормально и ухудшает жизнь в стране. С таким заявлением Андрей Безруков выступил в эфире программы «Эмпатия Манучи».
По словам профессора МГИМО, работать надо не подключением или отключением, а работать надо внутри электронной площадки – того же Телеграма. Андрей Безруков отметил, что происходящее с интернетом сегодня просто злит людей.
Безруков:
Профессор отметил, что его выводит из себя непродуманность решений, когда всё делают, чтобы обозлить собственный народ на фоне продолжающейся войны.
Напомним, что в последнее время стабильный доступ к Телеграму в большинстве регионов России практически исчез. Объясняется это и борьбой с мошенниками, и борьбой с террористами, как будто ни те, ни другие не способны технически решить вопрос с блокировкой или просто переключиться на другие средства связи, мессенджеры.
Большой проблемой для граждан России становятся и систематические отключения мобильного интернета, что объясняется «борьбой с украинскими БПЛА». Однако эти отключения не уменьшают число вражеских дронов, которые долетают до самых разных регионов страны. Только за минувшую ночь на Ленинградскую область была совершена атака более чем полусотней дронов, которые, получается, преодолели несколько сотен километров.
Информация