ПВО России вторые сутки отражает атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область

Над российскими регионами в течение сегодняшней ночи расчеты противовоздушной обороны перехватили и сбили 249 беспилотников противника. В общей сложности украинские летательные аппараты уничтожали над 12 регионами центральной и северо-западной части России, а также над акваторией Азовского моря.



Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В сообщении сказано:

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наиболее интенсивные воздушные налеты противник предпринял на Санкт-Петербург и Ленобласть. ПВО России уже вторые сутки отражает атаки ВСУ на Ленинградскую область. В аэропорту Пулково отменено или задержано почти сто рейсов.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ленобласти, над регионом к настоящему времени сбито уже более 50 БПЛА противника. Российские военные продолжают отражать атаку. Над самим Санкт-Петербургом вражеских беспилотников замечено не было.

Украинская атака привела к повреждениям в порту Приморска в Ленинградской области. Там была поражена емкость, где находится топливо. Произошло возгорание, которое сейчас тушат пожарные расчеты.


Кроме того, в Гатчинском районе выбило стекла в трех квартирах. Причиной тому стала ударная волна от сбитого в окрестностях деревни Изора и взорвавшегося дрона ВСУ. Также загорелась сухая трава.
  1. Правдодел Звание
    +1
    Сегодня, 09:38
    В общем, только полное уничтожение государства 404 освободит Россию от атак БПЛА, диверсантов и принуждения наших неврастеников к криминалу и предательству.
  2. sdivt Звание
    +3
    Сегодня, 09:43
    Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ленобласти, над регионом к настоящему времени сбито уже более 50 БПЛА противника

    Читаешь такое, и откровенно недоумеваешь... этот уважаемый глава администрации где живёт-то, вообще?
    Он в курсе, что в его собственной области, как и во всей остальной стране, Телеграм замедлен до полной неработоспособности?! Что туда нельзя войти иначе, как через весьма неодобряемый правительством ВПН? Кому и что он хочет донести своими сообщениями? Ну явно, не на россиян рассчитано...
    Вот прямо, как в незабвенном "Кин-дза-дза":
    1. topol717 Звание
      -2
      Сегодня, 09:53
      А вы уверены в том что неназванный губернатор вообще умеет пользоваться телеграмом? Может не стоит слепо верить всему написанному в новостях?
    2. Ghost1 Звание
      -1
      Сегодня, 09:55
      Сюр какой-то, для кого пишут в этом тг и сети х.
  3. jamonchik Звание
    0
    Сегодня, 09:45
    Интернет со вчера отрубили am лохлы окаянные,требуют более сильных ударов по себе soldier
  4. ROSS 42 Звание
    0
    Сегодня, 09:55
    Который раз руководству страны говорят, что проявлять тактичность и политическую вежливость в мире, где разрушены все основные принципы мирного сосуществования, и проповедовать толерантность перед бешеными собаками, - абсурд...
    Но только всё не впрок...
    1. сайгон Звание
      0
      Сегодня, 10:14
      А властям все не в прок власть она непогрешима , линии . Ну теперь надежда появилась персы всех в округ перебьют и на помощь придут. Тошно все это видить просто тошно. Купянск по второму разу . А есть легенды что раньше в годы древние , легендарные генералы и офицеры при позоре стрелялись. Понятно что легенды .
  5. Sergey39 Звание
    +1
    Сегодня, 09:58
    Вот, итог многократных полетах британского разведчика над Прибалтикой и Скандинавией. Когда, Мы созреем на удар возмездия, по островам. Они давно напросились, «получить по- сусалам».
    1. Игнатий555 Звание
      +4
      Сегодня, 10:05
      О чем вы говорите, мы даже не созрели сбить беспилотник, выдающий целеуказание на наши гражданские объекты.
      1. сайгон Звание
        0
        Сегодня, 10:16
        Как так сбить ? да вы что а не дай партнеры обидятся и переговоры отменят.
    2. VLAD-96 Звание
      0
      Сегодня, 10:16
      Недождемся.. У лeопoльда перепелиные- пригодны только красными фломастерами дрожащие линии рисовать, да в сомнительные договорняки с врагами на западе играть.
      Скорее Иран вдарит. У иранских властей нет на западе друзей, активов, недвижимостей, любовниц, семей и детей.
  6. Борис Сергеев Звание
    +1
    Сегодня, 10:10
    Эти БПЛА точно с Украины летят? Не самая близкая граница от Ленобласти.
  7. g_ae Звание
    0
    Сегодня, 10:16
    Фигня! Кремлевские ещё не начинали. Времени на раскачку... Короче, женщинам до пояса, главное "дух Анкориджа" соблюсти. Не, ну как только красные линии нарушат, так по центрам принятия решений прям сразу. Но это не точно.
    И вообще у правоверных праздник. Фестиваль плова превыше всего.